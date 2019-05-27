ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານ
ຊິນໂຊ ອາເບະ ໄດ້ສະແດງທັດສະນະຄະຕິທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ກ່ຽວກັບວ່າ
ການທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ລະເມີດ ມະຕິ
ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດຫຼືບໍ່, ແຕ່ຍັງຄົງພ້ອມພຽງກັນ ກ່ຽວກັບ
ເປົ້າໝາຍສູງສຸດໃນການບັນລຸການປົດອາວຸດນິວເຄລຍໃນແຫຼມເກົາຫຼີ.
ຄຳປາໄສໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວຮ່ວມ ຫຼັງຈາກການເຈລາຈາໃນນະ
ຄອນຫຼວງ ໂຕກຽວ ນັ້ນ, ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ພິຈາລະນາການທົດລອງທີ່
ວ່ານັ້ນວ່າເປັນ ການພະຍາຍາມດຶງດູດຄວາມສົນໃຈໂດຍຜູ້ນຳ ເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານ ກິມ
ຈົງ ອຶນ ແລະວ່າສ່ວນຕົວຂອງທ່ານແລ້ວ ບໍ່ໄດ້ຮູ້ສຶກຖືກລົບກວນໂດຍ.
ທ່ານ ອາເບະ ກ່າວວ່າ ການທົດລອງດັ່ງກ່າວໄດ້ລະເມີດມະຕິສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ.
ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວຢ້ຳຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກວ່າ ໃນການເຈລະຈາກັບ ເກົາຫຼີເໜືອ ນັ້ນ ລັດຖະ
ບານຂອງທ່ານມີຄວາມສົນໃຈໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການລັກພາຕົວຄົນ ຍີ່ປຸ່ນ ໂດຍ
ເກົາຫຼີເໜືອ ຫຼາຍທີ່ສຸດ.
ຄຳເຫັນຂອງທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ເພັ່ງສ່ວນໃຫຍ່ໃສ່ບັນຫາເສດຖະກິດ, ສະແດງຄວາມຄາດ
ຫວັງຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບ ການບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າກັບ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຈີນ ທີ່ຈະຫຼຸດການ
ຂາດດຸນການຄ້າ ສະຫະລັດ, ແລະ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບສິ່ງທີ່ທ່ານເຫັນວ່າ “ເປັນ
ໂອກາດດ້ານເສດຖະກິດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່” ທີ່ກຳລັງລໍຖ້າ ເກົາຫຼີເໜືອ ຢູ່ ຖ້າເຂົາເຈົ້າເຮັດຂໍ້
ຕົກລົງທີ່ລວມມີ ການຍອມຈຳນົນອາວຸດນິວເຄລຍຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານ ອາເບະ ໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີ ກັບສິ່ງທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ ຄວາມກ້າວໜ້າອັນຄົງທີ່
ກ່ຽວກັບ ການເຈລະຈາດ້ານການຄ້າກັບ ສະຫະລັດ, ໂດຍສະເພາະ ກ່ຽວກັບ ພະລັງ
ງານ, ດ້ານດີຈິຕອລ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຫວັງວ່າ ຈະໄດ້
ຮ່ວມມື ແລະ ສະເຫຼີມສະຫຼອງການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານ ທຣຳ ຕໍ່ໄປ ເພື່ອສະແດງໃຫ້
ໂລກເຫັນ ກ່ຽວກັບ “ສາຍພົວພັນທີ່ບໍ່ສາມາດສັ່ນຄອນໄດ້” ທີ່ທັງສອງປະເທດມີນຳກັນ.
ຄວາມສຳເລັດດ້ານການຄ້າແມ່ນບໍ່ຄາດວ່າຈະມີຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ນຳ
ທັງສອງທ່ານ ຈະໄດ້ສະແດງຄວາມປາຖະໜາສຳລັບຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າ ຫຼັງຈາກ ທ່ານ
ທຣຳ ໄດ້ຖອນ ສະຫະລັດ ອອກຈາກພາຄີຂ້າມມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ທີ່ມີ 12 ປະ
ເທດສະມາຊິກ, ເຊິ່ງ ໂຕກຽວ ໄດ້ເປັນຜູ້ນຳໜ້າກັບ ວໍຊິງຕັນ ພາຍໃຕ້ຜູ້ທີ່ດຳລົງຕຳ
ແໜ່ງກ່ອນໜ້າທ່ານ ທຣຳ ຄືທ່ານ ບາຣັກ ໂອບາມາ.
ໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນການເຈລະຈາຂອງພວກເພິ່ນໃນວັນຈັນມື້ນີ້, ທ່ານ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ທ່ານ
ບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງ ທີ່ຈະໃຫ້ທ່ານ ອາເບະ ເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ກັບ ອີຣ່ານ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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