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ວັນເສົາ, 26 ພະຈິກ 2022
ສຸຂະພາບກັບວິທະຍາສາດ

ກໍລະນີຂອງຄົນ​ເປັນພະຍາດປອດ​ແຫ້ງ ຫລື TB ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ຫລັງ​ຈາກກ​ານ​ລະ​ບາດ ​ຂອງໂຄວິດ-19 ໂດຍ​ຕ່າວ​ປີ້ນ​ທ່າ​ອ່ຽງ ​ຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າ​ທີ່​ມີ​ມາໄດ້​ຫຼາຍ​ປີ

ພີ່​ນ້ອງ​ຄົນ​ເຈັບ​ປັບ​ໜ້າ​ກາກງວມ​ດັງ​ເພື່ອໃສ່​ອອກ​ຊີ​ເຈນ​ໃຫ້​ແກ່​ຄົນ​ເຈັບເປັນ​ພະ​ຍາດ​ວັນ​ນະ​ໂລກ ຫລື TB ຢູ່​ໃນ​ໂຮງ​ໝໍ​ໃນ​ວັນ​ແຫ່ງວັນ​ນະ​ໂຣກ​ຂອງ​ໂລ ຫລື World Tuberculosis Day ໃນ​ນະ​ຄອນ Hyderabad ຂອງ​ອິນ​ເດຍ, ວັນ​ທີ 24 ມີ​ນາ, 2018.

ຕົວເລກກໍລະນີຂອງຄົນ​ເປັນພະຍາດວັນນະໂຣກ ຫລື​ ປອດ​ແຫ້ງໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກຈຳ​ນວນ​ຂອງປີ 2019 ຫາ 2021, ເຊິ່ງປີ້ນກັບຄວາມຄືບໜ້າທີ່​ມີ​ມາ​ໄດ້ ຫຼາຍປີ ຊຶ່ງ​ມີ​ຜົນເນື່ອງ​ມາ​ຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ລົບ ກວນການເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປົວ ແລະການກວດພະຍາດ, ອີງ​ຕາມອົງການອະນາໄມໂລກທີ່ກ່າວໃນວັນພະຫັດກ່ອນໆ​ນັ້ນ​. Lena Maassen ມີ​ລາຍ​ງານ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງ​ບົວ​ສະ​ຫວັນ ຈະ​ນຳ​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ຄືນ​ຂອງ​ພະ​ຍາດ​ປອດ​ແຫ້ງ​ ຫລື TB ຢູ່​ໃນ​ໂລກ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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"ເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນຮອບເກືອບສອງທົດສະວັດ ທີ່​ອົງ​ການ​ອະ​ນາ​ໄມ​ໂລກ ລາຍງານວ່າ ​ມີການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຈຳນວນຄົນທີ່ລົ້ມປ່ວຍຍ້ອນພະ​ຍາດວັນນະໂຣກ ຫລື TB ແລະວັນນະໂຣກທີ່ດື້ຢາ ຄຽງຄູ່ກັນໄປກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວັນນະໂລກ," ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງທ່ານນາງເທ​ເລ​ຊາ ກະ​ແຊວາ (Tereza Kasaeva) ຜູ້ອຳນວຍການໂຄງ​ການ TB ໂລກ ຂອງອົງ ການສາທາລະນະສຸກຂອງສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ.

ບົດ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ອົງການ​ອະນາ​ໄມ​ໂລກທີ່​ເຜີຍ​ແຜ່ອອກ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ກ່ອນໆ​ນັ້ນ ​ເວົ້າວ່າ ​ມີ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 10 ລ້ານ​ຄົນທີ່​ເປັນ​ພະຍາດ​ວັນນະ​ໂຣກ ຫລື​ປອດ​ແຫ້ງ ​ໃນ​ປີ 2021 ຊຶ່ງ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 4.5 ເປີ​ເຊັນ ຈາກ​ຈຳ​ນວນ​ຂອງປີ 2020. ປະມານ 450,000 ກໍລະນີ ແມ່ນ​ກ່ຽວພັນ​ກັບ​ຜູ້​ຕິດ​ເຊື້ອ​ວັນນະ​ໂຣກ​ສາຍ​ພັນ​ຕ້ານ​ຢາ ຊຶ່ງ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 3 ເປີ​ເຊັນ ຈາກ​ປີ 2020 ຫາ 2021. ເກືອບ​ທັງ​ໝົດ ຂອງຈຳ​ນວນກໍລະນີຄົນ​ເປັນ​ພະ​ຍາດນີ້ ໄດ້ຖືກລາຍງານຢູ່ໃນອິນເດຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ມຽນມາ ແລະຟີລິບປິນ.

