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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທໍານຽບຂາວ ຢືນຢັນວ່າ ​ປ. ທຣໍາ ມີ​ສິດ​​ທີ່​ຈະ​​ປົດ ໄອ​ຍະ​ການ​ພິ​ເສດ ​ມອລ​ເລີ​ ອອກ​ຈາກໜ້າທີ່

ທ່ານນາງ ຊາຣາ ຮັກ​ກາ​ບີ ​ແຊນ​ເດີ​ສ໌ ໂຄສົກປະຈໍາທໍານຽບຂາວ ກ່າວຢູ່ໃນກອງປະຊຸມ ຖະແຫລງຂ່າວ ປະຈໍາວັນທີ 10 ເມສາ 2018.

ປະທານາທິບໍດີມີ​ສິດ​ທີ່​ຈະ​ປົດ​ໄອ​ຍະ​ການ​ພິ​ເສດ ທີ່​ຖືກ​ແຕ່ງຕັ້ງ​ໃຫ້​ຮັບຜິດຊອບ
​ກວດ​ເບິ່ງ​ການ​ພົວພັນ​ລະຫວ່າງຄະນະ​ໂຄສະນາ​ຫາ​ສຽງຂອງ​ທ່ານ ​ກັບຣັດ​ເຊຍ
​ນັ້ນ ອອກຈາກ​ຕໍາ​ແໜ່ງ, ອີງ​ຕາມການ​ຢືນຢັນຂອງທໍານຽບຂາວ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ
​ວານ​ນີ້.

​ເມື່ອ​ນັກ​ຂ່າວ​ຖາມ​ກ່ຽວກັບ​ວ່າ​ປະທານາທິບໍດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ ມີ​ສິດອໍານາດທີ່​ຈະປົດ
ໄອ​ຍະ​ການ​ພິ​ເສດ ​ໂຣ​ເບີດ ມອລ​ເລີ​ ອອກ​ຈາກໜ້າທີ່ບໍ່ ທ່ານນາງ ຊາຣາ ຮັກ​ກາ​ບີ
​ແຊນ​ເດີ​ສ ໂຄສົກປະຈໍາທໍານຽບຂາວ ​ເວົ້າວ່າ "ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້ຮັບ​ການ​ແນະນໍາວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ​ແນ່ນອນ​ແມ່ນ​ມີສິດອໍານາດ ໃນ​ການ​ຕັດສິນ​ໃຈທີ່​ຈະເຮັດ​ເຊັ່ນ​
ນັ້ນ​ໄດ້."

ພວກ​ນັກ​ຊ່ຽວຊານ​ທາງ​ກົດໝາຍຫລາຍ​ຄົນ​ເວົ້າວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ກະ
ທໍາ​ການ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ ​ໂດຍ​ຜ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ​ຍຸຕິ​ທໍາ ຣອດ ​ໂຣ​ເຊັນ ສຕາຍ​ນ໌
(Rod Rosenstein) ​ຜູ້​ທີ່​ສາມາດຈະ​ປະຕິ​ເສດ​ເຮັດ​ຕາມ​ຄໍາ​ສັ່ງ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້.

ສະມາຊິກ​ລັດຖະສະພາ​ຈາກ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດຫລາຍ​ຄົນ ​ແລະ​ຈາກ​ພັກຣີພັບ​ບລິ​ກັນ
ຈໍານວນ​ນຶ່ງ​ໃນລັດຖະສະພາ ​ໄດ້​ເຕືອນ​ວ່າ ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຢ່າງຮຸນ​ແຮງເຊັ່ນ​ນັ້ນຈະ
​ເຮັດ​ໃຫ້ການ​ເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງທຣໍາຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ສະພາບທີ່ເປັນ​ອັນຕະລາຍແລະ
​ອາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ວິ​ກິດ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ລັດຖະທໍາ​ມະນູນ​ກໍເປັນ​ໄດ້.

ທ່ານຈັກຄ໌ ​ແກຣສ​ລີ (Chuck Grassley), ປະທານ​ຄະນະ​ກໍາມະການ​ດ້ານ​ຕຸລາການ​ຂອງສະພາ​ສູງ​ ກ່າວ​ຕໍ່ນັກ​ຂ່າວ​ໂທລະພາບ CNN ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ວານ​ນີ້ວ່າ "ຂ້າພະ​ເຈົ້າຄິດ​ວ່າ ການ​ເຮັດ​ແນວ​ນັ້ນ ຈະ​ເປັນ​ການ​ຂ້າ​ໂຕ​ຕາຍ​ສໍາລັບ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ" ຖ້າຫາກ​ທ່ານປົດ​ທ່ານ​ມອລ​ເລີ​ອອກ​ຈາກ​ຕໍາ​ແໜ່ງ. ທ່ານ ​ແກຣສ​ລີຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ທ່ານ​ທຣໍາປ່ອຍ​ໃຫ້ການ​ສືບສວນ​ຂອງ​ໄອ​ຍະ​ການ​ພິ​ເສດ ດໍາ​ເນີນ​ຕໍ່ໄປ.

