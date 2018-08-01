ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ແຫ່ງ ສະຫະລັດ ກ່າວວ່າທ່ານປະສົງຢາກຈະພົບປະກັບຜູ້ນຳອີຣ່ານ ໂດຍປາດສະຈາກ “ເງື່ອນໄຂໃດໆ” ແລະ “ໄດ້ທຸກເມື່ອຕາມທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ” ແຕ່ວ່າຢູ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້, ທ່ານກໍໄດ້ກ່າວວ່າ “ລະບອບຮ້າຍກາດ” ຂອງອີຣ່ານ ແມ່ນຈະຕ້ອງບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ມີອາວຸດນິວເຄລຍຈັກເທື່ອ. ສັບປະດາແລ້ວນີ້ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ເວົ້າໂຕ້ຕອບຢ່າງຮຸນແຮງ ໄປມາກັບເຕຫະຣ່ານ, ເຕືອນປະທານາທິບໍດີອີຣ່ານວ່າ “ຢ່າຂົ່ມຂູ່ສະຫະລັດອີກຈັກເທື່ອ.” ນັກຂ່າວວີໂອເອ ສລາຕິການ ໂຮກ ມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງວັນນະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ເລື້ອງອີຣ່ານ ແມ່ນໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນມາຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວຮ່ວມຂອງທ່ານທຣຳ
ກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີອີຕາລີ ທ່ານຈິວຊິບເປ ກົງເຕ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ “ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ກໍຍັງເຫັນດີນຳ ວ່າ ລະບອບໂຫດຮ້າຍຂອງອີຣ່ານ ຈະຕ້ອງບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ
ໃຫ້ມີການຂອບຄອງອາວຸດນິວເຄລຍຈັກເທື່ອ. ບໍ່ໃຫ້ມີຈັກເທື່ອ. ພວກເຮົາຂໍສົ່ງ
ເສີມໃຫ້ໝົດທຸກປະເທດກົດດັນອີຣ່ານ ຈົໃຫ້ສິ້ນສຸດກິດຈະກຳຕ່າງໆທັງໝົດ
ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຂອງເຂົາ. ສະຫະລັດ ຍິນດີຕ້ອນຮັບຄວາມເປັນພາຄີ
ຂອງອີຕາລີ ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ສຳຄັນທີ່ຈຳເປັນອັນນີ້.”
ແຕ່ ຕອນຖືກຖາມວ່າ ທ່ານຢາກພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີອີຣ່ານ ຮາຊານ ຣູຮານີ
ບໍ່ ທ່ານທຣຳ ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະພົບກັບ ອີຣ່ານໄດ້ທຸກເມື່ອ ຕາມໃຈເຂົາເຈົ້າໂດຍບໍ່ໃຫ້ມີຂໍ້ແມ້ໃດໆ. ທ່ານກ່າວວ່າ ການພົບປະກັນ ແມ່ນມີປະໂຫຍດ ເພື່ອຜ່ອນຄາຍຄວາມຕຶງຄຽດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະວ່າການພົບປະກັນຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ກັບຣັດເຊຍ ແລະເກົາຫຼີເໜືອ ແມ່ນເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີ.
ທ່ານທຣຳ ກ່າວວ່າ “ແນ່ນອນ ຂ້າພະເຈົ້າຈະພົບກັບອີຣ່ານ ຖ້າພວກເຂົາເຈົ້າຢາກພົບ. ຂ້າພະເຈົ້າ ບໍ່ຊາບວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າພ້ອມແລ້ວຫຼືບໍ່. ພວກເຂົາເຈົ້າກຳລັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ໃນຂະນະນີ້. ແຕ່ວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍຸຕິການຕົກລົງກັບອີຣ່ານແລ້ວ. ມັນເປັນການຕົກລົງທີ່ໜ້າຢາກຫົວ. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ໃນທີ່ສຸດກໍແມ່ນວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ ຢາກຈະພົບ.”
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນເຕຮະຣ່ານ ໄດ້ຕັດສິນແລ້ວວ່າ ຈະບໍ່ມີການໂອ້ລົມກັບວໍຊິງຕັນ ໂດຍກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ບໍ່ໄດ້ສະແດງຫຍັງອອກມາໃຫ້ເຫັນສິ່ງໃດ ທີ່ພໍເຊື່ອຖືໄດ້.