ອົງການ​ອະນາ​ໄມ​ໂລກ ຫລື WHO ກ່າວ​ວ່າ ການ​ລະບາດທົ່​ວ​ໂລກ​ຂອງ​ພະ​ຍາດ​ໂຄ​ວິດ-19 “ສືບ​ຕໍ່​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ການວິ​ນິ​ໄສ​ ​ແລະ ປິ່ນປົວ​ພະຍາດ​ວັນນະ​ໂລກ”. ຂໍ້ຈຳກັດກ່ຽວ​ກັບ​ໂຄ​ວິດ-19 ເຊັ່ນ: ການປິດບ້ານ ປິດ​ເມືອງ ແລະການຮັກ​ສາ​ໄລ​ຍະໃຫ້ຫ່າງກັນ ໄດ້ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ວິ​ນິ​ໄສ ແລະ ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວທີ່ຈຳເປັນໜ້ອຍ​ລົງ. ໂດຍມີການກວດ ພົບ ແລະປິ່ນປົວພະຍາດວັນນະໂຣກໜ້ອຍລົງ, ມີຄົນເຈັບຫຼາຍຄົນຂຶ້ນ ທີ່ໄດ້ແຜ່ເຊື້ອພະຍາດນີ້​ໄປສູ່ຜູ້ອື່ນໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ​ທີ່​ມີ​ມາ​ໄດ້ຫຼາຍກວ່ານຶ່ງທົດສະວັດໄດ້ສູນເສຍໄປ, ​ອີງ​ຕາມ ດຣ. ແມ​ລ ສ​ປິກ​ເຈ​ລ​ແມນ (Mel Spigelman), ປະທານຂອງອົງ​ການ ພັນທະມິດ TB ທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ.

ພະຍາດວັນນະໂຣກ ແມ່ນເກີດມາຈາກເຊື້ອແບັກທີເຣຍທີ່ທໍາຮ້າຍປອດ. ພະຍາດດັ່ງກ່າວ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນແຜ່​ຜາຍ​ໄປຜ່ານທາງອາກາດ ແລະ ຫຼັງຈາກເກີດ​ພະ​ຍາດໂຄວິດ-19 ແລ້ວ ວັນນະໂຣກເປັນພະຍາດຕິດຕໍ່ ທີ່ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ຮ້າຍ​ແຮງຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ. ໃນ​ຂັ້ນ​ຕົ້ນ ມັນມີຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ໃຫຍ່, ໂດຍສະເພາະ ຜູ້ທີ່ຂາດສານອາຫານ ຫຼືຂາດພູມຕ້ານທານໃນປະເທດທີ່ກໍາລັງພັດທະນາ. ຫຼາຍກວ່າ 95 ເປີ​ເຊັນ ຂອງກໍລະນີຄົນ​ເປັນ​ພະ​ຍາດນີ້ ແມ່ນຢູ່ໃນປະເທດທີ່ ກໍາລັງພັດທະນາ.

ການຫຼຸດລົງຂອງເສດຖະກິດໂລກໃນລະຫວ່າງການແຜ່ລະບາດຢ່າງ​ໜັກຂອງພະ​ຍາດໂຄວິດ ເຮັດໃຫ້ບັນຫານີ້ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ, ຍ້ອນວ່າຄອບຄົວປະເຊີນກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ສາມາດຈ່າຍ​ໄດ້ ເນື່ອງຈາກການປິ່ນປົວຂອງພວກເຂົາ, ໂດຍສະເພາະໃນປະເທດທີ່ກໍາລັງພັດທະນາ.

ດຣ. ແຮນ​ນາ ສ​ເປັນ​ເຊີ (Hannah Spencer) ໃນ​ອົງ​ການທ່ານໝໍ ບໍ່ມີພົມ ແດນ ຫລື Doctors Without Borders ໃນປະ​ເທດອາຟຣິກາໃຕ້ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຫຼຸດລາຄາການປິ່ນປົວວັນນະໂຣກໃຫ້​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ດັບຕໍ່າກວ່າ 500 ໂດລາ ເພື່ອ ຊ່ວຍຄົນເຈັບທີ່ມີລາຍໄດ້ຕໍ່າ. ອົງການ WHO ຍັງໄດ້ສະ​ເໜີວ່າ ປະເທດຕ່າງໆ ຄວນຈ່າຍຄ່າວິ​ນິ​ໄສ ແລະການປິ່ນປົວພະຍາດວັນນະໂຣກຫຼາຍຂຶ້ນ.

