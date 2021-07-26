ປະທານາທິບໍດີ ຕູນີເຊຍ ປົດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ແລະ ຢຸດສະພາແຫ່ງຊາດ

ປະທານາທິບໍດີຂອງປະເທດ ຕູນີເຊຍ ໄດ້ຍຸບລັດຖະບານ ແລະ ຢຸດສະພາແຫ່ງຊາດໃນວັນອາທິດວານນີ້, ຈົນກໍ່ໃຫ້ເກີດຝູງຄົນອອກມາເຕົ້າໂຮມກັນໃນບັນດາຕົວເມືອງທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເປັນວິກິດການດ້ານການເມືອງຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະ ວ່າຄູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກໍ່ລັດຖະປະຫານ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ປະທານາທິບໍດີ ເຄສ ຊາອີດ ໄດ້ກ່າວວ່າທ່ານຈະຄອງອຳນາດບໍລິຫານດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່, ໃນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນຂະນະນີ້ ຕໍ່ລະບົບປະຊາທິປະໄຕຂອງ ຕູນີເຊຍ ທີ່ໄດ້ຖືກນຳສະເໜີໃນການປະຕິວັດປີ 2011.
ຝູງປະຊາຊົນໄດ້ພາກັນອອກໄປເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຕົວເມືອງອື່ນໆ, ຮ້ອງເຊຍ ແລະ ບີບແກລົດໃນພາບທີ່ພາໃຫ້ຄິດເຫັນການປະຕິວັດ, ເຊິ່ງໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການປະທ້ວງລຸກຮື້ຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ຫຼື Arab Spring ທີ່ໄດ້ສ້າງຄວາມວຸ້ນວາຍໃນເຂດຕາເວັນອອກກາງ.
ແນວໃດກໍຕາມ, ຂະໜາດຂອງການສະໜັບສະໜູນສຳລັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານ ຊາອີດ ຕໍ່ລັດຖະບານທີ່ແຕກຫັກໄດ້ງ່າຍ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ມີຄວາມແຕກແຍກກັນນັ້ນແມ່ນບໍ່ຊັດ ເຈນ, ແລະ ທ່ານໄດ້ເຕືອນຕໍ່ການຕອບໂຕ້ທີ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃດໆ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງທີ່ຖືກປະກາດອອກທາງໂທລະພາບວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເຕືອນຄົນຜູ້ທີ່ຄິດຈະໃຊ້ອາວຸດ ແລະ ຜູ້ໃດກໍ່ຕາມທີ່ຍິງລູກປືນນັດນຶ່ງອອກມາ, ກອງກຳລັງຕິດອາວຸດກໍຈະຕອບໂຕ້ດ້ວຍລູກປືນ.”
ຫຼາຍຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກຖະແຫຼງການນັ້ນ, ລົດທະຫານໄດ້ຫຸ້ມລ້ອມຕຶກສະພາແຫ່ງຊາດໃນຂະນະທີ່ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງໄດ້ຮ້ອງເຊຍ ແລະ ຮ້ອງເພງຊາດ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງພະຍານສອງຄົນ.
ຫຼາຍປີຂອງສະພາບການທີ່ບໍ່ໄປບໍ່ມາ, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ການບໍລິການລັດຖະບານທີ່ຫຼຸດລົງ ແລະ ການຫວ່າງງານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ຕູນີເຊຍ ຫຼາຍຄົນບໍ່ພໍໃຈຕໍ່ລະບົບການເມືອງຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ອນທີ່ໂຣກລະບາດ COVID-19 ຈະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນປີກາຍນີ້ ແລະ ອັດຕາການຕິດແປດໄວຣັສໂຄໂຣນາແມ່ນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນລະດູຮ້ອນນີ້.
ການປະທ້ວງ, ທີ່ຖືກຮ້ຽກຮ້ອງຈັດຂຶ້ນໂດຍນັກເຄື່ອນໄຫວສື່ສັງຄົມ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະ ໜູນໂດຍພັກການເມືອງໃຫຍ່ໃດນັ້ນ, ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນວັນອາທິດວານນີ້ດ້ວຍຄວາມໂມໂຫສ່ວນຫຼາຍໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ພັກອິສລາມຫົວປານກາງ ເອັນນາດາ, ເຊິ່ງແມ່ນພັກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນສະພາແຫ່ງ ຊາດ.
ພັກ ເອັນນາດາ, ທີ່ຖືກຫ້າມກ່ອນການປະຕິວັດນນັ້ນ, ໄດ້ເປັນພັກທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດຢ່າງສະ ໝໍ່າສະເໝີທີ່ສຸດ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2011 ມາ ແລະ ເປັນສະມາຊິກຂອງລັດຖະບານປະສົມຕິດຕໍ່ກັນ.