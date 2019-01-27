ການປິດໂຮງການລັດຖະບານທີ່ຍາວນານສຸດ ໃນປະຫວັດສາດສະຫະລັດ ໄດ້ສິ້ນສຸດ
ລົງໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ເມື່ອປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ໂຈະຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງ
ທ່ານ ໃນການຂໍທຶນສ້າງກຳແພງຢູ່ຊາຍແດນສະຫະລັດ ກັບແມັກຊິໂກ, ເຊັນຮ່າງກົດ
ໝາຍອະນຸມັດງົບປະມານເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບສາມອາອິດ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ບັນດາກະຊວງ
ແລະອົງການຕ່າງໆເປີດຄືນອີກ ແລະຈ່າຍ ເງິນຄືນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານລັດຖະບານກາງ 800,000 ຄົນ. ແຕ່ວ່າ ດັ່ງ ນັກຂ່າວວີໂອເອ ປະຈຳລັດຖະສະພາ, ແຄຕເທີຣິນ ຈິບເສິນ (Katherine Gypson) ລາຍງານມານັ້ນ ເງິນງົບປະມານທີ່ໃຊ້ໃນໄລຍະສັ້ນໆ ແມ່ນ
ເປັນການຊື້ເວລາສຳລັບ ສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຮັກສາຄວາມປອດໄພຢູ່ຊາຍແດນ ຊຶ່ງ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳລາຍລະອຽດກ່ວກັບເລື້ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານໃນ
ອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ການເດີນທາງ ທາງອາກາດຢູ່ຕາມຊາຍຝັ່ງທະເລພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ຖືກ
ຊັກຊ້າ ໃນຂະນະທີ່ບັນດາພະນັກງານຄວບຄຸມການບິນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ບໍ່ໄປ
ເຮັດວຽກ.
ໃນວັນດຽວກັນເຊັກເງິນເດືອນງວດທີສອງຂອງພະນັກງານລັດຖະບານກາງໄດ້ກາຍເວ
ລາຈ່າຍໄປ.
ພາຍຫຼັງທີ່ການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມຢູ່ໃນສະພາສູງສະຫະລັດເພື່ອເປີດໂຮງການ
ລັດຖະບານຄືນໃໝ່ສອງຄັ້ງບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ.
ນັ້ນຄືສະພາບຫຍູ້ງຍາກແຮງທີ່ຈຳເປັນເຮັດໃຫ້ປະທານາທິດີທຣຳເຄື່ອນໄຫວເປີດລັດ
ຖະບານຄືນ ໄປຈົນຮອດວັນທີ 15 ກຸມພາ ໂດຍທີ່ບໍ່ລວມມີທຶນເພື່ອສ້າງກຳແພງ.
ປະທານາທິບໍໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ “ໃນອີກ 21 ມື້ຂ້າງໜ້ານີ້ ຂ້າພະ
ເຈົ້າຄາດວ່າທັງພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະຣີພັບບລິກກັນ ຈະປະຕິບັດງານດ້ວຍຄວາມ
ປາດຖະໜາດີ. ນີ້ເປັນທີ່ທຸກພັກຝ່າຍຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງພວກເຮົາທຸກຄົນ, ເພື່ອປະເທດຊາດທີ່ສວຍງາມ ແລະດີເລີດຂອງພວກເຮົາ.”
21 ມື້ທີ່ພະນັກງານລັດຖະບານກາງຈະໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ແລະໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກລັດ
ຖະສະພາໄດ້ເຈລະຈາກັນກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງດ້ານຄວາມປອດໄພຊາຍແດນ ທີ່ປະທານາ
ທິບໍດີເວົ້າຢ່າງຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າຍັງຕ້ອງໄດ້ເອົາກຳແພງລວມເຂົ້ານຳຢູ່.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ກ່າວອີກວ່າ “ກຳແພງທີ່ພວກເຮົາກຳລັງຈະສ້າງ ບໍ່ໄດ້ຫລ້າສະ
ໄໝເລີຍ. ມັນເປັນກຳແພງທີ່ສະຫຼາດ. ພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງການຝາຄອນ ກຣິດທີ່ຍາວ
2000ໄມລ໌ ເນັ່ງຈາກທະເລສົ້ນນຶ່ງ ໄປຫາທະເລອີກສົ້ນນຶ່ງຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກ. ພວກ
ເຮົາບໍ່ເຄີຍເຮັດ, ພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍສະເໜີໃຫ້ເຮັດແບບນັ້ນຈັກ ເທື່ອ.”
