ໂຄສົກຂອງລັດຖະບານອີຣ່ານກ່າວວ່າ ການຈາກໄປຂອງທ່ານຈອນ ໂບລຕັນ ທີ່ປຶກສາ
ດ້ານຄວາມໝົ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດອາດສາມາດອຳນວຍໃຫ້ລັດຖະບານປະ
ທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ຮັບມືກັບອີຣ່ານ “ແບບມີອະຄະຕິ ໜ້ອຍລົງກວ່າເກົ່າ.
ທ່ານອາລີ ຣາບາຍອີ ກ່າວໃນວັນພຸດມື້ນີ້ວ່າ ທ່ານໂບລຕັນ ແມ່ນ “ສັນຍາລັກໃນນະໂຍ
ບາຍການໃຊ້ກຳລັງຂອງອາເມຣິກາ” ແລະມີຄວາມກຽດຊັງ ຕໍ່ອີຣ່ານ. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່
ຮວມທັງ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານຈາວາດ ຊາຣິຟ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳ
ອີກວ່າ ທ່ານໂບລຕັນ ເປັນບຸກຄົນທີ່ຄັດຄ້ານຕໍ່ການເຈລະຈາ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມ
ເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບອີຣ່ານ.
ການປົດທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ທ່ານ ຈອນ ໂບລຕັນ ອອກຈາກຕຳແໜ່ງ
ໂດຍປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ຈະບໍ່ປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງທ່ານ
ທຣຳ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ໄມຄ໌ ພອມພຽວ.
ທ່ານ ພອມພຽວ ໄດ້ກ່າວບໍ່ເຖິງສອງຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ປະກາດໃນທວິດເຕີ
ວ່າ ທ່ານໄດ້ຂັບໄລ່ທ່ານ ໂບລຕັນ ອອກຈາກຕຳແໜ່ງວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າ ຜູ້ນຳໃນ
ທົ່ວໂລກຄວນເດົາວ່າ ຍ້ອນນຶ່ງໃນພວກເຮົາໄດ້ອອກໄປ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ນະໂຍບາຍການ
ຕ່າງປະເທດຂອງປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.”
ທ່ານ ພອມພຽວ ໄດ້ປາກົດຕົວຢູ່ແທ່ນກ່າວຄຳປາໄສຂອງ ທຳນຽບຂາວ ພ້ອມກັບລັດຖະ
ມົນຕີກະຊວງການເງິນ ສະຫະລັດ ທ່ານ ສຕີເວັນ ມະນູຊິນ ເພື່ອປຶກສາຫາລືດຳລັດ
ປະທານາທິບໍດີ ເພື່ອຂະຫຍາຍມາດຕະການລົງໂທດຕ່າງໆ ໃນການຕໍ່ສູ້ກັບລັດທິກໍ່ການ
ຮ້າຍ.
ທ່ານ ໂບລຕັນ ຄວນທີ່ຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຖະແຫຼງຂ່າວດັ່ງກ່າວ, ທີ່ຖືກປະກາດພຽງ
ນຶ່ງຊົ່ວໂມງ ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ເຊິ່ງມັນລະບຸໃຫ້ເຫັນການອອກໄປຢ່າງກະທັນຫັນຂອງທ່ານ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວໃນທວິດເຕີເມື່ອຕອນບ່າຍວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານ ຈອນ ໂບລຕັນ ຮູ້ມື້ຄືນນີ້ວ່າ ການເຮັດວຽກຂອງທ່ານແມ່ນບໍ່ເປັນທີ່ຕ້ອງ
ການໃນທຳນຽບຂາວອີກຕໍ່ໄປ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຫັນດີຢ່າງແຮງ ກ່ຽວກັບ ການແນະນຳ
ຕ່າງໆຂອງລາວ, ຄືກັບຄົນອື່ນໆໃນລັດຖະບານ, ແລະ ສະນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ຂໍໃຫ້
ທ່ານ ຈອນ ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງຂອງລາວ, ເຊິ່ງຖືກຍື່ນໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຕອນເຊົ້າມື້ນີ້.”
ທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ຂອບໃຈທ່ານ ໂບລຕັນ ສຳລັບການເຮັດວຽກຂອງທ່ານ ແລະໄດ້
ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະແຕ່ງຕັ້ງຄົນໃໝ່ແທນ ໃນອາທິດໜ້າ.
ຮອງຂອງທ່ານ ໂບລຕັນ, ທ່ານ ຊາລີ ແຊັບແມນ, ຈະເປັນວ່າການແທນທີ່ປຶກສາດ້ານ
ຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ.
ທ່ານ ໂບລຕັນ, ໄດ້ຂຽນຕອບໃນທວິດເຕີຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ໃນທັນທີວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງມື້ຄືນນີ້ ແລະ ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ, ແລ້ວຈຶ່ງ
ລົມກັນ ກ່ຽວກັບ ມັນມື້ອື່ນ.”
ທຳນຽບຂາວ ໄດ້ປະຕິເສດ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາໃດນຶ່ງທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການແຕກແຍກກັນ
ລະຫວ່າງທ່ານ ໂບລຕັນ ກັບ ທ່ານ ທຣຳ.
ໂຄສົກ ທ່ານ ໂຮແກນ ກິດລີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ “ພວກເພິ່ນພຽງແຕ່ບໍ່ເຫັນ
ພ້ອມນຳກັນໃນຫຼາຍບັນຫາ,” ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ ພອມພຽວ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນມີຫຼາຍຄັ້ງ
ທີ່ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໂບລຕັນ ກັບຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຫັນດີນຳກັນ.”
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