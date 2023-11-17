ກໍລະນີຂອງໂຣກວັນນະໂຣກໃນທົ່ວໂລກໄດ້ສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນປີກາຍນີ້, ໃນຂະນະທີ່ການຢຸດຊະງັກຕໍ່ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບທີ່ມີສາເຫດມາຈາກໂຣກລະບາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ຂັດຂວາງຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ກັບໂຣກດັ່ງກ່າວ, ອີງຕາມລາຍງານປະຈຳປີ ສະບັບຫຼ້າສຸດ ຈາກອົງການອະນາໄມໂລກ. ເຮັນຣີ ຣິຈແວລ ມີລາຍງານ, ເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດມາ ສະເໜີ.
ເຖິງແມ່ນຈະເປັນໂຣກທີ່ສາມາດປິ່ນປົວໄດ້ ແລະ ຮັກສາໃຫ້ຫາຍດີກໍ່ຕາມ, ໂຣກວັນນະໂຣກ ຫຼື TB ຍັງຄົງເປັນນຶ່ງ ໃນໂຣກຕິດຕໍ່ທີ່ຮ້າຍແຮງເຖິງຊີວິດທີ່ສຸດໃນໂລກ, ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດປະມານ ນຶ່ງລ້ານສາມແສນຄົນໃນປີ 2022, ອີງຕາມຕົວເລກຫຼ້າສຸດຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ.
ນັ້ນແມ່ນການຫຼຸດລົງປະມານ 19 ເປີເຊັນຈາກປີກ່ອນໜ້ານັ້ນ. ແຕ່ມັນໄດ້ມີການເພີ່ມຂຶ້ນເລັກນ້ອຍໃນຕົວເລກຂອງກໍລະນີທີ່ຄາດວ່າມີ ສິບລ້ານຫ້າແສນກໍລະນີ. ປະມານ 40 ເປີເຊັນຂອງຜູ້ທີ່ມີຊີວິດຢູ່ກັບ TB ແມ່ນຖືກກວດພົບ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ.
ໂຣກລະບາດ ໂຄວິດ-19, ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນປີ 2020, ໄດ້ຄອບງຳການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກໃນຫຼາຍພາກສ່ວນຂອງໂລກ ແລະ ລະດັບການກວດຫາ ແລະ ປິ່ນປົວ TB ແມ່ນໄດ້ຫຼຸດລົງ.
ດຣ. ລູຊີກາ ດິຕິວ, ຈາກອົງການຄູ່ຮ່ວມ ຢຸດໂຣກວັນນະໂຣກ ຫຼື Stop TB Partnership ກ່າວວ່າ “ບໍ່ເປັນຈັ່ງໂຊກ, ການຕິດ TB ແມ່ນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ. ພວກເຮົາເຄີຍມີການຫຼຸດລົງສອງເປີເຊັນຕໍ່ປີ. ແລະຕໍ່ມາຍ້ອນໂຄວິດ, ຕອນນີ້ພວກເຮົາເຫັນການເພີ່ມຂຶ້ນໃນສອງປີທີ່ຜ່ານມາຄື 21 ແລະ 22 ເກືອບ 4 ເປີເຊັນ.”
ອົງການອະນາໄມໂລກຄາດວ່າການຂັດຂວາງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ໂຄວິດ ໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການຕາຍເກືອບເຄິ່ງລ້ານຄົນຍ້ອນ TB ໃນສາມປີຈາກ 2020 ຫາ 2022.
ລາຍງານນັ້ນຍັງໄດ້ເປີດເຜີຍການຂາດຄວາມກ້າວໜ້າໃນບາງຂົງເຂດ.
ດຣ. ລູຊີກາ ດິຕິວ ກ່າວວ່າ “ເປັນສະຖານະການທີ່ຫຍຸ້ງຍາກສຳລັບຄົນທີ່ມີອາການດື້ຢາ TB ເຊັ່ນດຽວກັບຜູ້ທີ່ເປັນ TB ແຕ່ຍັງນ້ອຍ. ສະນັ້ນຜູ້ທີ່ເປັນ TB ທີ່ດື້ຢາ, ມີເກືອບ 2 ແສນຄົນຖືກກວດພົບ ແລະ ທຳການປິ່ນປົວ. ແລະ ຄືດັ່ງກັບອົງການອະນາໄມໂລກໄດ້ກ່າວ, ສອງໃນຫ້າຄົນທີ່ມີອາການດື້ຢາ TB ແມ່ນສາມາດເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປົວອາການດື້ຢາ TB.”
ແຕ່ການຕໍ່ສູ້ກັບ TB ແມ່ນກຳລັງກັບຄືນເຂົ້າສູ່ເສັ້ນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ. ຕົວເລກຂອງກໍລະນີທີ່ຖືກກວດພົບທົ່ວໂລກເມື່ອປີກາຍນີ້ແມ່ນ ເຈັດລ້ານຫ້າແສນກໍລະນີ, ເຊິ່ງສູງທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍບັນທຶກມາ.
ດຣ. ລູຊີກາ ກ່າວວ່າ “ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າປະເທດຕ່າງໆແມ່ນພ້ອມທີ່ຈະຟື້ນຕົວຫຼັງຈາກ ໂຄວິດ ແລະ ແມ່ນກະທັ້ງໂດດສູງກວ່າລະດັບກ່ອນ ໂຄວິດ.”
ຢາວັກຊີນ TB ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫວັງຜະລິດໂດຍບໍລິສັດ GlaxoSmithKline ປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນສຸດທ້າຍຂອງການທົດລອງ ແລະ ຢາວັກຊີນອີກຫຼາຍກວ່າສິບຊະນິດ ແມ່ນກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການທົດລອງ.
ດຣ. ລູຊີກາ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງການຢາວັກຊີນ. ສະນັ້ນມັນຈະມີຜົນກະທົບທີ່ສຳຄັນ. ສິ່ງທີ່ມັນໝາຍເຖິງ… ຂ້າພະເຈົ້າຈະບອກສິ່ງທີ່ມັນໝາຍເຖິງ. ມັນໝາຍເຖິງ ການມີຢາວັກຊີນ ທີ່ໄດ້ຜົນຢ່າງສົມບູນ ຕໍ່ກຸ່ມອາຍຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຫຼື ຢາວັກຊີນຫຼາຍຊະນິດທີ່ໃຊ້ໄດ້ຜົນນຳກັນ.”
ສຳລັບການຫຼຸດລົງ 19 ເປີເຊັນໃນການເສຍຊີວິດຍ້ອນ TB ແມ່ນຍັງຕ່ຳກວ່າເປົ້າໝາຍການຫຼຸດລົງ 75 ເປີເຊັນຂອງອົງການອະນາໄມໂລກພາຍໃນປີ 2025 ຫຼາຍ.
ການໃຫ້ທຶນກໍໄດ້ຫຼຸດລົງເຊັ່ນກັນ, ເຊິ່ງຕ່ຳກວ່າເຄິ່ງນຶ່ງຂອງເປົ້າໝາຍຢ່າງໜ້ອຍ 13 ຕື້ໂດລາສຳລັບການກວດໂຣກ, ປິ່ນປົວ ແລະ ການບໍລິການເພື່ອປ້ອງກັນໃນປີ 2022 ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ.
ລັດຖະບານທັງຫຼາຍໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະໃຊ້ເງິນ 22 ຕື້ໂດລາຕໍ່ປີໃສ່ໂຣກວັນນະໂຣກ ພາຍໃນປີ 2027 ຢູ່ກອງປະຊຸມພິເສດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນເດືອນກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ.