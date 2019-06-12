ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທີ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງຢູ່ ແລະ ຜູ້ນຳໜ້າການແຂ່ງຂອງພັກຝ່າຍ
ຄ້ານທີ່ພະຍາຍາມຈະເອົາຊະນະທ່ານໃນປີໜ້ານັ້ນ ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມລັດທີ່
ສຳຄັນທາງການເມືອງແຫ່ງດຽວກັນ ເຊິ່ງອາດເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນລ່ວງໜ້າ ກ່ຽວ
ກັບ ການຈັບຄູ່ແຂ່ງຂັນກັນ ກ່ອນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປຫຼາຍ ກວ່າ 500 ວັນ.
ທີ່ລັດ ໄອໂອວາ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ທັງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ
ທຣຳ ແລະ ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວໂຈມຕີກັນດ້ວຍຄຳ
ເວົ້າທີ່ຂົມຂື່ນທີ່ສຸດ.
ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການຊຸມນຸມໂຄສະນາຫາສຽງ ທີ່ເມືອງ
ອັອດທຳວາ ວ່າ “ແທ້ຈິງແລ້ວ ລາວແມ່ນໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງ ອາເມຣິກາ ໃນປັດຈຸບັນ.” ຫຼັງ
ຈາກນັ້ນ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ເວັສລີແອນ ໄອໂອວາ ໃນເມືອງ Mount Pleasant
ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ຕ້ອງຕິທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສຳລັບການສ້າງສາຍສຳພັນກັບ “ຜູ້
ນຳຜະເດັດການ” ຄືທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ຈາກເກົາຫຼີເໜືອ ແລະ ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ
ຈາກ ຣັດເຊຍ. ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບການເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານ
ທຣຳ ວ່າ “ບໍ່ວ່າເປັນຈະເປັນຂ້າພະເຈົ້າ ຫຼື ບໍ່ແມ່ນນັ້ນ, ມັນຕ້ອງຈົບລົງ.”
ຕໍ່ມາໃນຕອນແລງ ທີ່ເມືອງ ດາເວັນຜອດ, ເຊິ່ງແມ່ນບ່ອນຢຸດແວ່ແຫ່ງທີສາມຂອງ
ທ່ານນັ້ນ, ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວຫາທ່ານ ທຣຳ ກ່ຽວກັບ “ການທຳລາຍສິ່ງປົກປ້ອງ
ປະຊາທິປະໄຕ.”
ກ່ອນການເດີນທາງຈາກທຳນຽບຂາວໄປລັດ ໄອໂອວາ, ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ມີຄວາມສົງ
ໄສ ກ່ຽວກັບ ສະມັດຕະພາບທາງຮ່າງກາຍທີ່ຈະປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຂອງຜູ້ນຳໜ້າ ໃນ
ການແຂ່ງຂັນຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ, ໂດຍເວົ້າວ່າ ທ່ານ ໄບເດັນ, ເຊິ່ງຈະມີອາຍຸ 78
ເວລາທີ່ທ່ານສາບານຕົນເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ເໝາະສົມກັບວຽກງານລະດັບ
ສູງສຸດ ທັງຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ກ່ຽວກັບ ຜູ້ທີ່ອາດເປັນຄູ່ແຂ່ງ ເຊິ່ງ
ທ່ານມັກຈະເອີ້ນວ່າ “ໂຈ ຂີ້ເຫງົານອນ” ຢ່າງຊ້ຳແລ້ວຊໍ້າອີກນັ້ນວ່າ “ລາວເບິ່ງຕ່າງ
ຈາກທີ່ລາວເຄີຍເປັນ. ລາວປະພຶດຕ່າງຈາກທີ່ລາວເຄີຍເປັນ. ລາວຍັງຊ້າກວ່າທີ່
ລາວເຄີຍເປັນດ້ວຍຊ້ຳ.”
ບັນດານັກວິຈານທ່ານ ທຣຳ ກໍໄດ້ທຳການກ່າວຫາທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ກ່ຽວກັບ ທ່ານປະທາ
ນາທິບໍດີ, ຜູ້ທີ່ຈະມີອາຍຸ 73 ປີໃນວັນສຸກຈະມາເຖິງນີ້.
ລັດ ໄອໂອວາ, ບ່ອນທີ່ກະສິກຳແມ່ນອຸດສາຫະກຳທີ່ເປັນລະດັບສູງສຸດນັ້ນ, ໄດ້ເປັນ
ພື້ນທີ່ໆເປັນມິດສຳລັບທ່ານ ທຣຳ ໃນການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານ. ທ່ານໄດ້
ຊະນະຢູ່ທີ່ນັ້ນດ້ວຍຄະແນນຫຼາຍກວ່າຄູ່ແຂ່ງຂັນສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານນາງ
ຮິລແລຣີ ຄລິນຕັນ 9 ເປີເຊັນ. ທ່ານ ທຣຳ ຈະບໍ່ໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບຄູ່ແຂ່ງທີ່ສຳຄັນ
ໃນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນພັກຣີພັບບລີກັນ ໃນຂະນະທີ່ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ
ຫຼາຍກວ່າ 20 ຄົນ ແມ່ນກຳລັງແຂ່ງຂັນກັນໃນລັດ ໄອໂອວາ ແລະ ບ່ອນອື່ນໆ.
ທ່ານນາງ ເອມີ ເອຣິກາ ສມິທ, ຮອງສາສະດາຈານຄະນະວິຊາລັດຖະສາດ ຂອງມະ
ຫາວິທະຍາໄລລັດ ໄອໂອວາ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ການປາກົດຕົວຢູ່ທີ່ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ພັກເດ
ໂມແຄຣັດ ແມ່ນກຳລັງໂຄສະນາຫາສຽງດ້ວຍນັ້ນ, ທ່ານຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເປັນທີ່ສົນ
ໃຈຂອງສາທາລະນະ. ນີ້ແມ່ນການລົງທຶນໄລຍະຍາວໃນການໂຄສະນາຫາສຽງ
ຂອງທ່ານ, ແທນທີ່ຈະເປັນໄລຍະສັ້ນ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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