ພາຍຫຼັງຈາກ ພິທີຕ້ອນຮັບ ທີ່ໃຫຍ່ໂຕ ມະໂຫລານ ນາຍົກ ເມ ຈັດກອງປະຊຸມ ເຈລະຈາ ກັບ ປ. ທຣຳ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເທີຣີຊາ ເມ ແລະປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ
ຕ່າງກໍໃຫ້ສັນຍານໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ ພວກຕົນຈະຂະຫຍາຍການຄ້າລະຫວ່າງ
ປະເທດທັງສອງ ໃນຂະນະທີ່ພວກທ່ານເລີ້ມການພົບປະກັນຫຼາຍໆຮອບ ຢູ່ນະຄອນ
ຫຼວງລອນດອນ.
ໃນການຖະແຫຼງຢູ່ກອງປະຊຸມໂຕະມົນທຸລະກິດນັ້ນ ທ່ານທຣຳກ່າວວ່າ ທ່ານຄິດວ່າ
ທັງສອງຝ່າຍຈະສາມາດບັນລຸ “ຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າຂາຍໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງໃຫຍ່”
ທີ່ “ເປັນທຳ ຫຼາຍທີ່ສຸດ.”
ທ່ານນາງເມ ກ່າວວ່າ ອັງກິດແລະສະຫະລັດ ສາມາດຂະຫຍາຍການເປັນພາຄີທາງ
ດ້ານເສດຖະກິດ ດ້ວຍຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າສອງຝ່າຍ ແລະລັດຖະບານຂອງທ່ານນາງ
ເຊື່ອວ່າ “ຈະຮັກສາໃຫ້ຕະຫຼາດມີຄວາມເສລີ ເປັນທຳ ແລະເປີດກວ້າງ.”
ທ່ານທຣຳຢາກໃຫ້ມີຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າໃໝ່ກັບຄູ່ການຄ້າທີ່ສຳຄັນໆຂອງສະຫະລັດ
ຮວມທັງຈີນ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ເປັນມິດຫຼາຍຂຶ້ນຕໍ່
ສະຫະລັດ.
ທ່ານທຣຳ ແລະພັນລະຍາທ່ານນາງ ເມີລາເນຍ ຕໍ່ຈາກນັ້ນ ກໍຈະຮ່ວມຮັບປະທານ
ອາຫານຄ່ຳກັບເຈົ້າຟ້າຊາຍ ຊາຣລສ໌ ແລະມະເຫສີ ຄາມີລລາ ແຫ່ງ ໂຄຣວອລ.
ໃນວັນຈັນວານນີ້ ເປັນວັນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍການຕ້ອນຮັບ ທີ່ໃຫຍ່ໂຕມະໂຫລານ ແລະ
ໃນພິທີທີ່ພະລາຊີນີ ເອລີຊາເບັດ ແຫ່ງອັງກິດ ກໍໄດ້ສະເດັດມາຕ້ອນຮັບປະທານາທິບໍດີ
ທຣຳ ແລະທ່ານນາງເມີລາເນຍ ຫຼັງຈາກທີ່ພວກເພິ່ນ ເດີນທາງໄປເຖິງພະຣາຊະວັງ
ບັກກິງແຮມ ໂດຍເຮລີຄັອບເຕີ. ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ການຍິງປືນໃຫຍ່
ຄຳນັບ 41 ຄັ້ງແລ້ວ ທ່ານທຣຳ ພ້ອມກັບພັນລະຍາ ໄດ້ຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງແບບ
ສ່ວນຕົວ ກັບພະລາຊີນີ ແລະຕໍ່ຈາກນັ້ນ ກໍໄດ້ທ່ຽວຊົມຫ້ອງສະແດງຮູບແຕ້ມຂອງ
ພະຣາຊະວັງ.
ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງວັນດຽວກັນນັ້ນ ປະກອບດ້ວຍ ການກວດກອງທະຫານອາລັກຂາ
ກຽດຕິຍົດ ທີ່ປະກອບດ້ວຍໜ່ວຍອາລັກຂາເກຣນາເດຍ ຕໍ່ຈາກນັ້ນການທ່ຽວຊົມໂບດ ແວສມິນສ໌ເຕີ ແອບບີ ທີ່ເປັນສະຖານທີ່ແຫ່ງປະຫວັດສາດ ຕິດຕາມດ້ວຍການດື່ມນ້ຳຊາ
ກັບເຈົ້າຟ້າຊາຍ ຊາຣລສ໌ ຢູ່ພະຣາຊາວັງໃນນະຄອນລອນດອນ ແລະມ້ວນທ້າຍດ້ວຍ
ການໄປທີ່ພັກ ແຄລເຣນສ໌ ຮ້າວສ໌ ຂອງພະຣາຊະວັງ.
ແຕ່ຈຸດສຳຄັນຂອງວັນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນງານລ້ຽງຢ່າງເປັນທາງການ ແບບໃສ່ກາລະວັດ
ຂາວແລະໃສ່ມົງກຸດຢູູ່ທີ່ ພະຣາຊະວັງບັກກິງແຮມ. ນອກເໜືອຈາກພະຣາຊີນີ ແລະ
ເຈົ້າຊາຍຟີລິບ ກໍຍັງມີບັນດາຣາຊາວົງອື່ນໆ ມາຮ່ວມໃນພິທີດັ່ງກ່າວ ໂດຍລວມມີ
ເຈົ້າຟ້າຊາຍ ຊາຣລສ໌ ແລະມະເຫສີ ຄາມີລລາ ແລະເຈົ້າຟ້າຊາຍ ວີລລ້ຽມ ແລະມະເຫສີ
ເຄັຕ ແຫ່ງ ເຄມບລິຈ.
ຢູ່ໃນງານລ້ຽງນັ້ນ ກໍຍັງມີພວກລູກຜູ້ໃຫຍ່ຂອງທ່ານທຣຳມາຮ່ວມນຳ ປະກອບດ້ວຍ
ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຈູເນຍ ທ່ານນາງອີວັງກາ ທຣຳ ແລະສາມີຂອງທ່ານນາງ ທ່ານຈາເຣດ
ຄຸສເນີ ທ່ານແອຣິກ ທຣຳ ແລະພັນລະຍາ ທ່ານນາງລາຣາ ແລະ ທ່ານນາງ ທິຟຟານີ ທຣຳ.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວໃນການຍົກຈອກເພື່ອອວຍໄຊວ່າ ການປົດປ່ອຍຫຼາຍລ້ານຄົນຈາກ
ລະບອບການປົກຄອງແບບຜະເດັດການ ໃນສົງຄາມໂລກ ຄັ້ງທີ 2 ວ່າ “ໄດ້ຖືກຈາລຶກໄວ້
ຕະຫຼອດການ” ຄວາມຜູກພັນລະຫວ່າງອັງກິດ ແລະສະຫະລັດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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