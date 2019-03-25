ລັດຖະມົນຕີຍຸຕິທຳ ສະຫະລັດ ທ່ານ ວິລລຽມ ບາ ໄດ້ກ່າວໃນຈົດໝາຍສະບັບນຶ່ງໃນ
ວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ລາຍງານຂອງໄອຍະການພິເສດ ທ່ານ ໂຣເບີດ ມອລເລີ ກ່ຽວກັບ
ການແຊກແຊງຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2016 ບໍ່ໄດ້ພົບຫຼັກຖານວ່າ ປະທາ
ນາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ຫຼື ຄົນໃດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ ໄດ້
ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ຫຼື ປະສານງານກັບ ຣັດເຊຍ.
ແຕ່ກ່ຽວກັບຄຳຖາມທີ່ວ່າ ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະຂັດຂວາງຂະບວນການຍຸຕິ
ທຳດ້ວຍການແຊກແຊງ ຫຼື ພະຍາຍາມທີ່ຈະທຳລາຍການສອບສວນຂອງທ່ານ ມອລ
ເລີ ນັ້ນ ຫຼືບໍ່ , ທ່ານ ບາ ໄດ້ເວົ້າວ່າ “ລາຍງານດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ ທ່ານປະທານາ
ທິບໍດີໄດ້ກະທຳຄວາມຜິດ, ແລະ ມັນກໍບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານພົ້ນຈາກຂໍ້ກ່າວຫາ.”
ທ່ານ ບາ ໄດ້ເປີດເຜີຍບົດສະຫຼຸບຂອງລາຍງານທີ່ລໍຖ້າມາດົນນານ ກ່ຽວກັບ ການສອບ
ສວນດົນເຖິງ 22 ເດືອນ ໃນການກ່າວຫາວ່າຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ ທຣຳ
ໄດ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບ ຣັດເຊຍ ເພື່ອແຊກແຊງການເລືອກຕັ້ງໃຫ້ເຂົ້າຂ້າງທ່ານ ທຣຳ.
ທ່ານ ບາ ໄດ້ສົ່ງບົດສະຫຼົບຂອງທ່ານໄປໃຫ້ລັດຖະສະພາ ແລະ ໄດ້ເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາ
ລະນະໃນວັນອາທິດວານນີ້. ທ່ານ ມອລເລີ ໄດ້ສົ່ງລາຍງານຂອງທ່ານໃຫ້ກະຊວງຍຸຕິ
ທຳໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ.
ບົດລາຍງານຂອງທ່ານ ບາ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ການສືບສວນສອບສວນຂອງໄອຍະການພິ
ເສດ ບໍ່ໄດ້ພົບເຫັນວ່າ ການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ ທຣຳ ຫຼື ຄົນໃດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບທ່ານ ໄດ້ປະສານງານກັບລັດຖະບານ ຣັດເຊຍ ໃນການແຊກແຊງກິດຈະກຳການ
ເລືອກຕັ້ງຂອງເຂົາເຈົ້າ.”
ທ່ານ ບາ ໄດ້ກ່າວວ່າ ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ລາຍງານໄດ້ສະຫຼຸບໄວ້ ເຖິງແມ່ນທ່ານຈະໄດ້ເວົ້າ
ວ່າ “ມີຂໍ້ສະເໜີຫຼາຍຢ່າງຈາກບຸກຄົນທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບ ຣັດເຊຍ ເພື່ອຊ່ວຍການໂຄ
ສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ ທຣຳ ກໍຕາມ.”
ທ່ານ ບາ ໄດ້ຂຽນວ່າ “ການສືບສວນສອບສວນຂອງໄອຍະການພິເສດ ໄດ້ພິຈາລະ
ນາວ່າ ມັນມີຄວາມພະຍາຍາມທີ່ສຳຄັນຂອງ ຣັດເຊຍ ສອງຄັ້ງ ເພື່ອແຊກແຊງການ
ເລືອກຕັ້ງປີ 2016. ຄັ້ງທຳອິດປະກອບມີການພະຍາຍາມໂດຍອົງການນຶ່ງຂອງ ຣັດ
ເຊຍ ຊື່ວ່າ ອົງການຄົ້ນຄວ້າ ອິນເຕີແນັດ (IRA), ເພື່ອດຳເນີນການບິດເບືອນຂໍ້ມູນ
ແລະ ການປະຕິບັດການທາງສື່ສັງຄົມໃນ ສະຫະລັດ ທີ່ຖືກອອກແບບມາ ເພື່ອກະ
ຈາຍການຂັດແຍ້ງກັນໃນສັງຄົມ, ໃນທີ່ສຸດດ້ວຍເປົ້າໝາຍຂອງການແຊກແຊງໃນ
ການເລືອກຕັ້ງ. ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ອົງປະກອບທີສອງທີ່ຮວມຢູ່ໃນຄວາມພະຍາ
ຍາມຂອງລັດຖະບານ ຣັດເຊຍ ນັ້ນແມ່ນເພື່ອດຳເນີນປະຕິບັດການລັກເຈາະຂໍ້ມູນ
ທາງຄອມພິວເຕີ ເຊິ່ງຖືກອອກແບບມາເພື່ອຮວບຮວມ ແລະ ກະຈາຍຂໍ້ມູນເພື່ອສ້າງ
ອິດທິພົນໃນການເລືອກຕັ້ງ.
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