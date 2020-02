ລັດ​ຖະ​ບານ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ໃຫ້​ຄວາມສົນ​ໃຈຄັ້ງ​ໃໝ່​ຕໍ່ບັນ​ຫາ​ການ​ຄ້າ​ມະ​ນຸດ​ໃນ ສະ​ຫະ​ລັດ. ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ ໄດ້​ລະ​ນຶກ​ເຖິງວັນ​ຄົບ​ຮອບ 20 ປີ​ຂອງ​ກົດ​ໝາຍ ກ່ຽວ​ກັບ ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ຈາກ​ການ​ຄ້າ​ມະ​ນຸດ ດ້ວຍ​ການ​ປະ​ກາດ​ມາດ​ຕະ​ການ​ໃໝ່ ​ເພື່ອ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ສຳ​ລັບ​ນັກ​ຄ້າ​ມະ​ນຸດ ແລະ ໜ່ວຍ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ສຳ​ລັບ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ. ນັກ​ຂ່າວ​ວີ​ໂອ​ເອ ອາ​ດິ​ຕາ ດູ​ແນ​ລ​ລາ​ຣີ ລາຍ​ງານ​ຈາກ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ວ່າ ບັນ​ດາ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ແລະ ຜູ້​ລອດ​ຊີ​ວິດ​ຈາກ​ການ​ຄ້າ​ມະ​ນຸດ ມີ​ຄວາມ​ຍິນ​ດີ​ກັບ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ຕໍ່​ສູ້​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ນັ້ນ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ, ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ຫຼາຍ​ຄົນ​ໃນ​ນັ້ນ​ໄດ້ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຄິດທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ ໃນ​ຄຳ​ສັນ​ຍາ​ຂອງທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ທີ່​ຈະ​ຕໍ່​ສູ້​ກັບ​ການ​ຄ້າ​ມະ​ນຸດ ແລະ ການ​ປາບ​ປາມ​ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງທີ່​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍກໍ​ຕາມ. ເຊິ່ງ ພຸດ​ທະ​ສອນ ຈະ​ນຳ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ທ​ຣຳ ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວ ໄດ້​ເຊັນ​ດຳ​ລັດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີສະ​ບັບ​ໃໝ່ ທີ່​ມອບ​ອຳ​ນາດ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ ​ເພື່ອ​ຕໍ່​ສູ້​ກັບ​ການ​ຄ້າ​ມະ​ນຸດ​ໄດ້ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ໃຫ້​ບູ​ລິ​ມະ​ສິດ​ໃນ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ທຶນ​ ສຳ​ລັບ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ການ​ຄ້​າ​ມະ​ນຸດ​ໃນ​ງົບ​ປະ​ມານ​ປີ 2021 ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ, ຈັດ​ເງິນ​ທຶນ 70 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ​ໃນ​ການ​ຍົກ​ລະ​ດັບ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ຄະ​ດີ ​ຢູ່​ກະ​ຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ. ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ໃຊ້​ເງິນ 123 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ໃນ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ໃນ​ລັດ ແລະ ທ້ອງ​ຖິ່ນ.”

ໜ້າ​ທີ່​ໃໝ່​ຂອງ​ກຸ່ມ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ຈະ​ເພັ່ງ​ເລັງ​ໃສ່​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ກັບ​ການ​ຄ້າ​ມະ​ນຸດ​ຢູ່​ລະ​ດັບ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ. ລັດ​ຖະ​ບານກໍ​ໄດ້​ສັນ​ຍາ​ທີ່​ຈະ​ຮັບ​ມືກັບ​ບັນ​ຫານີ້ ຢູ່​ໃນ​ລະ​ດັບ​ສາ​ກົນ​ເຊັ່ນ​ກັນ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ປະ​ກາດ​ໃຊ້​ກົດ​ໝາຍ​ຕ່າງໆ​ເພື່ອ​ຕໍ່​ສູ້​ກັບ​ການ​ລັກ​ລອບ​ການ​ຄ້າ​ທາງ​ເພດ, ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ໃຫ້​ຜູ້​ລອດ​ຊີ​ວິດ ແລະ ຍົກ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ຂຶ້ນ​ດ້ວຍ​ການ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ເປັນ​ຜູ້​ຕັດ​ສິນ​ວ່າ ປະ​ເທ​ດ​ອື່​ນໆ​ໄດ້​ບັນ​ລຸ​ພັນ​ທະ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເພື່ອ​ຕໍ່​ສູ້​ກັບ​ການ​ຄ້າ​ມະ​ນຸດຫຼືບໍ່.”

ອົງ​ການ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດຫຼາຍ​ແຫ່ງ​ບໍ່​ໄດ້​ໄປ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ຄ້າ​ມະ​ນຸດ​ຂອງ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວ, ໂດຍຕຳ​ໜິ​ວິ​ຈານ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ສຳ​ລັບ​ການ​ປະ​ຖິ້ມ​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ການ​ຄ້າ​ມະ​ນຸດ ໃນ​ບັນ​ດາພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ.

ນຶ່ງ​ໃນ​ນັ້ນ​ແມ່ນ ອົງ​ການອົບ​ພະ​ຍົບ​ສາ​ກົນ, ທີ່​ເວົ້າ​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງວ່າ ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ຂອງ​ທ່ານ ທ​ຣຳ “ຈະ​ສ້າງ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ໃຫ້​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ການ​ຄ້າ​ມະ​ນຸດ ແລະ ເສື່ອມ​ຖອຍ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ການ​ຄ້າ​ມະ​ນຸດ​ທີ່​ໄດ້​ບັນ​ລຸ​ມາ ເຊິ່ງ​ຖືກ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ໂດຍ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ແລະ ໄດ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໃນ​ທົດ​ສະ​ວັດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.”

