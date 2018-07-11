ການກະກຽມການຕໍ່ສູ້ກັນ ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ທີ່ວໍຊິງຕັນ ເພື່ອ ການຕໍ່ສູ້
ທີ່ຈະມີຂຶ້ນ ຂອງສະພາສູງ ກັບການສະເໜີຊື່ ຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ
ທຣໍາ ໃນການຮັບຮອງເອົາທ່ານ ແບຣັຕ ຄາເວນໍ ເປັນຜູ້ພິພາກສາສານສູງສຸດຂອງ
ລັດຖະບານກາງ. ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນ ຍິນດີກັບການສະເໜີຊື່ຂອງ ທ່ານຄາເວນໍ
ຊຶ່ງເປັນຜູ້ທີ່ຈະສາມາດປ່ຽນແປງທິດທາງຂອງສານສູງສຸດ ໄປໃນທາງນິຍົມແນວທາງເດີມ
ຫຼາຍຂຶ້ນ. ສ່ວນຝ່າຍຄ້ານ ພັກເດໂມແຄຣັດ ກໍໄດ້ປະຕິຍານວ່າ ຈະຕໍ່ສູ້ ຍ້ອນຢ້ານວ່າ
ການເພີ້ມຊື່ຂອງທ່ານຄາເວນໍ ເຂົ້າໃນສານສູງສຸດ ອາດສາມາດຕ່າວປີ້ນ ໄຊຊະນະທີ່ໄດ້
ຕໍ່ສູ້ມາ ຢ່າງຍາກລຳບາກ ກ່ຽວກັບສິດທິໃນການແທ້ງລູກ ແລະສິດທິຂອງພວກກະເທີຍ.
ຈິມ ມາໂລນ ນັກຂ່າວແຫ່ງຊາດຂອງວີໂອເອ ມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງວັນນະສອນ ຈະນຳ
ລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ.
ຜູ້ທີ່ຖືກສະເໜີຊື່ ໃຫ້ເປັນຜູ້ພິພາກສາສານສູງສຸດ ທ່ານແບຣັຕ ຄາເວນໍ ໄດ້ໄປຮອດ
ໄປເຖິງລັດຖະສະພາ ພ້ອມກັບຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ເພັນສ
ແລະໄປພົບປະກັບຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງສະພາສູງ ທ່ານ ມິຈ ແມັກຄອລແນລ.
ທ່ານ ມິຈ ແມັກຄອລແນລ ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງສະພາສູງ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າ
ຄິດວ່າ ການເລືອກຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ແມ່ນດີເດັ່ນຫຼາຍ ແລະພວກເຮົາ
ກໍຕັ້ງໜ້າທີ່ຈະຮັບຮອງເອົາຂັ້ນຕອນການດຳເນີນການ ແລະກໍຈະຖືກເປີດເຜີຍ
ໃນອີກ 2-3 ສັບປະດາຂ້າງໜ້ານີ້.”
ປະທານາທິບໍດີ ທຣໍາ ໄດ້ປະກາດ ການສະເໜີຊື່ທ່ານ ຄາເວນໍ ໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້
ທີ່ທຳນຽບຂາວ.
ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ກ່າວວ່າ “ສິ່ງທີ່ສຳຄັນນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນມູມມອງທາງດ້ານ
ການເມືອງຂອງຜູ້ພິພາກສາ ແຕ່ກັບແມ່ນ ການທີ່ພວກເພິ່ນ ຈະຍົກເອົາມູມມອງ
ດັ່ງກ່າວຂອງພວກເພິ່ນອອກໄວ້ຕ່າງຫາກ ແລ້ວປະຕິບັດຕາມຕົວບົດກົດໝາຍ
ແລະລັດຖະທຳມະນູນ ບົ່ງໄວ້ຕ່າງຫາກ.”
ທ່ານຄາເວນໍ ແມ່ນເປັນຜູ້ພິພາກສາສານຂອງລັດຖະບານກາງ ແລະໃນເມື່ອກ່ອນ
ໄດ້ໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ໃນທຳນຽບຂາວ ໃຫ້ປະທານາທິບໍດີຈອຈ ດັບເບລີຢູ ບຸຊ.
ທ່ານແບຣັຕ ຄາເວນໍ ຜູ້ທີ່ຖືກສະເໜີຊື່ ໃຫ້ເປັນຜູ້ພິພາກສາສານສູງສຸດ ກ່າວວ່າ
“ຜູ້ພິພາກສາ ຕ້ອງເປັນຜູ້ຕີຄວາມໝາຍຂອງກົດໝາຍດັ່ງທີ່ໄດ້ບັນທຶກໄວ້.
ແລະຜູ້ພິພາກສາ ຕ້ອງຕີຄວາມໝາຍໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຕາມລັດຖະທຳມະນູດັ່ງທີ່ໄດ້
ບັນທຶກໄວ້ທີ່ສືບທອດມາຕາມປະຫວັດສາດ ແລະຕາມປະເພນີ ແລະຕາມທີ່ເຄີຍ
ເກີດຂຶ້ນມາກ່ອນ.”