ສະຫະລັດ ກັບອີຣ່ານ ໄດ້ເປັນປໍລະປັກກັນມາ ຕັ້ງແຕ່ ຜູ້ນຳທາງສາສະໜາ ໄດ້ເຂົ້າ
ກຳອຳນາດ ໃນເຕຮະຣ່ານ ໃນປີ 1979. ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຕື່ມເຊື້ອໄຟໃສ່ ໂດຍເຮັດ
ໃຫ້ອີຣ່ານໂກດແຄ້ນ ໃນອີຣ່ານ. ໃນເດືອນພຶດສະພາຕອນທີ່ທ່ານຖອນສະຫະລັດ
ອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍ ທີ່ໄດ້ເຊັນກັນໃນປີ 2015 ລະຫວ່າງອີຣ່ານ ກັບພວກ
ປະເທດມະຫາອຳນາດ 6 ປະເທດ. ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຂໍ້ຕົກລົງທີ່ເຂັມງວດກວ່າ
ເກົ່າ ທີ່ສາມາດຄວບຄຸມຄວາມປະພຶດຂອງອີຣ່ານໃນຂົງເຂດ, ພ້ອມທັງການເຮັດໃຫ້
ໂຄງການນິວເຄລຍຂອງອີຣ່ານຍຸຕິລົງ.
ປະທານາທິບໍດີອີຣ່ານ ໄດ້ເຕືອນວ່າ ນະໂຍບາຍຂອງທ່ານທຣຳ ຈະສາມາດນຳໄປສູ່
“ແມ່ຂອງສົງຄາມທັງຫຼາຍ,” ຊຶ່ງເປັນການຍຸແຍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມໂມໂຫຂຶ້ນຈາກທຣຳ.
ແຕ່ວ່າ ນາຍພົນຂັ້ນສູງສຸດຂອງອີຣ່ານ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພະຫັດຜ່ານມານີ້ວ່າ ກຳລັງ
ຂອງເຂົາ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະປະເຊີນກັບການທ້າທາຍຕ່າງໆ ຈາກທຣຳ.
ທ່ານແກັສເຊມ ໂຊລີມານີ້ ຜູ້ບັນຊາການກອງທັບປະຕິວັດຂອງອີຣ່ານ
ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຂໍບອກທ່ານດຽວນີ້ໂລດ ທ່ານທຣຳ ວ່າເກມກິລາຂອງ
ພວກເຮົາທ່ານຈົ່ງ ລະວັງ ພວກເຮົາໃກ້ກັບທ່ານ ບ່ອນທີ່ທ່ານບໍ່ສາມາດຈະ
ຮູ້ສຶກໄດ້ເລີຍ.”
ສຳລັບເວລານີ້ ອີຣ່ານ ໄດ້ມີເຫດຜົນຫຼາຍກວ່າເກົ່າທີ່ຈະຕ້ອງກັງວົນກ່ຽວກັບການລົງໂທດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຈາກສະຫະລັດ ຫຼາຍກວ່າການມີອຳນາດທາງການທະຫານຂອງຕົນ. ການລົງໂທດທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນຈະບັງຄັບໃຫ້ທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ ຖອນຕົວອອກຈາກອີຣ່ານ, ຊຶ່ງຈະສາມາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດຂອງຕົນຢ່າງໃຫຽ່.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ່ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
U.S. President Donald Trump says he is willing to meet with Iran's leaders with "no preconditions" and "any time they want." But at a news conference Monday, he also said Iran's "brutal regime" must never be allowed to acquire nuclear weapons. Last week, Trump exchanged heated rhetoric with Tehran, warning the Iranian president to "never, ever" threaten the United States again. VOA's Zlatica Hoke reports.
Iran was addressed at Trump's joint press conference with visiting Italian Prime Minister Giuseppe Conte.
DONALD TRUMP, US PRESIDENT
"The prime minister also agreed that the brutal regime in Iran must never be allowed to possess a nuclear weapon. Never. We encourage all nations to pressure Iran to end the full range of its malign activities. The United States welcomes the partnership of Italy in these vital efforts."
But asked if he was willing to meet with Iranian President Hassan Rouhani, Trump said he would meet with the Iranians any time they want to meet, with no preconditions. He said meetings are useful in defusing potentially dangerous tensions, and that his recent meetings with Russian and North Korean leaders were a good example.
DONALD TRUMP, US PRESIDENT
"I would certainly meet with Iran if they wanted to meet. I don't know that they are ready, yet. They are having a hard time right now. But I ended the Iran deal. It was a ridiculous deal. I do believe they would probably end up wanting to meet."
Officials in Tehran have ruled out any talks with Washington, saying the United States has shown it is not reliable.
The U.S. and Iran have been at odds since the clerics took power in Tehran in 1979. Trump fueled renewed anger in Iran in May when he pulled the United States from the nuclear deal reached in 2015 between Iran and six world powers. He is calling for a much tougher deal that would control Iran's behavior in the region, as well as the dismantling of its nuclear program.
The Iranian president warned that Trump's policies could lead to "the mother of all wars,"provoking a furious response from Trump.
But a top Iranian general said Thursday his forces are ready to meet any challenge from Trump.
QASSEM SOLEIMANI, COMMANDER, REVOLUTIONARY GUARDS' QUDS FORCE (in Farsi)
"Hereby, I tell you, the gambling Mr. Trump: Be aware that we are near you where you do not even imagine."
For now, Iran has more reason to worry about U.S. economic sanctions than its military power. Sanctions are forcing some foreign businesses to withdraw from Iran, which could seriously undermine its economy.
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