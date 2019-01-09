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ເທີ​ກີ ຕ້ອງ​ຕິ ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ຮຽກ​ຮ້ອງ ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ ປົກ​ປ້ອງຊາວ ເຄີດ ໃນ​ ຊີ​ເຣຍ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ເທີ​ກີ ທ່ານ ຣີ​ເຊັບ ໄຕ​ຢິບ ເອີ​ດູ​ອານ ໃຫ້​ຄຳ​ເຫັນ​ຕໍ່​ສື່ມວນ​ຊົນ​ ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ອັງ​ກາ​ຣາ, ເທີ​ກີ. 8 ມັງ​ກອນ, 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ເທີ​ກີ ທ່ານ ຣີ​ເຊັບ ໄຕ​ຢິບ ເອີ​ດູ​ອານ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານນີ້​ວ່າ
ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ຈອນ ໂບລຕັນ ໄດ້ “ເຮັດ
ຄວາມຜິດພາດທີ່ຮ້າຍແຮງຫຼາຍ” ໃນການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ ອັງກາຣາ ຮັບປະ
ກັນຄວາມປອດໄພຂອງພວກນັກຮົບຊາວເຄີດ ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງ
ປະເທດ ຊີເຣຍ ກ່ອນ ສະຫະລັດ ຈະຖອນກອງກຳລັງຂອງເຂົາເຈົ້າອອກຈາກປະເທດ
ດັ່ງກ່າວ.

ໃນ​ການ​ຕ້ອງ​ຕິ​ຕໍ່​ຄຳ​ປ​າ​ໄສ​ຂອງ​ທ່ານ ໂບ​ລ​ຕັນ ໃນ​ຕົ້​ນ​ອາ​ທິດນີ້​, ທ່ານ ເອີ​ດູ​ອານ ໄດ້​
ກ່າວເນັ້ນວ່າ ມັນຈະ “ບໍ່ມີການຍິນຍອມໃຫ້” ໃນການຜັກດັນຂອງ ອັງກາຣາ ຕໍ່ສິ່ງທີ່ຜູ້
ນຳ ເທີກີ ອະທິບາຍວ່າເປັນກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍໃນ ຊີເຣຍ. ເທີກີ ໄດ້ປະຕິເສດການສັນຍາ
ຕໍ່ ສະຫະລັດ ວ່າ ອັງກາຣາ ຈະຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງທະຫານບ້ານດັ່ງກ່າວ
ນັ້ນ, ເຊິ່ງຮູ້ກັນໃນຊື່ ໜ່ວຍພິທັກປະຊາຊົນຊາວ ເຄີດ ຊີເຣຍ, ຫຼື YPG.

ທ່ານ ເອີ​ດູ​ອານ ໄດ້​ໃຫ້​ຄຳ​ເຫັນ​ຂອງ​ທ່ານຫຼັງ​ຈາກ​ທ່ານ ໂບ​ລ​ຕັນ ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຢ້ຽມ​
ຢາມລັດຖະບານ ອັງກາຣາ ໃນການປຶກສາຫາລື ກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ.
ທ່ານ ເອີດູອານ ບໍ່ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານ. ທ່ານ ໂບລຕັນ ໄດ້ພົບປະກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນ
ອື່ນໆແທນ, ລວມທັງໂຄສົກປະທານາທິບໍດີ, ທ່ານ ອີບຣາຮິມ ຄາລິນ, ພ້ອມກັບລັດ
ຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ, ທ່ານ ຮູລູຊີ ອາກາ.

ໂຄ​ສົກ​ຄົນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ບອກ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ວ່າ, “ບໍ່​ມີ​ໃຜ​ຄວນ​ຄາດ​ໃຫ້ ເທີ​ກີ ສະ​ໜອງ
ການປ້ອງກັນໃຫ້ອົງການກໍ່ການຮ້າຍ.”

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອາ​ວຸ​ໂສ ສະ​ຫະ​ລັດ ຄົນ​ນຶ່ງ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ອົງ​ການ​ຂ່າວ ຣອຍ​ເຕີ ວ່າທ່ານ ໂບ​ລ​ຕັນ
ບໍ່ໄດ້ພິຈາລະນາວ່າຕົນເອງຖືກປະຕິເສດໂດຍທ່ານ ເອີດູອານ, ໃນຂະນະທີ່ແຜນການ
ສຳລັບການພົບປະລະຫວ່າງ ທັງສອງທ່ານນັ້ນ ຍັງບໍ່ໄດ້ມີການຢືນຢັນເທື່ອ. ອີງຕາມ
ອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີ ນັ້ນ, ເທີກີ ໄດ້ບອກທ່ານ ໂບລຕັນ ວ່າເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ດຳເນີນການ
ໂຈມຕີໃນ ຊີເຣຍ ໃນເວລາທີ່ກອງກຳລັງ ສະຫະລັດ ຍັງຢູ່ທີ່ນັ້ນ.

ລັດ​ຖະ​ບານ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ໄດ້​ໜູນຫຼັງ​ກຸ່ມ YPG ໃນ​ສົງ​ຄາມ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ. ເທີ​ກີ
ໄດ້ເຊື່ອມໂຍງກຸ່ມ YPG ໃສ່ພັກກຳມະກອນຊາວ ເຄີດ ຫຼື PKK, ເຊິ່ງແມ່ນກຸ່ມຊາວ
ເຄີດກຸ່ມນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຕໍ່ສູ້ຕ້ານລັດຖະບານມາຫຼາຍທົດສະວັດແລ້ວ ໃນພາກຕາເວັນອອກ
ສຽງໃຕ້ຂອງ ເທີກີ. ເທີກີ, ພ້ອມກັບ ສະຫະລັດ ແລະ ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ໄດ້ພິຈາລະ
ນາວ່າກຸ່ມ PKK ແມ່ນອົງການກໍ່ການຮ້າຍ.

ທ່ານ ໂບ​ລ​ຕັນ ໄດ້ຖືກປະ​ຕິ​ເສດ ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ເຈ​ລ​ະ​ຈາປະ​ມ​ານ ສອງ​
ຊົ່ວໂມງ ກ່ຽວກັບ ຄວາມປອດໄພຂອງພັນທະມິດຊາວ ເຄີດ ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງ
ເໜືອຂອງ ຊີເຣຍ. ໂຄສົກຂອງທ່ານ ໂບລຕັນ, ທ່ານ ກາເຣັດ ມາກີສ, ໄດ້ກ່າວວ່າ
ການເຈລະຈາລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບ ເທີກີ ຈະດຳເນີນ
ຕໍ່ ໃນວັນອັງຄານ. ເທີກີ ແລະ ສະຫະລັດ ແມ່ນພັນທະມິດໃນອົງການ ເນໂຕ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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