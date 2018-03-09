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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປ. ທຣຳ ​ເຊັນຄຳປະກາດ ເກັບພາສີ ເຫຼັກ​ກ້າ ແລະ ອາ​ລູມິນຽມ ທີ່ຍົກເວັ້ນ ການາດາ ແລະ ເມັກຊິໂກ

ທ່ານ​ທຣໍາ ​ໄດ້​ນັ່ງ​ຢູ່​ໃນ​ຫ້ອງ ຣຸສ​ແວ​ລທ໌ (Roosevelt Room) ​ໃນ​ທໍານຽບຂາວ ທີ່​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ພວກ​ຄົນ​ງານ ​ຈາກ​ອຸດສະຫະກໍາ​ເຫລົ່ານັ້ນ ຢືນຢູ່ອ້ອມ​ຂ້າງທ່ານ ເອົາເອກະສານທີ່ເຊັນນັ້ນ ໃຫ້ຄົນເບິ່ງ ໃນວັນທີ 8 ມີນາ, 2018.

ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ​ໄດ້​ເຊັນອະນຸມັດການ​ປະກາດພ້ອມໆກັນ​ ທີ່​ຈະ
ຂຶ້ນອັດຕາ​ພາສີ 25 ​ເປີ​ເຊັນ ​ສໍາລັບ​ການ​ນໍາ​ເຂົ້າ​ເຫລັກ​ກ້າ​ເຂົ້າມາ​ໃນ​ປະ​ເທດ
​ແລະ 10 ​ເປີ​ເຊັນ​ຕໍ່ອາ​ລູມິນຽມທີ່​ນໍາ​ເຂົ້າ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້.

ພາສີ​ດັ່ງກ່າວ​ທັງໝົດຈະ​ມີ​ຜົນເລີ້ມ​ບັງຄັບ​ໃຊ້ ​ພາຍ​ໃນ 15 ມື້ຕໍ່ໜ້ານີ້.

ທ່າ​ມກາງ​ຄວາມ​ຢ້ານ​ວ່າ ການ​ກະທໍາ​ຂອງ​ທ່ານ​ຈະ​ນໍາ​ໄປ​ສູ່​ສົງຄາມ​ການ​ຄ້າ​ນັ້ນ
ທ່ານ​ທຣໍາ ປະກາດ​ວ່າ ການ​ນໍາ​ເຫລັກ​ກ້າ ​ແລະອາ​ລູມິນຽມ ໃນລາ​ຄາຕໍ່າກວ່າ
ລາຄາ​ຕະຫລາດ ​ເຂົ້າມາ​ໃນສະຫະລັດ ​ແມ່ນ​ເປັນ "ການທໍາລາຍ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​
ພວກ​ເຮົາ," ໂດຍ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ຜູ້​ຜະລິດ​ສິນຄ້າດັ່ງກ່າວ​ຍ້າຍ​ໂຮງງານ​ຂອງ
​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າເຂົ້າມາຕັ້ງຢູ່​ໃນ​ອາ​ເມຣິກາ.

ທ່ານ​ບອກ​ວ່າ "ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ບໍ່ຢາກ​ຈ່າຍ​ຄ່າ​ພາສີ ກໍໃຫ້​ເອົາ​ໂຮງງານ​ຂອງ​ທ່ານ
​ມາຕັ້ງຢູ່​ໃນ​ສະຫະລັດ​ພີ້."

ທ່ານ​ທຣໍາ ​ໄດ້​ນັ່ງ​ຢູ່​ໃນ​ຫ້ອງ ຣຸສ​ແວ​ລທ໌ (Roosevelt Room) ​ໃນ​ທໍານຽບຂາວ
ທີ່​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ພວກ​ຄົນ​ງານ​ຈາກ​ອຸດ​ສະຫະກໍາ​ເຫລົ່ານັ້ນ ນັ່ງ​ຟັງ​ຢູ່ອ້ອມ​ຂ້າງ
ທ່ານ ຊຶ່ງ​ບາງ​ຄົນ​ກໍ​ກໍາໝວກ​ແຂງໆຢູ່​ໃນ​ມື​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ທ່ານ​ເຊັນເອກະສານ
ດັ່ງກ່າວ. ທ່ານ ໄມ​ຄ໌ ​ເພັນ​ສ໌ ຮອງ​ປະທານາທິບໍດີ, ທ່ານ​ສະຕີ​ຟ ມນຸກຈິນ
(Steve Mnuchin) ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງການ​ເງິນ, ທ່ານ ວີລ​ເບີ ຣອສ
(Wilbur Ross) ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ການ​ຄ້າ, ທ່ານ ​ໂຣ​ເບີດທ໌ ​ໄລ​ທີ​ເຊີ
(Robert Lighthizer) ຜູ້ຕາງໜ້າທາງ​ການ​ຄ້າ ​ແລະ​ທ່ານ ​ພີ​ເຕີ ນາວາ​ໂຣ
(Peter Navarro) ຫົວໜ້າວາງ​ນະ​ໂຍບາຍ​ດ້ານ​ການ​ຄ້າ ​ແລະ​ອຸດ​ສະຫະ​ກໍາ ​
ແມ່ນ​ຮວມ​ຢູ່​ໃນ​ຜູ້​ເຂົ້າຮ່ວມ ​ພິທີ​ເຊັນເອກະສານ​ດັ່ງກ່າວ.

