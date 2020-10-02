ລັດຖະບານທ່ານທຣໍາ ສະເໜີໃຫ້ຈໍາກັດອົບພະຍົບ ເຂົ້າມາປະເທດ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 15,000 ຄົນ

ລັດຖະບານທ່ານທຣໍາກ່າວວ່າ ຕົນຢາກຈະຕັດຈຳນວນອົບພະຍົບ ເຂົ້າມາໃນສະ ຫະລັດອີກເທື່ອນຶ່ງ, ໂດຍສະເໜີວ່າ ສຳລັບ ປີງົບປະມານ 2021 ນີ້ ຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າມາໃໝ່ ຈະຖືກຈຳກັດໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ 15,000 ຄົນ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດກ່າວ ໃນວັນພຸດຜ່ານມານີ້ວ່າ ຂໍ້ສະເໜີປີ 2021 ຂອງທ່ານທຣໍາ "ຢືນຢັນອີກເທື່ອນຶ່ງເຖິງຄວາມຢຶດໝັ້ນຂອງອາເມຣິກາໃນການຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດໃນໂລກ ໃນຂະນະທີ່ປະຕິບັດ ໜ້າທີ່ຂອງພວກເຮົາກ່ອນໝູ່ໝົດໃນການປົກປ້ອງແລະຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນອາເມຣິກາ."
ໃນປີ 2020, ລັດຖະບານໄດ້ວາງຈໍານວນສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນ 18,000 ຄົນ ແລະສະຫະລັດກໍໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຊາວອົບພະຍົບ 10,892 ຄົນເຂົ້າປະເທດ ກ່ອນທີ່ໂຈະໂຄງການດັ່ງກ່າວໄວ້ຍ້ ອນການລະບາດຂອງໄວໂຄໂຣນາ. ນັ້ນເປັນຈໍານວນທີ່ໜ້ອຍທີ່ສຸດ ນັບຕັ້ງແຕ່ໂຄງການອົບພະຍົບສະໄໝໃໝ່ ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາຈາກລັດຖະສະພາໃນປີ 1980.
ພາຍໃຕ້ປະຕິທິນບໍລິຫານຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ, ສົກປີງົບປະມານໃໝ່ແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 1 ຕຸລາ ແລະງົບປະມານປີ 2021 ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ນັກວິຈານນະໂຍບາຍຊາວອົບພະຍົບຂອງລັດຖະບານໄດ້ປະນາມການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນຂີດຂອງຈໍານວນສູງສຸດນັ້ນລົງອີກຄັ້ງນຶ່ງ.
“ຄະນະລັດຖະບານດັ່ງກ່າວໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ບັນດາພັນທະດ້ານມະນຸດສະທໍາຂອງສະຫະລັດ, ຢຽບຢໍ່າຄ່ານິຍົມທີ່ໄດ້ຍຶດຖືມາເປັນເວລາດົນນານ, ບ່ອນທໍາລາຍຜົນປະໂຫຍດຂອງສະຫະລັດແລະເປົ້າໝາຍນະໂຍບາຍທີ່ໄດ້ລະບຸເອງນັ້ນ ຊຶ່ງລວມທັງການບໍ່ໃຫ້ຄວາມປອດໄພ ແກ່ຄົນຫລາຍພັນຄົນທີ່ຕ້ອງການອົບພະຍົບ ຍ້ອນໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອແກ່ທະຫານຂອງສະຫະລັດ ຫລືບໍ່ ກໍຍ້ອນຖືກກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງທາງສາສະໜາ ຫລືທາງການເມືອງ,” ນັ້ນຄືຄໍາເວົ້າຂອງ ທ່ານ ນາຊານິນ ແອສ (Nazanin Ash), ຮອງປະທານນະໂຍບາຍການປົກຄອງຂອງຄະນະກຳມະການກູ້ໄພສາກົນທີ່ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ.
ຂີດຈໍາກັດປະຈຳປີຢູ່ໃນລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີບາຣັກ ໂອບາມາແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງ 70,000 ຫາ 85,000 ຄົນ.