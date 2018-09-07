ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ປະເຊີນໜ້າກັບ ການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝ ໃນເດືອນພະຈິກ

ບັນດາຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດຊາວອາເມຣິກັນ ຈະພາກັນໄປລົງຄະແນນສຽງໃນອີກສອງເດືອ
ນຂ້າງໜ້ານີ້ ເພື່ອເລືອກເອົາສະມາຊິກສະພາຊຸດໃໝ່ແລະສະແດງໃຫ້ເຖິງການຕັດສິນ
ໃນການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝກ່ຽວກັບປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ. ການຄວບຄຸມທັງ
ຢູ່ໃນສະພາສູງ ແລະສະພາຕໍ່າ ແມ່ນເດີມພັນ ສຳລັບເດືອນພະຈິກ ແຕ່ວ່າ ຜົນການ
ເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝ ອາດຍັງຈະເປັນຜົນກະທົບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ແກ່ແຜນການຂອງ
ປະທາທິບໍດີທຣໍາແລະໃນໄລຍະສອງປີຕໍ່ໜ້າຂອງການເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານ
ນຳດ້ວຍ. ນັກຂ່າວແຫ່ງຊາດຂອງວີໂອເອ ຈິມ ມາໂລນ ມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ຈາກວໍຊິງ
ຕັນ ຊຶ່ງ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ກະລຸນາຕ້ອນຮັບ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ.
ໂດຍທີ່ການເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານ ຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ ໃນເດືອນພະຈິກນີ້
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ຈຶ່ງໄດ້ກາຍເປັນບຸກຄົນທີ່ພ້ອມແລ້ວຈະທຳການຕໍ່ສູ້
ຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງການສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນຢູ່ໃນ
ສະພາ. ພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນທຸກມື້ນີ້ ຖືກຈັບເປັນໂຕປະກັນ ໂດຍພວກຝ່າຍຊ້າຍ
ທີ່ມີກຽດຊັງ ກຸ່ມອັນຕະພານທີ່ມີຄວາມໂກດແຄ້ນ ພວກບົງການລັບຫົວຮຸນແຮງ
ສະໝັກພັກພວກທີ່ມີຈັດຕັ້ງ ແລະບັນດາພັນທະມິດຂ່າວຂີ້ຕົວະຂອງເຂົາເຈົ້າ.”
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ແມ່ນກາງຕໍ່ບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜູນ ເຊັ່ນຄົນຂຸດຖ່ານຫີນຄືກັນ
ກັບ ທ້າວແຄວິນ ອັບບົດ ໃນເດືອນພະຈິກຈະມາເຖິງນີ້.
ທ້າວແຄວິນ ອັບບົດ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໃນທາງທີ່ທ່ານທຣໍາເຊື່ອ. ຂ້າພະ
ເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ຖ້າຫາກທຸກຄົນຢຸດເຊົາຂັດຂວາງຫົນທາງຂອງທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດ
ວ່າ ທ່ານສາມາດເຮັດໃນສິ່ງທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ. ທ່ານໄດ້ເຮັດມາຫຼາຍຢ່າງແລ້ວ.”
“ຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ ຕ້ອງໄດ້ອອກໄປ.”
ແຕ່ວ່າການເຂົ້າດໍາລົງຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານທຣໍາຍັງໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ພັກເດໂມແຄຣັດມີ
ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຫຼາຍຂຶ້ນ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະຍາດເອົາສະພາຕ່ຳຄືນໃນເດືອນ
ພະຈິກ ແລະຢຸດແຜນການຂອງປະທານາທິບໍດີ ຮວມທັງການຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານໃຫ້
ຕັດພາສີຕື່ມ ແລະການສ້າງກຳແພງຢູ່ຕາມຊາຍແດນ.
ຮວມຢູ່ໃນບັນດາພວກທີ່ບໍ່ເຫັນພ້ອມກັບທ່ານທຣໍາ ແມ່ນສະມາຊິກສະພາສູງ ເບີນີ
ແຊນເດີຣສ໌.
ທ່ານແຊນເດີຣສ໌ ຊຶ່ງເປັນສະມາຊິກສະພາສູງ ທີ່ບໍ່ສັງກັດພັກກ່າວວ່າ “ປະຊາ ຊົນ
ພາກັນລຸກຂຶ້ນ ເຂົາເຈົ້າພວມຕໍ່ສູ້ຕ້ານຄືນ ແລະເຂົາເຈົ້າແມ່ນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ
ເພື່ອປ່ຽນແປງປະເທດນີ້ ໂດຍທາງການເມືອງ ແລະເສດຖະກິດ.
ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ທ່ານນາງລາຣາ ບຣາວນ໌ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຈອຣ໌ຈ ວໍຊິງຕັນ ກ່າວ
ວ່າ ພັກເດໂມແຄຣັດອາດຈະມີປະຫວັດສາດເຂົ້າຂ້າງຝ່າຍເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານນາງບຣາວນ໌ກ່າວວ່າ “ເວລາທ່ານເບິ່ງສະພາບການທົ່ວໄປແລ້ວ ສິ່ງທີ່ທ່ານເຫັນ
ນັ້ັນກໍຄື ແບບສະບັບຂອງການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝແທ້ໆກໍາລັງກໍ່ຮູບຮ່າງ ຂຶ້ນ ແລະຕາມປະຫວັດສາດແລ້ວພັກຂອງປະທານາທິບໍດີບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຮັບຄະແນນ ດີປານໃດ.