“ທ່ານພ້ອມແລ້ວ ທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ເບາະ?”
ພວກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ໃຫ້ສັນຍານໂດຍທັນທີ ວ່າຈະຕໍ່ສູ້ ກ່ຽວກັບ ການທີ່ທ່ານ
ຄາເວນໍ ຖືກສະເໜີຊື່ ໃຫ້ເປັນຜູ້ພິພາກສາສານສູງສຸດ ວ່າເປັນການຂາດຕົກບົກພ່ອງ.
ໃນບັນດາພວກທີ່ກ່າວຫານັ້ນ ກໍແມ່ນຜູ້ນຳພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານ ຊັກ ຊູມເມີຣ໌ຜູ່ນຶ່ງ.
ທ່ານ ຊັກ ຊູມເມີຣ໌ ຜູ້ນຳພັກເດໂມແຄຣັດ ກ່າວວ່າ “ສຳລັບຊາວອາເມຣິກັນທຸກໆ
ຄົນຜູ້ທີ່ສົນໃຈນຳສຸຂພາບຂອງພວກແມ່ຍິງ, ສົນໃຈນຳການປົກປ້ອງພວກຜູ້ຄົນ
ທີ່ມີໂຣກພະຍາດມາກ່ອນ, ສົນໃຈນຳສິດທິມະນຸດ, ສິດທິໃນການແທ້ງລູກ,
ສິດຂອງພວກກະເທີຍ ຫຼື LGBTQ, ສິດທິຂອງສະພາບແວດລ້ອມ ບັດນີ້ ມັນແມ່ນ
ເວລາແລ້ວທີ່ຈະຕໍ່ສູ້.”
ຖ້າຫາກຖືກຮັບຮອງເອົາ ທ່ານຄາເວນໍ ກໍຈະມາແທນທ່ານແອັນໂທນີ ເຄັນເນີດີ ຜູ້ຊຶ່ງ
ກະສຽນໄປບຳນານ.
ທ່ານເຄັນເນີດີ ແມ່ນຜູ້ທີ່ນິຍົມແນວທາງເດີມ ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຂ້າງກັບພວກເສລີນິຍົມຂອງ
ຕຸລາການ ທີ່ມີຈຳນວນນ້ອຍ ໃນຄະດີສຳຄັນໆ ຊຶ່ງຮວມທັງ ສິດໃນການແທ້ງລູກ
ແລະສິດທິຂອງພວກກະເທີຍ.
ນັກວິໄຈ ທ່ານ ຈອນ ຟໍທີເອີ ຈາກສູນກາງນະໂຍບາຍຂອງທັງສອງພັກ ກ່າວວ່າ
“ທັງສອງຝ່າຍມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ ຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍອັນຈະເປັນໄປຕາມເດີມ. ສານສູງ
ສຸດ ແມ່ນໄດ້ແບ່ງກັນ ມີປະມານ 5 ຕໍ່ 4 ເຂົ້າຂ້າງຝ່າຍນິຍົມແນວທາງເດີມ, ແຕ່ວ່າ
ທ່ານແອັນໂທນີ ເຄັນເນີດີ ແມ່ນຜູ້ທີ່ເອນອຽງໄປມາ ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນລະບົບສານ
ແມ່ນຜູ້ທີ່ຍ້າຍຈາກຝ່າຍນິຍົມແນວທາງເດີມ ໄປສູ່ຝ່າຍເສລີນິຍົມ ໃນຫຼາຍກໍລະນີ
ກ່ຽວກັບເລື້ອງສຳຄັນ.”
ພັກເດໂມແຄຣັດ ເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບວ່າ ມີຝ່າຍນິຍົມແນວທາງເດີມຫຼາຍໃນລະບົບ
ຕຸລາການ ຊຶ່ງຈະສາມາດຕ່າວປີ້ນສິດທິໃນການແທ້ງລູກ ທີ່ໂດ່ງດັງ ທີ່ຮູ້ກັນວ່າຄະດີ
ໂຣ ວີ ເວດ ຊຶ່ງນັກຊ່ຽວຊານດ້ານກົດໜາຍ ທ່ານຈອນນາເຕັນ ເທີຣ໌ລີ ໄດ້ກ່າວໄວ້.
ທ່ານຈອນນາເຕັນ ເທີຣ໌ລີ ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານກົດໜາຍ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຈອຈ
ວໍຊິງຕັນ ກ່າວວ່າ “ມັນເປັນໄປໄດ້ ທີ່ວ່າ ມັນອາດຈະບໍ່ແມ່ນການຕໍ່ສູ້ ຊຶ້ງໆໜ້າ
ຂອງຂໍ້ບັນຍັດ ໂຣ ວີ ເວດ. ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ວ່າ: ແຕ່ວ່າ ມັນເບິ່ງຄືວ່າ ສານຈະຕ້ອງ
ຫັນເຫຈາກຂໍ້ບັນຍັດ ໂຣ ວີ ເວດ ນີ້ ກໍໄດ້.”