ພາຍຫລັງ​ທີ່​ພວກ​ສະມາຊິກ​ລັດຖະສະພາ​ໄດ້​ຮ້ອງ​ໂຮ​ຂຶ້ນ, ຜູ້​ບໍລິຫານ​ອຸດ​ສະຫະ
​ກໍາບາງ​ຄົນ ​ແລະ​ລັດຖະບານ​ຂອງ​ບາງ​ປະ​ເທດ, ກາ​ນາ​ດາ​ແລະ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ​ແມ່ນ​
ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຍົກ​ເວັ້ນພາສີ​ດັ່ງກ່າວ ໂດຍ​ບໍ່ມີ​ກໍານົດ​ເວລາໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ການ​ເຈລະ
ຈາຂໍ້​ຕົກລົງການ​ຄ້າ​ເສລີໃນທະວີບ​ອາ​ເມຣິກາ​ເໜືອຫຼື NAFTA ​ກໍາລັງ​ດໍາ​ເນີນ
​ໄປ​ຢູ່.

​ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ​ໃນ​ລັດຖະບານ​ສະຫະລັດ’ຄົນ​ນຶ່ງເວົ້າວ່າ "ພວກ​ເຮົາໃຫ້​ເວລາ
​ອັນ​ພຽງພໍແກ່​ກາ​ນາ​ດາ ​ແລະ ​ເມັກ​ຊິໂກທີ່​ຈະ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ເຫລົ່ານີ້ ຕາມ​ການ
ຮ້ອງ​ຂໍຂອງລັດຖະບານປະ​ເທດ​ດັ່ງກ່າວ ​ແຕ່​ວ່າມັນ​ບໍ່​ແມ່ນ​ຈະ​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ເປັນ
​ແບບ​ນັ້ນຕະຫລອດ​ໄປ. ຈຸດເລັງ​ໃສ່​ກໍ​ຄືສາຍ​ພົວພັນ​ດ້ານ​ຄວາມໝັ້ນຄົງ​ຂອງ
​ຊາດ ທີ່​ກວ້າງ​ກວ່ານັ້ນ ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ສາມາດ​ແກ້​ໄຂ ​ການ​ຮັບປະກັນ​ຄວາມ​ໝັ້ນ
ຄົງ​ຂອງ​ຊາດ ​ແລະ​ກໍາຈັດຂໍ້​ບົກ​ຜ່ອງ ​ໃນ​ເລື່ອງ​ຕ່າງໆ​ໃຫ້ໝົດ​ໄປ."

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງທ່ານ​ນີ້ ຍັງ​ເວົ້າອີກ​ວ່າ ປະ​ເທດ​ອື່ນ ​ທີ່​ຖື​ວ່າ​ເປັນ​ພັນທະ​ມິດຂອງ
​ສະຫະລັດ ​ເຊັ່ນ​ອອສ​ເຕຣ​ເລຍ, ກໍ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ "ວິທີ​ການ​ອັນ​ອື່ນ​ທີ່​ເປັນໜ້າ​ເພິ່ງ​ພໍ
​ໃຈ​ແທນ ​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ສະພາບ​ທີ່​ເປັນ​ການ​ນາບ​ຂູ່​” ທີ່ລັດຖະບານ​ຂອງ​ທ່າ​ນທຣໍາ
​ເຫັນ​ວ່າ ມີ​ຕໍ່ຜູ້ຜະລິດ​ເຫລັກ​ກ້າ ​ແລະ​ອາ​ລູມິນຽມ​ຂອງ​ອາເມຣິກາ.

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