ທ່ານ ທອມ ທີລລິ​ສ (Thom Tillis) ​ແລະ​ທ່ານ​ລິນ​ເຊ ​ແກຣມ (Lindsey Graham)
ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະພາ​ສູງ​ຈາກ​ພັກຣີພັບ​ບລິ​ກັນພ້ອມ​ກັບສະ​ມາ​ຊິກ​ສະພາ​ສູງຄຣິສ ຄູນ​ສ໌ (Chris Coons) ​ແລະ ຄໍຣີ ບຣຸກ​ເກີ (Cory Booker) ທີ່ສັງກັດພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດ ​ໄດ້​
ສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ການອອກຮ່າງກົດໝາຍ​ໃຫ້ເພີ້ມການ​ປົກ​ປ້ອງວຽກງານຕ່າງໆຂອງ​ພວກໄອ​ຍະ​ການ​ພິ​ເສດ.

ໜັງສື​ພິມ​ນີວຢອກທາມສ໌ (New York Times) ລາຍ​ງານ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ວານ​ນີ້ວ່າ
ທ່ານ​ທຣໍາ​ໄດ້​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ປົດທ່ານມອລ​ເລີ​ ອອກ​ຈາກ​ຕໍາ​ແໜ່ງ​ ໃນ​ເດືອນ​ທັນວາ​ທີ່
​ຜ່ານ​ມາ ​ແລະ​ໃຫ້​ປິດ​ການ​ສືບສວນ​ຂອງ​ທ່ານລົງ.

Trump Attorney Raid
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ລາຍ​ງານ​ຂ່າວ​ຂອງໜັງສື​ພິມ​ນີວຢອກທາມສ໌ ​ແມ່ນ​ອີງ​ໃສ່​ການ​ສໍາພາດ​ພະນັກງານ
​ໃນທໍານຽບຂາວ​ຈໍານວນ​ນຶ່ງ. ໜັງສື​ພິມ​ດັ່ງກ່າວ​ຍັງເວົ້າອີກ​ວ່າ ທ່ານ​ທຣໍາມີ​ຄວາມ​ບໍ່ພໍ​
ໃຈ ​ທີ່​ມີ​ລາຍ​ງານວ່າ ​ຫ້ອງການ​ຂອງ​ທ່ານ​ມອລ​ເລີ​ໄດ້​ອອກ​ຄໍາ​ສັ່ງ​ຮຽກຮ້ອງ​ເອົາ​ເອກະ
ສານ​ຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການ​ເຮັດ​ທຸລະ​ກິດ​ຂອງ​ບໍລິສັດ​ທ່ານ​ກັບ​ທະນາຄານດອຍສ໌
(Deutsche).

ລາຍ​ງານ​ດັ່ງກ່າວ​ກັບກາຍ​ວ່າ​ເປັນ​ເລື່ອງ​ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ​ແຕ່​ວ່າ ​ເລື່ອງ​ຢູ່​ໃນໜັງສື​ພິມ​
ນີວຢອກທາມສ໌ ​ໄດ້​ສະ​ແດງໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ສະພາບ​ຄວາມ​ຄິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣໍາ ​ເມື່ອ​ເວົ້າ​
ເຖິງຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ທີ່​ທ່ານ​ມອລ​ເລີ​ຈະ​ຂະຫຍາຍ​ການ​ສືບສວນ​ຂອງ​ທ່ານ​ຈາກ​
ການກວດ​ເບິ່ງ​ການ​ແຊກ​ແຊງ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງຂອງຣັດ​ເຊຍ ໄປ​ກວ​ມ​ເອົາບັນ​
ຫາ​ອື່ນໆອີກ ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ທ່ານ​ປະທານາທິບໍດີ.

ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ​ຍຸຕິ​ທໍາ ຣອດ ​ໂຣ​ເຊັນສຕາຍ​ນ໌ (Rod Rosenstein) ​ເຫັນ​
ວ່າຕົນ​ເອງ​ເປັນ​ຄົນທີ່ຢູ່​ໃນ​ເປົ້າໝາຍ​ເພາະວ່າ​ທ່ານ​ແຈ​ຟ ​ແຊ​ສສັນ (Jeff Sessions)
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ​ຍຸຕິ​ທໍາ ​ໄດ້ຖອນ​ຕົວ​ ຈາກ​ການ​ເປັນ​ຜູ້​ຮັບຜິດ ຊອບ​ໃນ​ການ​ສື​ບ
ສວນ​ເລື່ອງຣັດ​ເຊຍ.

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