ພັກຣີພັບບລິກັນ ມີສຽງສ່ວນຫຼາຍໃນສະພາສູງພຽງເລັກນ້ອຍ, ແຕ່ວ່າ ພັກເດໂມແຄຣັດ
ແມ່ນຈະພົບກັບຄວາມຍຸ້ງຍາກລຳບາກທີ່ຈະກີດກັນ ການແຕ່ງຕັ້ງທ່ານຄາເວນໍ, ຊຶ່ງທ່ານ
ນາງສເຕຊີ ຮໍກິນສ ໄດ້ກ່າວໄປ.
ທ່ານນາງສເຕຊີ ຮໍກິນສ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຣັຕເກິສ ກ່າວວ່າ “ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ພວກ
ເຂົາເຈົ້າຫວັງໄວ້ ກໍແມ່ນວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ກະຕຸກບັນຫານີ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ເພື່ອການ
ເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝ, ແຕ່ແມ່ນເພື່ອ ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີໃນ ປີ 2020
ຕ່າງຫາກ, ແລະພັກເດໂມແຄຣັດ ຈະເອົາຈິງເອົາຈັງ ໃນເລື້ອງການແຕ່ງຕັ້ງຂອງ
ລະບົບສານສູງສຸດໃຫ້ເປັນກຸນແຈສຳຄັນ ສຳລັບການລົງຄະແນນ ໃນການເລືອກຕັ້ງ
ຂອງພວກເຮົາ.”
ພວກຣີພັບບລິກັນ ຫວັງວ່າຈະຮັບຮອງເອົາທ່ານເຄວານໍ ໄດ້ທັນເວລາສຳລັບກອງປະຊຸມ
ສານສູງສຸດ ໃນເດືອນຕຸລາ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ່ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
Battle lines began to form Tuesday in Washington for the upcoming
Senate confirmation fight over President Donald Trump's Supreme
Court nominee, federal Judge Brett Kavanaugh.Republicans have
embraced Kavanaugh as a nominee who could shift the Supreme
Court in a more conservative direction for a generation.Opposition
Democrats have vowed a fight, fearing Kavanaugh's addition to the
high court could roll back hard-fought victories on abortion and gay
rights.VOA National correspondent Jim Malone has more from
Washington.
Supreme Court nominee Brett Kavanaugh arriving at the Capitol with
Vice President Mike Pence and a meeting with Senate Majority Leader
Mitch McConnell.
SEN. MITCH MCCONNELL, MAJORITY LEADER
"I think the president made an outstanding nomination and we look
forward to the confirmation process and it will unfold in the next few
weeks."
President Trump announced Kavanaugh's nomination Monday at the
White House.
PRESIDENT DONALD TRUMP
"What matters is not a judge's political views, but whether they can
set aside those views to do what the law and the Constitution require."
Kavanaugh is a sitting federal judge and previously worked in the
White House for President George W. Bush.
JUDGE BRETT KAVANAUGH, SUPREME COURT NOMINEE
"A judge must interpret statutes as written, and a judge must interpret
the Constitution as written, informed by history and tradition and precedent."
"Are you ready for a fight?"
Democrats immediately signaled a fight over Kavanaugh with the
Supreme Court as a backdrop.
Among those leading the charge was Senate Democratic leader
Chuck Schumer.
SEN. CHUCK SCHUMER, DEMOCRATIC LEADER
"For every American who cares about women's health, about protections
for people with pre-existing conditions, about civil rights, labor rights,
LGBTQ rights, environmental rights, now is the time to fight."
If confirmed, Kavanaugh will replace retiring Justice Anthony Kennedy.
Kennedy was a conservative who sided with the court's liberal minority
in key cases, including abortion and gay rights.
Analyst John Fortier.
JOHN FORTIER, BIPARTISAN POLICY CENTER
"Both sides feel that a lot is at stake.The court has roughly been divided
five to four on the conservative side, but Anthony Kennedy was the most 'swingy' justice, the one who would move from the conservative to the
liberal side on a number of important issues."
Democrats worry that a more conservative court could undo the famous abortion rights decision known as Roe v. Wade, says legal expert
Jonathan Turley.
JONATHAN TURLEY, GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY
"It is probably not likely that we will see a frontal assault on Roe v. Wade.
It is possible.But it is much more likely that the court will chip away at
Roe v. Wade."
Republicans have only a slim Senate majority, but Democrats will have
a difficult time blocking Kavanaugh, says Stacy Hawkins.
STACY HAWKINS, RUTGERS UNIVERSITY
"The best that they can hope for is that this will really ignite this issue
for not only the midterm elections, but for the 2020 presidential election,
and that Democrats will be much more energized around the Supreme
Court as a key political voting issue in our elections."
Republicans hope to confirm Kavanaugh in time for the next Supreme
Court session in October.
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