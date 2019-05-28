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ຜູ້​ນຳ​ຂອງ ສ​ຫລ ແລະ​ຍີ່​ປຸ່ນ ເນັ້ນ​ຢ້ຳ​ເຖິງ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ ທາງ​ທະ​ຫານ ທີ່​ເພີ້ມ​​ຂຶ້ນ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ທ​ຣຳພົບ​ປະ​ກັບທະ​ຫານ​ ຢູ່​ໃນພິ​ທີ​​ລະ​ນຶກນັກ​ລົບ​ເກົ່າ​ຂອງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ຢູ່​ເທິງກຳ​ປັ່ນ USS Wasp ໃນວັນ​ທີ 28 ພືດ​ສະ​ພາ, 2019 ຢູ່​ເກາະ Yokosuka ຂອງ​ຍີ່​ປຸ່ນ

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ການ​ຮ່ວມ​ມື​ທາງ​ທະ​ຫານ​ທີ່​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ​ລະ​ຫວ່າງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ຍີ່​ປຸ່ນ ທ້າມ​ກາງ​ການ​ມີ​ອິດ​ທິ​ພົນ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ຂອງ​ຈີນ​ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເນັ້ນ​ໜັກ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ສະ​ຫລຸບ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ​ທີ່​ດຳ​ເນີນ​ໄປ ​ເປັນ​ເວ​ລາສີ່​ວັນຂອງ​ທ່ານ ຕໍ່​ປະ​ເທດ​ທີ່​ເປັນ​ເກາະ​ດອນ​ແຫ່ງນັ້ນ​.

ທ່​ານ ຊິນ​ໂຊ ອາ​ເບະ (Shinzo Abe), ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຂອງ​ຍ່​ປຸ່ນ ໄດ້​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ຢູ່​ເທິງຫລັງ​ຄາ​ດາດ​ຟ້າ​ຂອງ​ກຳ​ປັ່ນ JS Kaga, ຊຶ່ງ​ເປັນ​ກຳ​ປັ່ນ​ບັນ​ທຸກ​ເຮືອ​ບິນ​ເຮ​ລິ​ຄອບ​ເຕີ​ລຳ​ນຶ່ງ ​ຂອງ​ຍີ່​ປຸ່ນ ທີ່​ຈະ​ຖື​ກ​ປ່ຽນ​ໄປບັນ​ທຸກ ເຮືອ​ບິນ​ລົບ​ອາຍ​ພົ່ນ​ລົບ ທີ່ໄວ​ກວ່າ​ສຽງ F-35 ທີ່​ຜະ​ລິດ​ໂດຍ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ທີ່​ບິນ​ຂຶ້ນລົງໂດຍ​ທາງ​ຕັ້ງຕົງໆ​ ໃນ​ຫລາຍ​ລະ​ດັບ​ໄດ້.ຜູ້​ນຳ​ທັງ​ສອງ​ທ່ານບໍ່ໄດ້​ເອີ່ຍ​ເຖິງ​ຈີນ​ໂດຍ​ກົງ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ຂອງ​ພວກ​ເພິ່ນ ແຕ່​ວ່າ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງຂອງ​ພວກ​ເພິ່ນ ​ຕໍ່ທ່າ​ທີທາງ​ທະ​ຫານທີ່​ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ຮຸນ​ແຮງຂອງ​ປັກ​ກິ່ງ ​ຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ມະ​ຫາ​ສະ​ໝຸດ​ປາ​ຊີ​ຟິກນັ້ນ ແມ່ນ​ເຫັນ​ໄດ້​ຢ່າງ​ຊັດ​ເຈນ.
ທ່ານ​ອາ​ເບະ ໄດ້​ເວົ້າ​ເຖິງ "ບັນ​ຍາ​ກາດ​ທາງ​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ ມີ​ຄວາມ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ນັບ​ມື້."