ທ່ານເຕ​ດ​ຣົ​ສ ແອດ​ດາ​ນອມ ເກ​ເບ​ຣ​ເຢຊຸ​ສ (Tedros Adhanom Ghebreyesus) ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຂອງ​ອົງ​ການ WHO ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະ​ບັບ​ນຶ່ງ ໃນວັນພະຫັດກ່ອນ​ໜ້ານີ້ວ່າ "ຖ້າການລະບາດ ຂອງ​ພະ​ຍາດ​ໂຄວິດ-19 ໄດ້ສອນຫຍັງໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ ກໍ​ຄົງຈະມັນແມ່ນຄວາມສາມັກຄີ, ຄວາມຕັດ​ສິນໃຈອັນ​ເດັດ​ດ່ຽວ, ນະວັດຕະກໍາ ແລະການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືຢ່າງມີ ຄວາມສະເຫມີພາບ ແມ່ນ​ເຮັດ​ໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດເອົາຊະນະໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສຸຂະ ພາບທີ່ຮ້າຍແຮງໄດ້." ທ່ານ​ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ວ່າ "ໃຫ້ເຮົາເອົາບົດຮຽນເຫຼົ່ານັ້ນໄປໃຊ້ກັບວັນນະໂຣກ. ມັນເຖິງເວລາແລ້ວທີ່ຈະຢຸດນັກສັງ​ຫານ​ຊີ​ວິດ​ທີ່ມີ​ມາ​ຢ່າງ ຍາວ ນານອັນນີ້ແລ້ວ."

ຂໍ້​ມູນ​ບາງ​ຢ່າງ​ໃນ​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ນີ້​ແມ່ນ​ມາ​ຈາກ​ອົງ​ການ​ຂ່າວເອ​ພີ, ຣອຍ​ເຕີສ໌ (Reuters) ແລະເອ​ເອັ​ຟ​ພີ (Agent France-Presse).

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້​ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ຢູ່​ລຸ່ມນີ້:

Tuberculosis case numbers increased from 2019 to 2021, reversing years of progress as the COVID-19 pandemic disrupted access to treatment and testing, the World Health Organization said Thursday.

"For the first time in nearly two decades, WHO is reporting an increase in the number of people falling ill with TB and the drug-resistant tuberculosis, alongside an increase in TB related deaths," said Tereza Kasaeva, director of the U.N. health agency's global TB program.

A WHO report released Thursday stated that more than 10 million people got tuberculosis in 2021, a 4.5% increase from 2020. Roughly 450,000 cases involved individuals infected with the drug-resistant TB strain, a 3% increase from 2020 to 2021. Most of these cases were reported in India, Indonesia, Myanmar and the Philippines.

The COVID-19 pandemic "continues to have a damaging impact on access to TB diagnosis and treatment," WHO said. COVID-19 restrictions, such as lockdowns and physical distancing, resulted in fewer people being diagnosed and getting the necessary treatment. With fewer people being diagnosed and treated for TB, more patients unknowingly spread the disease to others. As a result, more than a decade of progress was lost, said Dr. Mel Spigelman, president of the nonprofit TB Alliance.

Tuberculosis is caused by bacteria that attack the lungs. The disease is mainly spread through the air and, after COVID-19, tuberculosis is the world's deadliest infectious disease. It primarily affects adults, particularly those who are malnourished or immunocompromised, in developing countries. More than 95% of cases are in developing countries.

The downturn of the global economy during the pandemic worsened the problem, as families faced unbearable costs due to their treatment, especially in developing countries.

Dr. Hannah Spencer, with Doctors Without Borders in South Africa, suggested lowering the prices of tuberculosis treatment to no more than $500 to help low-income patients. WHO also suggested that more countries should cover the cost of TB diagnosis and treatment.

"If the pandemic has taught us anything, it's that with solidarity, determination, innovation and the equitable use of tools, we can overcome severe health threats," WHO Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus said in a news release Thursday. "Let's apply those lessons to tuberculosis. It is time to put a stop to this long-time killer."

Some information in this report came from The Associated Press, Reuters and Agence France-Presse.

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