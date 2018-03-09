ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ເຊັນອະນຸມັດການປະກາດພ້ອມໆກັນ ທີ່ຈະ
ຂຶ້ນອັດຕາພາສີ 25 ເປີເຊັນ ສໍາລັບການນໍາເຂົ້າເຫລັກກ້າເຂົ້າມາໃນປະເທດ
ແລະ 10 ເປີເຊັນຕໍ່ອາລູມິນຽມທີ່ນໍາເຂົ້າ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ພາສີດັ່ງກ່າວທັງໝົດຈະມີຜົນເລີ້ມບັງຄັບໃຊ້ ພາຍໃນ 15 ມື້ຕໍ່ໜ້ານີ້.
ທ່າມກາງຄວາມຢ້ານວ່າ ການກະທໍາຂອງທ່ານຈະນໍາໄປສູ່ສົງຄາມການຄ້ານັ້ນ
ທ່ານທຣໍາ ປະກາດວ່າ ການນໍາເຫລັກກ້າ ແລະອາລູມິນຽມ ໃນລາຄາຕໍ່າກວ່າ
ລາຄາຕະຫລາດ ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ ແມ່ນເປັນ "ການທໍາລາຍປະເທດຂອງ
ພວກເຮົາ," ໂດຍທີ່ທ່ານໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າດັ່ງກ່າວຍ້າຍໂຮງງານຂອງ
ພວກເຂົາເຈົ້າເຂົ້າມາຕັ້ງຢູ່ໃນອາເມຣິກາ.
ທ່ານບອກວ່າ "ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ຢາກຈ່າຍຄ່າພາສີ ກໍໃຫ້ເອົາໂຮງງານຂອງທ່ານ
ມາຕັ້ງຢູ່ໃນສະຫະລັດພີ້."
ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ນັ່ງຢູ່ໃນຫ້ອງ ຣຸສແວລທ໌ (Roosevelt Room) ໃນທໍານຽບຂາວ
ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍພວກຄົນງານຈາກອຸດສະຫະກໍາເຫລົ່ານັ້ນ ນັ່ງຟັງຢູ່ອ້ອມຂ້າງ
ທ່ານ ຊຶ່ງບາງຄົນກໍກໍາໝວກແຂງໆຢູ່ໃນມືໃນຂະນະທີ່ທ່ານເຊັນເອກະສານ
ດັ່ງກ່າວ. ທ່ານ ໄມຄ໌ ເພັນສ໌ ຮອງປະທານາທິບໍດີ, ທ່ານສະຕີຟ ມນຸກຈິນ
(Steve Mnuchin) ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ທ່ານ ວີລເບີ ຣອສ
(Wilbur Ross) ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄ້າ, ທ່ານ ໂຣເບີດທ໌ ໄລທີເຊີ
(Robert Lighthizer) ຜູ້ຕາງໜ້າທາງການຄ້າ ແລະທ່ານ ພີເຕີ ນາວາໂຣ
(Peter Navarro) ຫົວໜ້າວາງນະໂຍບາຍດ້ານການຄ້າ ແລະອຸດສະຫະກໍາ
ແມ່ນຮວມຢູ່ໃນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ພິທີເຊັນເອກະສານດັ່ງກ່າວ.
ພາຍຫລັງທີ່ພວກສະມາຊິກລັດຖະສະພາໄດ້ຮ້ອງໂຮຂຶ້ນ, ຜູ້ບໍລິຫານອຸດສະຫະ
ກໍາບາງຄົນ ແລະລັດຖະບານຂອງບາງປະເທດ, ການາດາແລະເມັກຊິໂກແມ່ນ
ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນພາສີດັ່ງກ່າວ ໂດຍບໍ່ມີກໍານົດເວລາໃນຂະນະທີ່ການເຈລະ
ຈາຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າເສລີໃນທະວີບອາເມຣິກາເໜືອຫຼື NAFTA ກໍາລັງດໍາເນີນ
ໄປຢູ່.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນລັດຖະບານສະຫະລັດ’ຄົນນຶ່ງເວົ້າວ່າ "ພວກເຮົາໃຫ້ເວລາ
ອັນພຽງພໍແກ່ການາດາ ແລະ ເມັກຊິໂກທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາເຫລົ່ານີ້ ຕາມການ
ຮ້ອງຂໍຂອງລັດຖະບານປະເທດດັ່ງກ່າວ ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ແມ່ນຈະປ່ອຍໃຫ້ເປັນ
ແບບນັ້ນຕະຫລອດໄປ. ຈຸດເລັງໃສ່ກໍຄືສາຍພົວພັນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງ
ຊາດ ທີ່ກວ້າງກວ່ານັ້ນ ທີ່ພວກເຮົາສາມາດແກ້ໄຂ ການຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນ
ຄົງຂອງຊາດ ແລະກໍາຈັດຂໍ້ບົກຜ່ອງ ໃນເລື່ອງຕ່າງໆໃຫ້ໝົດໄປ."
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງທ່ານນີ້ ຍັງເວົ້າອີກວ່າ ປະເທດອື່ນ ທີ່ຖືວ່າເປັນພັນທະມິດຂອງ
ສະຫະລັດ ເຊັ່ນອອສເຕຣເລຍ, ກໍຈະໄດ້ຮັບ "ວິທີການອັນອື່ນທີ່ເປັນໜ້າເພິ່ງພໍ
ໃຈແທນ ເພື່ອແກ້ໄຂສະພາບທີ່ເປັນການນາບຂູ່” ທີ່ລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣໍາ
ເຫັນວ່າ ມີຕໍ່ຜູ້ຜະລິດເຫລັກກ້າ ແລະອາລູມິນຽມຂອງອາເມຣິກາ.
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