ຕະຫຼາດຮຸ້ນ ໃນຍີ່ປຸ່ນແລະຈີນ ເຫັນວ່າ ໄດ້ຕົກລາຄາເປັນການໃຫຍ່ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້
ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການພາກັນຂາຍ ທີ່ຕະຫຼາດຮຸ້ນສະຫະລັດ ໃນວັນຈັນວານນີ້.
ດັດຊະນີຮຸ້ນນິກເກະ ໄດ້ຫຼຸດລາຄາລົງ ປະມານ 5 ເປີເຊັນ ໃນຂະນະທີ່ດັດຊະນີຮຸ້ນ
ປະສົມຢູ່ຊຽງໄຮ້ ໄດ້ຕົກລາຄາ ປະມານ 2 ເປີເຊັນ.
ການຊື້ຂາຍທີ່ຕະຫຼາດຮຸ້ນສະຫະລັດ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ດັດຊະນີຮຸ້ນ S&P 500
ໄດ້ຫຼຸດລົງ ຫຼາຍກວ່າ 2 ເປີເຊັນ ແລະດັດຊະນີຮຸ້ນ Dow ຫລຸດລົງ ເກືອບ 3 ເປີເຊັນ
ໃນຕອນປິດຕະຫຼາດນັ້ນ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ທະນາຄານກາງສະຫະລັດ
ໃນການຫຼຸດລົງຂອງຕະຫຼາດຮຸ້ນ ແລະບັນຫາທາງດ້ານເສດຖະກິດອື່ນໆ.
ໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ໄດ້ຂຽນລົງໃນທວິດເຕີ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ ບັນຫາທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ອັນດຽວຂອງສະຫະລັດ ແມ່ນການເພີ້ມຂຶ້ນ ຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍ. ທ່ານໄດ້ກ່າວຫາ
ຫົວໜ້າທະນາຄານກາງ ທ່ານເຈີໂຣມ ພາວແວລ ວ່າ ບໍ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈການຕະຫຼາດ
ແລະສ້າງຄວາມເສຍໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດດ້ວຍການຂຶ້ນດອກເບ້ຍ
ທະນາຄານກາງ ໄດ້ຕັດອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ສຳຄັນ ລົງເກືອບສູນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການ ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ໃນຊ່ວງທີ່ມີການຖົດຖອຍ ທີ່ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນ ໃນປີ 2007 ນັ້ນ. ທະນາຄານກາງ ແມ່ນໄດ້ຮັກສາອັດຕາດອກເບ້ຍໃນລະດັບຕ່ຳ ມາເປັນເວລາຫຼາຍໆປີ.
ໃນທີ່ສຸດ, ການຈະເລີນເຕີບໂຕແມ່ນໄດ້ກັບຄືນມາ ແລະຈຳນວນຄົນຫວ່າງງານ ກໍໄດ້
ຫຼຸດຕ່ຳລົງໜ້ອຍທີ່ສຸດ ໃນຮອບ 49 ປີ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະນາຄານກາງຈຶ່ງຊັ່ງຊາວ່າ
ການກະຕຸກຊຸກຍູ້ແບບສຸກເສີນ ແມ່ນບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນອີກແລ້ວ. ບັນດາຜູ້ນຳທະນາຄານ
ກາງ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ ເພື່ອຫຼຸດການກະຕຸຊຸກຍູ້ດັ່ງກ່າວລົງ ດ້ວຍການຂຶ້ນອັດຕາດອກ
ເບ້ຍ ໃນທີ່ສຸດ. ຄວາມເປັນຫ່ວງ ກໍແມ່ນວ່າ ການກະ ຕຸກຊຸກຍູ້ຫຼາຍເກີນໄປນັ້ນ ແມ່ນຈະ
ກໍ່ໃຫ້ເກີດເງິນເຟີ້. ພວກນັກຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າ ການຂຶ້ນລາຄາສິ້ນຄ້າຢ່າງວ່ອງໄວ ຈະສ້າງ
ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ການຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າເປັນລອບໆ ທີ່ຈະນຳໄປສູ່ການຮຽກຮ້ອງໃຫ້
ຂຶ້ນຄ່າຈ້າງແຮງງານ ຊຶ່ງມັນຈະກໍ່ເກີດ ມີການຂຶ້ນລາຄາຕື່ມອີກ.
ພວກນັກວິເຄາະ ໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າຂອງບົດລາຍງານທາງການເງິນວ່າ ການໂຈມຕີຂອງ
ທ່ານທຣຳ ຕໍ່ທະນາຄານກາງ ພາໃຫ້ພວກນັກລົງທຶນເກີດຄວາມເປັນຫ່ວງກັງວົນວ່າ
ທະນາຄານກາງ ອາດສູນເສຍຄວາມເປັນອິດສະຫຼະທີ່ໄດ້ຮັບການອະ ນຸຍາດໃຫ້ຕັດສິນ
ດ້ວຍຕົນເອງໂດຍອີງຕາມສາເຫດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແທນທີ່ຈະແມ່ນ ຄວາມນິຍົມ
ຊົມຊອບທາງການເມືອງນັ້ນ.
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