ປະທານາທິບໍດີເທີກີ ທ່ານຣີເຊັປ ໄຕຢິບ ເອີດວນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ແລະການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປ ກ່ອນກຳນົດ ໃນວັນທີ 24 ມິຖຸນາປີນີ້.
ການຢັ່ງຫາງສຽງ ແມ່ນມີໝາຍກຳນົດໃສ່ເດືອນ ພະຈິກ 2019, ແຕ່ວ່າ ທ່ານເອີດວນ
ກ່າວວ່າ ການທ້າທາຍແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ທີ່ປະເທດເຮົາປະເຊີນຢູ່ນີ້ ແມ່ນມີຄວາມ
ຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຈັດການເລືອກຕັ້ງຂຶ້ນກ່ອນ.
ທ່ານເອີດວນ ໄດ້ບອກພວກນັກຂ່າວໃນທຳນຽບປະທານາທິບໍດີວ່າ “ຍ້ອນການເປັນໄປ
ໃນ ການປະຕິບັດງານຂ້າມຊາຍແດນທາງທະຫານໃນຊີເຣຍ ຫຼື ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນ
ທາງປະຫວັດສາດທີ່ສຳຄັນໃນຊີເຣຍ ແລະອີຣັກ, ພວກເຂົາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ແບບຫຼີກລ່ຽງ
ບໍ່ໄດ້ ໃຫ້ເທີກີ ຕ້ອງໄດ້ກ້າວຜ່ານຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຢ່າງໄວວາ,”
ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ກອງກຳລັງທະຫານເທີກີ ໄດ້ຂັບໄລ່ພວກທະຫານບ້ານຊາວເຄີດ ອອກ
ຈາກເຂດອັຟຣິນ ໃນຊີເຣຍ. ອັງກາຣາ ໄດ້ກ່າວຫາພວກທະຫານບ້ານ ວ່າສະໜັບສະໜຸນ
ກຸ່ມຕໍ່ສູ້ຊາວເຄີດໃນເທີກີ. ໄຊຊະນະໃນເຂດອັຟຣິນ ແມ່ນຖືກແນມເຫັນວ່າເປັນການຊຸກຍູ້
ໃຫ້ທ່ານເອີດວນ ແລະພັກທີ່ປົກຄອງປະເທດ ກໍຄືພັກ AKP ໃຫ້ຈັດການເລືອກຕັ້ງໄວ
ກ່ອນກຳນົດ.
ທ່ານເອີດວນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຖານະການທາງການເມືອງຂອງເທີກີ ຍັງຢູ່ໃນສະພາບທີ່ບໍ່ໄປບໍ່ມາ ຫຼັງຈາກປະຊາມະຕິ ປີ 2017 ເວລາປະເທດຢາກປ່ຽນຈາກລະບົບລັດຖະສະພາ ໄປເປັນແບບດຳລັດຝ່າຍບໍລິຫານຂອງປະທານາທິບໍດີ. ປະຊາມະຕິທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນມີຂຶ້ນພຽງແຕ່ເພື່ອຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງຂອງປະທານາທິບໍດີ ຕໍ່ໄປ.
“ເຖິງແມ່ນວ່າປະທານາທິບໍດີ ແລະລັດຖະບານ ຈະເຮັດວຽກແບບສອດຄ່ອງກັນ ພະຍາດຂອງລະບົບເກົ່າ ກໍແມ່ນຍັງຈະມາປະເຊີນໜ້າກັບພວກເຮົາຢູ່ ໃນທຸກໆບາດກ້າວທີ່ພວກເຮົາເດີນໄປ”.
ພວກນັກວິໄຈ ເເນະນຳວ່າ ການຈະເລີນເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດຂອງເທີກີ ໃນປັດຈະບັນ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບ 7 ເປີເຊັນ ສະນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານເອີດວນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຢັ່ງຫາງສຽງກ່ອນ. “ນີ້ກໍຖືວ່າ ມັນດີ ເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້ສຳລັບປະທານາທິບໍດີ ກັບເສດຖະກິດແບບນີ້. ສິ່ງຈະເຮັດໄດ້ໃນອານາຄົດ ແມ່ນຈະເປັນການຍາກ ແລະຍາກຂຶ້ນນັບມື້. ວັນເວລາເທົ່ານັ້ນ ຈະເປັນເຄື່ອງພິສູດ ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຮູ້ຕົວ,” ຊຶ່ງນັກວິເຄາະທາງການເມືອງ ທ່ານ ອາຕີຢາ ເຢຊິລາດາ ຈາກ ພາຄີແຫຼ່ງຂ່າວທົ່ວໂລກ ຫຼື Global Source Partners.
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