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ທ​ຣຳ ໄດ້​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ການ​ຜັກ​ດັນ​ຂອງ​ທ່ານ​ສຳ​ລັບ​ຍະ​ໂຍ​ບາຍ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ງວດ​ຂຶ້ນກວ່າ​ເກົ່າ ​ກັບ​ສົງ​ຄາມ​ຕໍ່ຕ້ານການ​ຄ້າ​ມະ​ນຸດ, ໂດຍ​ອ້າງວ່າ ຜູ້​ຍົກ​ຍ້າຍ​ຖິ່ນ​ຖານ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ ແມ່ນ​ຜູ້​ກະ​ທຳ​ຜິດ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ລັກ​ພາ​ຕົວ ແລະ ການ​ເອົາ​ລັດ​ເອົາ​ປຽບ​ແມ່​ຍິງ ແລະ ເດັກ​ນ້ອຍ.

ການ​ຄ້າ​ມະ​ນຸດ​ແມ່ນ​ບັນ​ຫາ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ, ເຊິ່ງ​ຮູ້​ຈັກ​ກັນໃນ

ຊື່ຂ້າ​ທາດ​ຍຸກ​ໃໝ່​.

ອີງ​ຕາມ​ຕົວ​ເລກ​ຄັ້ງຫຼ້າ​ສຸດ​ທີ່​ອອກ​ໂດຍ​ອົງ​ການ​ແຮງ​ງານ​ສາ​ກົນ​ນັ້ນ, ປະ​ຊາ​ຊົນ 24 ລ້ານ 9 ແສນ​ຄົນໃນທົ່ວ​ໂລກ​ແມ່ນ​ແຮງ​ງານ​ບັງ​ຄັບ ຫຼື ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ການ​ຄ້າ​ມະ​ນຸດ. ເຊິ່ງ​ຖືກ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ຢ່າງ​ຜິດ​ພາດ​ວ່າ​ ເປັນ​ປາ​ກົດ​ການ​ຂອງ​ສັງ​ຄົມ​ທີ່ບໍ່​ໝັ້ນ​ຄົງ​ທີ່​ມີ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ອ່ອນ​ແອ, ການ​ຄ້າ​ມະ​ນຸດ​ແມ່ນ​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ເກືອບ​ວ່າ​ທຸກ​ບ່ອນ​ຂອງ​ໂລກ.

ທ່ານ​ນາງ ຄາ​ຕາ​ຣີ​ນາ ໂຣ​ເຊັນ​ແບ​ລັດ, ຜູ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຜູ້​ລອດ​ຊີ​ວິດ​ຈາກ​ການ​ຄ້າ​ມະ​ນຸດ​ກ່າວ​ວ່າ “ມັນ​ມີ​ປະ​ຊາ​ກອນ​ເດັນ​ນ້ອຍ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ ຜູ້​ຊາຍ​ໜຸ່ມ ແລະ ແມ່​ຍິງ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ ຜູ້​ທີ່​ຕົກ​ເປັນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ ແລະ ຖືກ​ຕາມ​ລ່າ​ໂດຍ​ພວກ​ຄ້າ​ມະ​ນຸດ.”

ທ່ານ​ນາງ ຄາ​ຕາ​ຣີ​ນາ ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບຄວາມ​ຈິງ​ທີ່​ວ່າ​ນັ້ນ​ໂດຍ​ກົງ, ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ຕົກ​ເປັນ​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ການ​ຄ້າ​ມະ​ນຸດ​ເມື່ອ​ລາວ​ອາ​ຍຸ 13 ປີ​ໃນ​ລັດ ຟ​ລໍ​ຣິ​ດາ.

ຕອນນີ້​ລາວ​ເຮັດ​ວຽກ​ເປັນ​ຜູ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຜູ້​ລອດ​ຊີ​ວິດ ແລະ ມີ​ຄວາມ​ຍິນ​ດີ​ກັບ​ໂຄງ​ການ​ລິ​ເລີ່ມ​ໃໝ່​ຂອງ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ນັ້ນ​ວ່າ ​ເປັນ​ໂອ​ກາດ​ທີ່​ຈະສົ່ງ​ເສີມ​ສະ​ຕິ​ລະ​ວັງ​ຕົວ ແລະ ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ການ​ຄ້າ​ມະ​ນຸດຫຼາຍ​ຂຶ້ນ. ແຕ່​ທ່ານ​ນາງ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງວ່າ ບັນ​ດາ​ຜູ້​ລອດ​ຊີ​ວິດ​ແມ່ນ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ບົດ​ບາດ​ທີ່​ເປັນ​ສູນ​ກາງ​ຕື່ມ​ ໃນ​ການ​ທຳ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ.

ທ່ານ​ນາງ ຄາ​ຕາ​ຣ​ນາ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຢາກ​ໄດ້​ຍິນ​ສຽງ​ຂອງ​ຜູ້​ລອດ​ຊີ​ວິດ​ຕື່ມ​ອີກ ແລະ ລວມ​ທັງ​ທຸກໆ​ອົງ​ການ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ ເພາະ​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ມີ​ວຽກ​ທີ່​ໃຫຍ່​ຕ້ອງ​ໃຫ້​ເຮັດ​ຄື​ກັນ.”

ໃນ​ຫົກ​ເດືອນ​ຂ້າງ​ໜ້າ, ບັນ​ດາ​ອົງ​ການຕ່າງ​ໆ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ ທີ່​ໄດ້​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ ​ໃນປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ການ​ຄ້າ​ມະ​ນຸດນັ້ນ ຈະ​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ທີ່​ໜັກ​ແໜ້ນ ຕໍ່​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ແຜນ​ການ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດັ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ດຳ​ລັດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຂອງ​ທ່ານນັ້ນ.