ການຕົກລົງຂອງປະທານາທິບໍດີທຣຳ ທີ່ຈະເປີດລັດຖະບານຄືນໃໝ່ ເພື່ອຈະສົນທະນາ
ກັນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຢູ່ຊາຍແດນ ແມ່ນຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ຢູ່ຕະ
ຫຼອດເວລາ ທີ່ມີການປິດລັດຖະບານລົງ 36 ມື້ ຢ່າງເປັນປະຫວັດການ ທີ່ບໍ່ຕົກລົງກັນໄດ້.
ທ່ານຈຊັກ ຊູເມີ ຜູ້ນຳສະມາຊິກສະພາສູງສຽງສ່ວນໜ້ອຍ ກ່າວວ່າ “ຊາວອາເມຣິກັນບໍ່
ມັກເມື່ອທ່ານໂຍນເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ໄປໃສ່ຊີວິດຂອງພະນັກງານລັດຖະບານ ກ່ຽວ
ກັບເລື້ອງຂັດແຍ້ງກັນທີ່ບໍ່ພົວພັນກັບການເມືອງ. ບັດນີ້ຫວັງວ່າທ່ານປະທານາທິບໍດີ
ຮຽນຮູ້ບົດຮຽນຂອງທ່ານ.”
ຜູ້ນຳພັກຣີພັບບລິກັນ ຮ້ອງຂໍໃຫ້ພວກສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດຈົ່ງໃຫ້ກຽດຕໍ່ຄຳຮຽກຮ້ອງ
ເຫລົ່ານັ້ນ.
ທ່ານມິດຈ ແມັກຄອນແນລ ຜູ້ນຳສະພາສູງສຽງສ່ວນຫຼາຍ ກ່າວວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງ
ວ່າເພື່ອນພັກເດໂມແຄຣັດ ຈະເຮັດຕາມຄຳໝັ້ນໝາຍທີ່ເຂົາເຈົ້າເວົ້າມາຕະຫລອດ
ໃນຫລາຍໆມາອາທິດຜ່ານມາວ່າ ເມື່ອໃດລັດຖະບານເປີດຄືນອີກ ເຂົາເຈົ້າຍິນດີທີ່
ສຸດທີ່ຈະເຈລະຈາດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈທີ່ຈະໃຫ້ທຶນງົບປະມານແກ່ລັດຖະບານຢ່າງ
ເຕັມສ່ວນເປັນເວລານຶ່ງປີ ທີ່ຈະຮວມເອົາເງິນລົງທຶນຢ່າງຫລວງຫລາຍ ໃສ່ມາດຕະ
ການຕ່າງໆໃນການຮັກສາຄວາມປອດໄພຕາມຊາຍແດນ ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຢ່າງ
ຮີບດ່ວນ ຊຶ່ງລວມທັງຮົ້ວປ້ອງກັນທີ່ເປັນວັດຖຸນຳ.”
ແຕ່ທ່ານນາງແນນຊີ ເປໂລຊີ ປະທານສະພາຕ່ຳ ໄດ້ເວົ້າຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ທ່າທີອັນສຳ
ຄັນທີ່ສຸດຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ຄັດຄ້ານການໃຫ້ທຶນສ້າງກຳແພງນັ້ນແມ່ນ ບໍ່ມີຫຍັງ
ປ່ຽນແປງເລີຍ.
