ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນຶ່ງທີ່ມີມາເປັນເວລາຫຼາຍປີ ທີ່ພະຍາຍາມຫາທາງເຮັດໃຫ້ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນບໍ່ຈິງກາຍເປັນເລື້ອງຜິດກົດໝາຍອາຍານັ້ນ ພວມກ້າວໄປສູ່ການລົງຄະແນນສຽງໃນລັດຖະສະພາຂອງເທີກີ. ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ຈາກບັນດາກຸ່ມສິດທິຂອງສື່ມວນຊົນໃນທົ່ວປະເທດ.
ຖ້າມັນຫາກຖືກຮັບຮອງເອົາ, ກົດໝາຍອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ “ອອກຂ່າວບໍ່ຈິງ” ໂດຍສະມາຊິກສະພາສ່ວນຫຼາຍທີ່ປົກຄອງປະເທດ ຈະເຮັດໃຫ້ມີໂທດຖືກຕັດສິນຈຳຄຸກເຖິງ 3 ປີ ໃນຂໍ້ຫາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານປອມ ຫຼື ເຜີຍແຜ່ຂ່າວບິດເບືອນຄວາມຈິງ ຕາມການກຳນົດຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ.
ຂໍ້ສະເຫນີທີ່ຮ່າງກົດໝາຍໃຫມ່ທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນທົ່ວ 40 ມາດຕາ ລວມມີ ບາງຂໍ້ ທີ່ແນເປົ້າຫມາຍໃສ່ຜູ້ໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ແລະຄວບຄຸມສື່ທາງດິຈິຕອລ. ຖ້າຖືກຮັບຮອງເອົາ ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ຈະຖືວ່າ ບັນດາອົງການຂ່າວທາງດິຈິຕອລ ແມ່ນເປັນອົງການຂ່າວທຳມະດາທົ່ວໄປ ແລະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ຢູ່ພາຍໃຕ້ສິດ ແລະມີລະບຽບການອັນດຽວກັນ ກັບອົງການຂ່າວທີ່ທຳການພິມ ແລະການອອກອາກາດ, ລວມທັງການມີສິດຂໍເອົາບັດນັກຂ່າວ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບ ການເຂົ້າເຖິງລາຍຮັບໃນການໂຄສະນາຂອງລັດ.
ພວກທີ່ບໍ່ເຊື່ອໃນກົດໝາຍທີ່ຖືກສະເໜີສະບັບນີ້ ກ່າວວ່າ ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວສາມາດຖືກໃຊ້ເພື່ອກົດດັນສື່ທາງດິຈິຕອລ ກ່ອນການເລືອກຕັ້ງທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ໃນເທີກີ. ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ແລະລັດຖະສະພາຄັ້ງຕໍ່ໄປ ແມ່ນມີກຳນົດຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນມິຖຸນາ 2023, ແຕ່ບັນດາພັກຝ່າຍຄ້ານພວມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເລືອກຕັ້ງໂດຍໄວ, ຊຶ່ງປະທານາທິບໍດີເທີກີ, ທ່ານຣີເຊັບ ຕາຢິບ ເອີດູອານ (Recep Tayyip Erdogan) ໄດ້ປະຕິເສດ.
ທ່ານຟາຣຸກ ເອີແຣນ (Faruk Eren), ຫົວໜ້າສະຫະພາບດ້ານຂ່າວສານ ຂອງສະຫະພັນກຳມະບານໃນອົງການສະຫະພັນຄວາມກ້າວໜ້າຂອງເທີກີ ກ່າວຕໍ່ວີ ໂອເອວ່າ "ພວກເຮົາມີຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າ ຖ້າຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ໄດ້ກາຍເປັນກົດໝາຍກ່ອນການເລືອກຕັ້ງ ມັນຈະຖືກໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ປາບບໍ່ໃຫ້ມີການອອກປາກອອກສຽງໄດ້." "ມີຂໍ້ກໍານົດທີ່ບໍ່ຊັດເຈນເຊັ່ນ 'ຂ່າວປອມ ແລະຂ່າວທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ' ຢູ່ໃນຮ່າງກົດໝາຍນັ້ນ. ລັດຖະບານໄດ້ເອີ້ນທຸກ ຂ່າວທີ່ລົບກວນຕົວເອງວ່າ [a] 'ຂີ້ຕົວະ' ຫຼື 'ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງຢູ່ແລ້ວ. ດຽວນີ້ພວກເຂົາຈະພະຍາຍາມປິດປາກປິດສຽງສື່ທາງດິຈິຕອລໂດຍໃຊ້ກົດ ໝາຍນີ້.”
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ລົງນາມໃນການສະເຫນີຮ່າງກົດໝາຍນີ້ກ່າວວ່າ, ຮ່າງ ກົດຫມາຍແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງມີເພື່ອປົກປ້ອງປະຊາຊົນບໍ່ໃຫ້ "ຖືກໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ, ຖືກດູຖູກ, ຫມິ່ນປະຫມາດ, ຖືກໃສ່ຮ້າຍ, ກຽດຊັງ ແລະຈໍາແນກ." ເຂົາເຈົ້າຍັງ ໂຕ້ແຍ້ງອີກວ່າ ລະບຽບການດັ່ງກ່າວກ່ຽວກັບການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ບໍ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນ ໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຊ້ໂດຍບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກ, ລວມທັງສະຫະລັດ ແລະບັນ ດາປະເທດຢູໂຣບ.