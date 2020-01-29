ດ້ວຍຄວາມຫວັງທີ່ຈະນຳເອົາຄວາມມີຊີວິດຊີວາໃໝ່ ມາສູ່ເຂດຕາເວັນອອກກາງນັ້ນ, ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ເປີດຕົວແຜນການສັນຕິພາບຂອງທ່ານ ສຳລັບພາກພື້ນດັ່ງກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໂດຍມີນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິສຣາແອລ ທ່ານ ເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ຢືນຢູ່ຄຽງຂ້າງທ່ານ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຫ້ອງກ້ຳຕາເວັນອອກຂອງທຳນຽບຂາວວ່າ “ວິໄສທັດຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ນຳສະເໜີໂອກາດທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ທັງສອງຝ່າຍ, ເປັນການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງສອງປະເທດທີ່ມີຄວາມເປັນຈິງ ທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມສ່ຽງຂອງການເປັນປະເທດ ປາແລັສໄຕນ໌ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງ ອິສຣາແອລ.
ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ ແມ່ນບັນດາຕົວແທນຂອງ ປາແລັສໄຕນ໌, ຜູ້ທີ່ໄດ້ປະຕິເສດແຜນການສັນຕິພາບ ແມ່ນກະທັ້ງກ່ອນໄດ້ເຫັນຂໍ້ສະເໜີຍາວ 80 ໜ້ານັ້ນ, ແລະ ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກລວມຢູ່ໃນການເຈລະຈາ ກ່ຽວກັບ ແຜນການດັ່ງກ່າວ.
ປະທານາທິບໍດີ ປາແລັສໄຕນ໌ ທ່ານ ມາກມູດ ອັບບາສ ໄດ້ກ່າວໃນການກ່າວຄຳປາໄສເຖິງທ່ານ ທຣຳ ໂດຍກົງອອກໂທລະພາບ ຈາກເມືອງ ຣາມາລລາ ໃນເຂດຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ້ຳຈໍແດນ ຫຼື ເວັສແບັ້ງ ວ່າ “ນະຄອນ ເຈຣູຊາແລັມ ບໍ່ໄດ້ມີໄວ້ຂາຍ. ສິດທິທຸກຢ່າງຂອງພວກເຮົາແມ່ນບໍ່ໄດ້ມີໄວ້ຂາຍ ແລະ ບໍ່ໄດ້ມີໄວ້ໃຫ້ຕໍ່ລອງ. ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ, ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດຂອງເຈົ້າ ຈະບໍ່ຖືກຮັບຜ່ານ.”
ທ່ານ ທຣຳ ພິຈາລະນາການປະຕິເສດຕັ້ງແຕ່ຕອນທຳອິດທີ່ວ່ານັ້ນເປັນອຸປະສັກຊົ່ວຄາວ ແລະ ໄດ້ບອກຜູ້ທີ່ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ໃນຫ້ອງກ້ຳຕາເວັນອອກວ່າ ທ່ານໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍຫາທ່ານ ອັບບາສ, ບອກທ່ານວ່າ ຖ້າທ່ານເລືອກ “ເສັ້ນທາງສູ່ສັນຕິພາບ, ອາເມຣິກາ ແລະ ປະເທດອື່ນໆ, ກໍຈະໄປຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ພວກເຮົາຈະໄປຢູ່ທີ່ນັ້ນ ເພື່ອຊ່ວຍພວກເຈົ້າໃນຫຼາຍທິດທາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.”
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ສັນຍາວ່າ ການຍອມຮັບແຜນການດັ່ງກ່າວ ຈະນຳໄປສູ່ການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດມູນຄ່າ 50 ຕື້ໂດລາ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ເຖິງນຶ່ງລ້ານໜ້າວຽກໃນເວລາດົນກວ່ານຶ່ງທົດສະວັດ, ແລະ ຂະຫຍາຍ ຍອດຜະລິດຕະພັນລວມພາຍໃນຂອງຊາວ ປາແລັສໄຕນ໌ ເຖິງສອງເທົ່າ ຫຼື ສາມເທົ່າ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ເວົ້າວ່າ “ມັນເຖິງເວລາແລ້ວສຳລັບຊາວມຸສລິມທີ່ຈະແກ້ໄຂຄວາມຜິດພາດທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃນປີ 1948 ເມື່ອເຂົາເຈົ້າເລືອກທີ່ຈະໂຈມຕີ, ແທນທີ່ຈະຮັບຮູ້, ປະເທດໃໝ່ ອິສຣາແອລ.