ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ມັນບໍ່ມີ “ວັນທີທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງ” ສຳລັບການ
ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າກັບ ຈີນ, ໂດຍສະເໜີອີກຄັ້ງນຶ່ງວ່າ ຂີດເສັ້ນຕາຍວັນທີ 1 ມີນາ
ສຳລັບການເກັບພາສີໃໝ່ ອາດຖືກເລື່ອນອອກໄປ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວທີ່ທຳນຽບຂາວ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ “ຂ້າພະ
ເຈົ້າຄິດວ່າການເຈລະຈາຕ່າງໆ ແມ່ນດຳເນີນໄປໄດ້ດີຫຼາຍ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດບອກ
ທ່ານໄດ້ ກ່ຽວກັບ ເວລາທີ່ແນ່ນອນ. ວັນທີບໍ່ແມ່ນວັນທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງ ເພາະວ່າ
ມັນມີຫຼາຍຢ່າງທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນ. ແລ້ວພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນວ່າຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນ.”
ທ່ານໄດ້ເອີ້ນການເຈລະຈາການຄ້າວ່າ “ສັບຊ້ອນຫຼາຍ.”
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກຳນົດວັນທີ 1 ມີນາເປັນຂີດເສັ້ນຕາຍ ສຳລັບການຂຶ້ນພາສີ 200 ລ້ານ
ໂດລາໃນສິນຄ້ານຳເຂົ້າຈາກ ຈີນ ຈາກ 10 ຫາ 25 ເປີເຊັນ ຖ້າບໍ່ມີການບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງ
ການຄ້ານຳກັນ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ວັນທີດັ່ງກ່າວ ອາດຖືກຍົກເລີກ ຖ້າບັນດານັກເຈລະ
ຈາໃກ້ຈະຕົກລົງກັນໄດ້.
ການເຈລະຈະໄດ້ດຳເນີນຕໍ່ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ລະຫວ່າງ
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ມີລະດັບຕ່ຳກວ່າ ຈາກແຕ່ລະຝ່າຍ ກ່ອນການເຈລະຈາລະດັບສູງ
ລວມທັງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນທ່ານ ສຕີເວນ ມະນູຊິນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າທາງ
ດ້ານການຄ້າ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຣເບີດ ໄລໄຕເຊີ ຈະເຂົ້າການເຈລະຈາແທນໃນວັນ
ພະຫັດມື້ອື່ນນີ້.
ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈີນ, ທ່ານ ຫຼິວ ເຮ, ນັກເຈລະຈາເສດຖະກິດ ແລະ ການຄ້າລະ
ດັບສູງຂອງ ປັກກິ່ງ ຈະເປັນຜູ້ນຳໜ້າຝ່າຍ ຈີນ ອີກຄັ້ງນຶ່ງ.
ທຳນຽບຂາວເວົ້າວ່າ ການເຈລະຈາຈະເພັ່ງເລັງໃສ່ “ການບັນລຸການປ່ຽນແປງໂຄງຮ່າງ
ທີ່ຕ້ອງການໃນ ຈີນ ທີ່ມັນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຄ້າ” ກັບ ສະຫະລັດ.
ອົງການຂ່າວ ບລູມເບີກ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ບັນດານັກເຈລະຈາ ສະຫະລັດ ຢາກໃຫ້ ຈີນ
ສັນຍາທີ່ຈະບໍ່ຫຼຸດຄ່າເງິນຕາຂອງເຂົາເຈົ້າລົງ.
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