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Trump-Abe Meeting Highlights Security Alliance Despite Differences
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Trump-Abe Meeting Highlights Security Alliance Despite Differences

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ທ່ານ ທ​ຣຳ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ຊື້ເຮືອ​ບິນລົບ​ອາຍ​ພົ່ນ F-35 Lightning II ຈຳ​ນວນ 105 ລຳ​ເພີ້ມ (ຊຶ່ງ​ລຳ​ນຶ່ງ​ມີ​ລາ​ຄາ​ປະ​ມານ 100 ລ້ານ​ໂດ​ລານັ້ນ) " ຈະ​ຊ່ວຍ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ປ້ອງ​ກັນ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່ ​ທີ່​ສັບ​ສົນ ​ຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແລະ ​ນອກ​ເໜືອ​ນັ້ນ ​ໄປ​ອີກ​ຕັ້ງ​ຫລາຍ."
ໃນ​ເວ​ລາ​ຕໍ່​ມາ, ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ ​ຕໍ່​ພວກ​ທະ​ຫານ​ຫລາຍ​ຮ້ອຍ​ຄົນ ຢູ່​ທີ່ ກຳ​ປັ່ນ USS Wasp ທີ່​ຢູ່​ໃກ້ໆ​ນັ້ນ, ທ່ານ ທ​ຣຳ​ເວົ້າ​ວ່າ ເຮືອ​ບິນ F-35 "ສັດ​ຕູ​ມີ​ບັນ​ຫາ​ກັບ​ມັນ. ທ່ານ​ຮູ້ບໍ່ວ່າບັນ​ຫາ​ນັ້ນ​ຄື​ຫຍັງ? ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ເຫັນ​ມັນ​ໄດ້."ນັບ​ແຕ່​ສົງ​ຄາມ​ໂລກ​ຄັ້ງ​ທີສອງ​, ​ຕອນ​ທີ່​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ຍີ່​ປຸ່ນເປັນ​ສັດ​ຕູ​ກັນ​ນັ້ນ ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ, ຍີ່ປຸ່ນ​ກໍ​ໄດ້​ກາງ​ຕໍ່​ອາ​ໄສ​ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ​ຂອງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ໂຕ.

"ດຽວນີ້​ຈີນ​ໄດ້ເບັ່ງ​ກ້າມ​ຂອງ​ຕົນ ໂດຍ​ໝາຍ​ຕາ​ໃສ່ໝູ່ເກາະ ທີ່ຕັ້ງ​ເປັນ​ສາຍ​ຕິດ​ຕໍ່​ກັນ​ສອງ​ແຫ່ງຂອງ​ຍີປຸ່ນ," ອີງຕາມ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງແຫລ່ງ​ຂ່າວ​ທີ່​ເປັນ​ຄົນ​ໃກ້ຊິດ​ກັບ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີອາ​ເບະ (Abe).

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ກັບ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຊິນ​ໂຊ ອາ​ເບະ ຂອງ​ຍີ່​ປຸ່ນກໍ​າ​ລັງ​ຍ່າງ​ອອກ​ຈາກ​ກຳ​ປັ່ນ JS Kaga ໄປ​ໃນ​ວັນ​ທີ 28 ພຶດ​ສະ​ພາ, 2019
ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ກັບ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຊິນ​ໂຊ ອາ​ເບະ ຂອງ​ຍີ່​ປຸ່ນກໍ​າ​ລັງ​ຍ່າງ​ອອກ​ຈາກ​ກຳ​ປັ່ນ JS Kaga ໄປ​ໃນ​ວັນ​ທີ 28 ພຶດ​ສະ​ພາ, 2019

ຜູ້ເປັນ​ແຫລ່ງ​ຂ່າວທ່ານ​ນັ້ນ ອະ​ທິ​ບາຍ​ໃຫ້ວີ​ໂອ​ເອ​ຟັງ​ວ່າ "ມີ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ສຳ​ລັບ​ພວກ​ເຮົາ ​ຕ້ອງ​ເຮັດ​ສິ່ງ​ໃດ​ສິ່ງ​ນຶ່ງ ຕໍ່​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງໝູ່​ເກາະ ດັ່ງ​ກ່າວ​ໂດຍ​ໃຊ້​ອຳ​ນາດ​ທາງ​ອາ​ກາດ​ຂອງ​ຍີ່​ປຸ່ນ.” ທ່ານ​ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ອີກວ່າ “​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຫັນ​ໄດ້​ຊັດ​ວ່າ ມັນ​ຖືກ​ເອົາ​ໄປ​ເສີມ​ໃຫ້​ແກ່ກອງ​ທັບເຮືອທີ​ເຈັດຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະບໍ່​ແມ່ນ​ຢາກ​ເວົ້າ​ວ່າ ຝຸງກອງ​ທັບ​ເຮືອຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ​ມີ​ພາ​ລະ​ໜ້າ​ທີ່ ຮັ​ບ​ຜິດ​ຊອບໜ້ອຍ​ລົງ​ດອກ."

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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