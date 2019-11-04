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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານ ທ​ຣຳ ສາ​ມາດ​ເລີ່ມ​ ຂັ້ນ​ຕອນ​ຕ່າງໆ ເພື່ອ​ຖອນ ສະ​ຫະ​ລັດ ອອກ​ຈາກ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ ປາ​ຣີ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ແລະ ສະ​ຕີ​ໝາຍ​ເລກ​ນຶ່ງ​ທ່ານ​ນາງ ເມ​ລາ​ເນຍ ທ​ຣຳ ເດີນ​ທາງ​ຮອດກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ມັດ​ຊາ​ໃຫຍ່ ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ຄັ້ງ​ທີ 74, ສຳ​ນັກ​ງານ​ໃຫຍ່ ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ. 24 ກັນ​ຍາ, 2019. (AP Photo/Craig Ruttle)

ຫຼາຍກວ່າ​ສອງ​ປີ​ມາ​ແລ້ວ​ທີ່​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໄດ້​ເວົ້າ​ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ຖອນ​ ສະ​ຫະ​ລັດ ​ອອກ​ຈາກ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ສະ​ພາບ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ ປາ​ຣີ ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ນັ້ນ. ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ວັນ​ຈັນ​ມື້ນີ້ ທ່ານ​ຈະ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ບາງ​ຢ່າງ ​ກ່ຽວ​ກັບ ມັນ​ໃນ​ທີ່​ສຸດ.

ເຖິງ​ແມ່ນ​ແນວ​ນັ້ນ​ກໍ​ຕາມ, ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ຖອນ​ຕົວ​ຈະ​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ນຶ່ງ​ປີ ແລະ ຈະ​ບໍ່​ເປັນ​ທາງ​ການ​ຈົນ​ກວ່າ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ນຶ່ງວັນ ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ປີ 2020.

ໃນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ປາ​ຣີ, ເກືອບ 200 ປະ​ເທດ​ໄດ້​ກຳ​ນົ​ດ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເອງ ເພື່ອຫຼຸດ​ຜ່ອນ ຫຼື ຄວບ​ຄຸມ​ມົນ​ລະ​ພິດ​ຂອງ​ແກັ​ສ​ທີ່​ກັກ​ອາຍ​ຮ້ອນ​ໄວ້. ມັນ​ໄດ້​ມີ​ການ​ເຈລະ​ຈ​າ​ໃນ​ປີ 2015 ພ້ອມ​ກັບ​ການ​ກະ​ຕຸ້ນ​ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ​ໂດຍ ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ ຈີນ ແລະ ໄດ້​ມີ​ຜົນ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້​ໃນ​ວັນ​ທີ 4 ພະ​ຈິກ 2016.

ເງື່ອນ​ໄຂ​ຂອງ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ເວົ້າ​ວ່າ ບໍ່​ມີ​ປະ​ເທດ​ໃດ​ສາ​ມາດ​ຖອນ​ຕົວ​ໄດ້​ໃນ​ສາມ​ປີ​ທຳ​ອິດ. ສະ​ນັ້ນ​ວັນ​ຈັນ​ມື້ນີ້ ຈຶ່ງ​ແມ່ນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິ​ດ ທີ່​ ສະ​ຫະ​ລັດ ສາ​ມາດ​ເລີ່ມ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ຖອນ​ຕົວ​ໄດ້​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ, ເຊິ່ງ​ຈະ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ດ້ວຍ​ການ​ສົ່ງ​ໜັງ​ສື​ຫາ​ອົງ​ການ ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ. ແລະ ມັນ​ຈະ​ບໍ່​ເປັນ​ທາງ​ການ​ຈົນ​ກ​ວ່ານຶ່ງ​ປີຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ, ເຊິ່ງ​ຈະ​ນຳ​ໄປ​ຈົນ​ຮອດ​ວັນ ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ.

ຖ້າ​ມີ​ໃຜ​ບາງ​ຄົນ​ນອກ​ຈາກ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ຊະ​ນະ​ໃນ​ປີ 2020 ນັ້ນ, ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຄົນ​ຕໍ່​ໄປຈະ​ສາ​ມາດ​ນຳ​ເອົາ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ພາຍ​ໃນ​ພຽງ 30 ວັນ ແລະ ວາງ​ແຜນ​ທີ່​ຈະ​ຕັດ​ຄວັນ​ພິດ​ຈາກ​ອາຍ​ຄາ​ບັອນ, ອີງ​ຕາມ​ການ​ກ່າວ​ຂອງ​ທ່ານ ແອນດ​ຣູ ໄລ​ທ໌, ອະ​ດີດ​ນັກ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ ກ່ຽວ​ກັບ ສະ​ພາບ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ ຈາກ ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ຂອງ​ທ່ານ ໂອ​ບາ​ມາ ເຊິ່ງ​ຕອນນີ້​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ສະ​ຖາ​ບັນ​ແຫຼ່ງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ໂລກ ທີ່ບໍ່​ຫວັງ​ຜົນ​ກຳ​ໄລ.

ທ່ານ ໄລ​ທ໌ ແລະ ຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ​ຄົນ​ອື່​ນໆ​ເວົ້າ​ວ່າ ການ​ຖອນ​ຕົວ​ຂອງ ສະ​ຫະ​ລັດ, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ຜູ້​ປ່ອຍ​ຄວັນ​ພິດຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ​ເປັນ​ອັນ​ດັບ​ສອງ​ຂອງ​ໂລກ ແລະ ມີ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ທີ່​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ໂລກ​ນັ້ນ, ຈະ​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ໃນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຕໍ່​ສູ້​ກັບ​ພາ​ວະ​ໂລກ​ຮ້ອນ.​

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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