ງົບປະມານ ທີ່ ປ. ທຣໍາ ຕ້ອງການ ແມ່ນຮວມມີ ທຶນສ້າງກຳແພງ ແລະກອງທັບ

ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ກຳລັງສົ່ງແຜນງົບປະມານ 4 ພັນ 400 ຕື້ໂດລາ ໄປຍັງ
ສະພາ ຮວມທັງເງິນສ້າງກຳແພງຢູ່ທາງພາກໃຕ້ແລະເສີມສ້າງກອງທັບ ແຕ່ເປັນທີ່ຄາດ
ກັນວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ການຂາດດຸນຂອງລັດຖະບານກາງເພີ້ມຂຶ້ນຫລາຍກວ່າ 1 ພັນຕື້
ໂດລາ.
ໃນຂະນະທີ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຂາວທັງໝົດພາກັນຮັບຮູ້ຂໍ້ສະເໜີ ທີ່ໄດ້ເປີດເຜີຍໃນ
ວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ມີໂອກາດໜ້ອຍທີ່ຈະເປັນກົດໝາຍ ລັດຖະສະພາ ພຽງຜູ້ດຽວເທົ່ານັ້ນ ເປັນຄວບຄຸມການໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດຖະບານກາງ. ແຕ່ທຳ ນຽບຂາວຢືນຢັດວ່າ ຂໍ້ສະເໜີງົບປະມານ ແມ່ນຍັງສົ່ງສານທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບບູລິມະສິດຕ່າງໆຂອງປະທານາທິບໍດີ
ດໍໂນລ ທຣໍາ.
ຫົວໜ້າງົບປະມານທຳນຽບຂາວ ທ່ານມິກ ມູລວານີ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຢູ່ທີ່ກອງປະ
ຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ “ນີ້ເປັນເອກກະສານສົ່ງຂ່າວ.”
ງົບປະມານປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຕັດທີ່ສຳຄັນຕໍ່ບັນດາໂຄງການພາຍ
ໃນປະເທດ ເຊັ່ນວ່າການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານພະຍາບານ ເມດີແຄ ເມດີເຄດ ແລະບັດຊື້ອາ
ຫານ. ແຕ່ວ່າແຜນນີ້ ຍັງບໍ່ເຮັດໃຫ້ງົບປະມານລັດຖະບານກາງມີຄວາມສົມດູນ ສ່ວນນຶ່ງ
ແມ່ນເພາະວ່າຫລຸດລາຍໄດ້ເຂົ້າລັດຖະບານກາງ ເນື່ອງຈາກການຕັດພາສີໃນປີກາຍນີ້.
ພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ປະຕິເສດຢ່າງກວ້າງຂວາງຕໍ່ແຜນການນີ້. ຜູ້ນຳ ສຽງສ່ວນນ້ອຍໃນ
ສະພາຕ່ຳ ທ່ານນາງແນນຊີ ເປໂລຊີ ໄດ້ຮ້ອງຂໍ້ສະເໜີນີ້ວ່າ “ເປັນການເກັບສະສົມທີ່ຮ້າຍ
ແຮງຂອງຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ເຮັດບໍ່ໄດ້ແລະການຕັດຫຼາຍໆຢ່າງ.”
ຄວາມລົ້ມແຫລວຂອງຂໍ້ສະເໜີ ທີ່ຈະລົບລ້າງໜີ້ສິນ ຍັງຈະເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກພັກຣີພັບ
ບລິກກັນຈຳນວນນຶ່ງຜິດຫວັງ ຜູ້ທີ່ມີປະເພນີບໍ່ເຫັນພ້ອມກັບການຂາດດູນງົບປະມານນັ້ນ.
“ມັນພຽງປັບປ່ຽນເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າກັບວໍຊິງຕັນ ທີ່ພວກເຮົາອາໄສຢູ່” ທ່ານມູລວານີ ໄດ້ກ່າວ
ເນັ້ນໜັກວ່າແຜນງົບປະມານໃໝ່ຈະຊ່ວຍ "ຕ່າວປີ້ນ" ໜີ້ສິນາຂອງປະເທດຊາດ.
ຂໍ້ສະເໜີທຳນຽບຂາວແມ່ນສືບສານຢ່າງໃຫຍ່ຕໍ່ງົບປະມານສອງປີທີ່ໄດ້ມີການຮັບຜ່ານ
ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ໂດຍລັດຖະສະພາ ແລະເຊັນໂດຍປະທານາທິບໍດີ. ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງ
ກ່າວ ຮວມທັງການຊຸກຍູ້ກອງທັບທີ່ສຳຄັນ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາໂຄງ ການພາຍໃນປະເທດ.
ທ່ານມູລວານີ ອະດີດສະມາສະຊິກສະພາ ແລະເປັນຜູ້ຄັດຄ້ານຕໍ່ໜີ້ສິນຂອງລັດ ຖະບານ
ກາງມາເປັນເວລາດົນນານໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າ ທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະ ໜູນຕໍ່ຮ່າງກົດ
ໝາຍ ຖ້າທ່ານຫາກຍັງໄດ້ຢູ່ໃນສະພາ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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