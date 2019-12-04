ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າສະບັບໃໝ່ກັບ ຈີນ ອາດຕ້ອງໄດ້ລໍຖ້າໄປຈົນຮອດຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີໃນເດືອນພະຈິກ 2020, ໂດຍ ວໍຊິງຕັນ ແລະ ປັກກິ່ງ ຕົກລົງກັນກັນບໍ່ໄດ້ໃນການບັນລຸການເຈລະຈາ ເພື່ອສິ້ນສຸດຄວາມຂັດແຂ້ງດ້ານການຄ້າ ແລະ ພາສີດົນສອງປີຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວໃນນະຄອນຫຼວງ ລອນດອນ, ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມຜູ້ນຳອົງການ NATO ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີຂີດເສັ້ນຕາຍ, ບໍ່ມີ. ໃນແງ່ໃດນຶ່ງ, ຂ້າພະເຈົ້າມັກຄວາມຄິດຂອງການລໍຖ້າຈົນຮອດຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງ ສຳລັບຂໍ້ຕົກລົງກັບ ຈີນ ນັ້ນ. ແຕ່ເຂົາເຈົ້າຢາກເຮັດຂໍ້ຕົກລົງດຽວນີ້, ແລະ ພວກເຮົາຈະເບິ່ງວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງນັ້ນຈະດີຫຼືບໍ່, ມັນຈະຕ້ອງດີ.”
ລາຄາຕະຫຼາດຮຸ້ນ ສະຫະລັດ ແລະ ຢູໂຣບ ໄດ້ຫຼຸດລົງຍ້ອນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ທຣຳ, ໃນຂະນະທີ່ເງິນຢວນຂອງ ຈີນ ໄດ້ຕົກລົງຕ່ຳສຸດ ໃນຮອບຫ້າອາທິດ, ເຊິ່ງອາດເປັນການຕັດຄວາມຫວັງສຳລັບການສະຫງົບເສິກການຄ້າ ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ເຊິ່ງມີເສດຖະກິດໃຫຍ່ສຸດຂອງໂລກ ແລະ ຈີນ ອັນດັບສອງ.
ການກ່າວຄຳປາໄສ ກ່ຽວກັບ ການຄ້າ ຈີນ ຂອງທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ມີຂຶ້ນນຶ່ງວັນ ຫຼັງຈາກທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະເກັບພາສີຕໍ່ ບຣາຊິລ ແລະ ອາເຈັນຕີນາ ສຳລັບ “ການຫຼຸດຄ່າສະກຸນເງິນຂອງເຂົາເຈົ້າງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.”
ວໍຊິງຕັນ ຍັງໄດ້ຂົ່ມຂູ່ເກັບພາສີເຖິງ 100 ເປີເຊັນສຳລັບສິນຄ້ານຳເຂົ້າຂອງ ຝຣັ່ງ, ລວມມີເຫຼົ້າແຊມເປນ ແລະ ກະເປົາລາຄາແພງ, ຍ້ອນການຂັດແຍ້ງ ກ່ຽວກັບ ພາສີການບໍລິການທາງດິຈິຕອລ ທີ່ ສະຫະລັດ ເວົ້າວ່າໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ບັນດາບໍລິສັດເທັກໂນໂລຈີຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ຫຼັງຈາກການປະຊຸມໃນນະຄອນຫຼວງ ລອນດອນ ແລ້ວ, ທ່ານ ທຣຳ ແລະ ປະທານາທິບໍດີ ຝຣັ່ງ ທ່ານ ເອັມມານູແອລ ມາກຣົງ ກໍໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດທີ່ເປັນແງ່ບວກວ່າ ຄວາມຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງທັງສອງປະເທດນັ້ນຈະຖືກແກ້ໄຂ. ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ເອີ້ນມັນວ່າ ຂໍ້ຂັດແຍ້ງ “ເລັກນ້ອຍ”, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ນຳ ຝຣັ່ງ ເວົ້າວ່າ ທ່ານຄິດວ່າຄວາມຂັດແຍ້ງນັ້ນຈະຖືກແກ້ໄຂ.
ທ່ານໄດ້ເວົ້າວ່າ ທ່ານຄິດວ່າສອງປະເທດດັ່ງກ່າວອາດສາມາດທີ່ຈະຕົກລົງກັນໄດ້ ກ່ຽວກັບ ພາສີທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ສອງປະເທດ”. ຜູ້ນຳ ສະຫະລັດ ໄດ້ເວົ້າວ່າ ທ່ານມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ການຂາດດຸນການຄ້າ ສະຫະລັດ ກັບ ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ຫຼາຍກວ່າ, ດ້ວຍສິນຄ້າ ຢູໂຣບ ມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 109 ຕື້ໂດລາ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປ ສະຫະລັດ ໃນປີກາຍນີ້ ຫຼາຍກວ່າຜະລິດຕະພັນ ສະຫະລັດ ທີ່ຖືກສົ່ງຂ້າມະຫາສະໝຸດ ແອັດແລນຕິກ ໄປ ຢູໂຣບ.
ເຄື່ອງໝາຍທີ່ພົ້ນເດັ່ນອັນນຶ່ງ ໃນການດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານ ທຣຳ ນັ້ນໄດ້ເປັນສົງຄາມເກັບພາສີຕອບໂຕ້ກັນກັບປະທານປະເທດ ຈີນ ທ່ານ ສີ ຈິ່ນຜິງ ກ່ຽວກັບ ສິນຄ້າມູນຄ່າຫຼາຍຮ້ອຍພັນລ້ານໂດລາ ທີ່ຖືກສົ່ງໄປລະຫວ່າງສອງປະເທດນັ້ນ ແລະ ຄວາມຂັດແຍ້ງ ກ່ຽວກັບ ກົດລະບຽບການເຮັດທຸລະກິດ ສຳລັບບັນດາບໍລິສັດ ອາເມຣິກັນ ແລະ ຈີນ ທີ່ປະຕິບັດການໃນປະທດຂອງກັນແລະກັນ.