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ “ຄວາມສາມັກຄີຂອງພວກເຮົາເປັນພະລັງທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະນັ້ນ
ອາດຈະເປັນສິ່ງທີ່ປະທານາທິບໍດີ ຄາດຄະເນຜິດ.”
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຊັ່ງຊາເບິ່ງວ່າຈະປະກາດພາວະສຸກເສີນແຫ່ງຊາດຢູ່ເຂດຊາຍແດນ ເພື່ອ
ໃຫ້ໄດ້ທຶນສ້າງກຳແພງຫລືບໍ່. ໃນເວລາຕໍ່ມາ ທ່ານກໍໄດ້ເຕືອນວ່າ ຍັງມີຄວາມເປັນໄປ
ໄດ້ ຢູ່ຖ້າຫາກການເຈລະຈາບໍ່ສຳເລັດຜົນ.
ທ່ານກ່າວດັ່ງນີ້ “ພວກເຮົາຈະເຮັດວຽກັບພວກເດໂມແຄຣັດ ພວກເຮົາຈະລໍຖ້າເບິ່ງ
ແລະຖ້າຫາກພວກເຮົາບໍ່ສາມາດດັ່ງທີ່ສະເໜີໄປນັ້ນໄດ້ແລ້ວ ພວກເຮົາກໍຈະປະກາດ
ແນ່ນອນພວກເຮົາຈະປະກາດພາວະສຸກເສີນ ເພາະວ່າ ມັນເປັນເຊັ່ນນັ້ນແທ້. ມັນ
ເປັນສະພາວະສຸກເສີນແຫ່ງຊາດແທ້ໆ.”
ຮ່ອງຮອຍສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມກ້າວໜ້າໃນການເຈລະຈາກ່ຽວກັບເລື້ອງຄົນເຂົ້າເມືອງ
ທີ່ກຳລັງດຳເນີນໄປຢູ່ນີ້ ແມ່ນພຽງແຕ່ເປັນເລື້ອງຊົ່ວຄາວເທົ່ານັ້ນ.
The longest government shutdown in U.S. history ended Friday when President Donald Trump delayed his demand for funding for a wall on the U.S.-Mexico border, signing a three-week spending bill that will reopen shuttered agencies and get back pay to 800,000 Federal workers. But as VOA's Congressional Correspondent Katherine Gypson reports, the short-term funding is meant to buy lawmakers time to address border security.
Air travel delayed along the East Coast of the United States, as unpaid air traffic controllers call out from work…
....The same day a second paycheck is missed by federal employees…
….After two failed attempts in the U.S. Senate to reopen the government….
….That was the critical mass needed to move President Trump to reopen the government through February 15th but without border wall funding.
"Over the next 21 days, I expect that both Democrats and Republicans will operate in good faith. This is an opportunity for all parties to work together for the benefit of our whole, beautiful, wonderful nation."
21 days for federal employees to get paid and for lawmakers to negotiate a border security deal the president was clear must still include that wall.
"The walls we are building are not medieval walls. They are smart walls. We do not need 2,000 miles of concrete walls from sea to shining sea. We never did, we never proposed that."
Trump's agreement to reopen the government to discuss border security was the demand from Democrats throughout the history-making 36-day standoff.
"The American people do not like it when you throw a wrench into the lives of government workers over an unrelated political dispute/Hopefully now the president has learned his lesson."
Republican leadership called for Democrats to honor those demands.
"I hope our Democratic friends will stay true to the commitment they've stated constantly over the past weeks that once the government was reopened, they'd be perfectly willing to negotiate in good faith on a full year of government funding that would include a significant investment in urgently needed border security measures including physical barriers."
But House Speaker Nancy Pelosi made it clear Democrats' essential position against funding a wall has not changed.
"Our unity is our power -- and that is maybe what the president underestimated."
Trump weighed declaring a national emergency at the border to obtain the funds for a wall. He later warned that was still a possibility if negotiations don't work out.
"We're going to work with the Democrats, we're going to see and if we can't do that, then we'll do -- obviously we'll do the emergency because that's what it is. It's a national emergency."
A sign progress on the ongoing immigration debate is only temporary.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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