ປະເທດຊາດ ຈະດຳເນີນການໃນລະດັບໃດນຶ່ງ ໂດຍມອງເຫັນການເລືອກຕັ້ງກາງ
ສະໄໝນັ້ນ ເປັນການກວດສອບ ອຳນາດຂອງປະທານາທິບໍດີ."
ນັກວິເຄາະບິລ ກອລສຕັນ ກ່າວວ່າ ການເຂົ້າຄວບຄຸມຂອງພັກເດໂມແຄຣັດຢູ່ນຶ່ງ ຫຼື
ສອງສະພາ ໃນເດືອນພະຈິກຈະມາເຖິງນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາສຳລັບປະທານາທິ
ບໍດີທຣໍາ.
ທ່ານກອລສຕັນ ຈາກສະຖາບັນບຣຸກກິງກ່າວວ່າ “ນໍ້າເບີນຶ່ງ ບໍ່ມີສະມາຊິກພັກຣີພັບ
ບລິກັນ ມີແຕ່ຮ່າງກົດໝາຍເທົ່ານັ້ນ. ແລະນໍ້າເບີສອງ ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳຂອງພັກ
ເດໂມແຄຣັດ ເວລານັ້ນກໍຈະຄວບຄຸມກົນໄກໃນການກວດກາດູແລ ຊຶ່ງໃນທີ່ສຸກກໍ
ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼັກຂອງສະພາ.”
ບັນດາພັນທະມິດຂອງທ່ານທຣຳ ຍັງພາກັນມອງເຫັນວ່າ ການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝ
ແມ່ນການລົງປະຊາມະຕິກ່ຽວກັບປະທານາທິບໍດີ ຮວມທັງອະດີດທີ່ປຶກສາ ທ່ານສຕິຟ ແບນນອນນຳດ້ວຍ.
ທ່ານສຕິຟ ແບນນອນ ອະດີດທີ່ປຶສາປະທານາທິບໍດີທຣໍາກ່າວວ່າ “ນີ້ເປັນການລົງຄະ
ແນນສຽງ ຂຶ້ນໆຫຼືລົງໆ. ມັນຈະບໍ່ຫຍັງ ຈະແຈ້ງໄປກວ່ານີ້ອີກ. ຖ້າຫາກພວກເຮົາຮັກ
ສາສະພາຕໍ່າໄວ້ໄດ້ ໂຄງການຂອງປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ກໍຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປ. ຖ້າຫາກ
ພວກເຮົາເສຍສະພາຕໍ່າ ເວລານັ້ນ ທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີ ຈະພະຍາຍາມເຮັດ
ໃຫ້ໂຄງການຂອງທ່ານຢຸດຊະງັກລົງ."
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ເປັນຈຸດໃຈກາງຂອງບັນຫາສຳລັບທັງສອງພັກ ຢູ່ໃນການໂຄສະ
ນາຫາສຽງກາງສະໄໝ ອີງຕາມຄຳເວົ້າ ຂອງທ່ານແຟຣັງ ນິວພອຣ໌ຕ ຈາກອົງການຢັ່ງ
ຫາງສຽງກາລລັບ.
ທ່ານນິວພອຣຕ໌ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ສະມາຊິກພັກຣີພັບລລິກັນຈະນຳເອົາ
ທ່ານຂຶ້ນມາ. ເຂົາເຈົ້າບາງຄົນຈະເວົ້າວ່າ ປ່ອນບັດເອົາຂ້າພະເຈົ້າເພາະວ່າຈະມີ
ການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອຟ້ອງຮ້ອງ ທ່ານທຣໍາ ຖ້າຫາກພວກເຮົາມີສະມາຊິກພັກເດ
ໂມແຄຣັດຫຼາຍຂຶ້ນຢູ່ໃນສະພາ.” ແລະເດໂມແຄຣັດ ແມ່ນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງຈະກ່າວ
ວ່າປ່ອນບັດເອົາພວກເຮົາ ເພະວ່າພວກເຮົາຈະຄັດຄ້ານຕໍ່ນະໂຍບາຍຂອງທ່ານ
ທຣໍາ. ເພາະສະນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າທ່ານຈຶ່ງເປັນຈຸດສູນກາງທີ່ຈະ ແຈ້ງ ໃນການ
ເລືອກຕັ້ງຄັ້ງນີ້."
ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດຫວັງວ່າ ຈະໄດ້ຮັບບ່ອນນັ່ງພຽງພໍ ເພື່ອເຂົ້າຄວບຄຸມສຽງ
ສ່ວນຫຼາຍຄືນຢູ່ໃນສະພາຕໍ່າ ໃນຂະນະທີ່ ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນ ແມ່ນຄາດກັນ
ວ່າ ຈະສາມາດຮັກສາບ່ອນນັ່ງທີ່ມີຫຼາຍກວ່າພຽງເລັກນ້ອຍຢູ່ໃນສະພາ ສູງໄວ້ໄດ້
ຄືເກົ່າ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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