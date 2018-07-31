ຄວາມຊົງຈຳທີ່ເປັນເງົາມືດຂອງເກາະໃນເກົາຫຼີໃຕ້ ພວມດຶງດູດ ເອົາພວກນັກທ່ອງທ່ຽວ

ໃນລະດູຮ້ອນທຸກໆປີ ຈະມີພວກນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວເກົາຫຼີໃຕ້ ຊາວຈີນ ແລະຍີ່ປຸ່ນ
ຫຼາຍພັນຄົນ ເຂົ້າໄປຍັງເກາະເຈຈູ ເພື່ອຊົມຄວາມສວຍງາມຂອງຫາດຊາຍ ແລະຄວາມ
ງາມທຳມະຊາດ. ແຕ່ວ່າ ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວທາງສັງຄົມເພື່ອຄວາມຍຸຕິທຳ ແມ່ນພະຍາ
ຍາມ ທີ່ຈະໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າ ໄປຢ້ຽມຢາມ ເຂດອື່ນ ທີ່ເປັນເງົາມືດທາງປະຫວັດສາດຂອງ
ເກາະດັ່ງກ່າວ ແລະທີ່ເປັນການສະດຸດີ ພວກເຄາະຮ້າຍ ທີ່ຕໍ່ຕ້ານພວກຄອມມຸຍນິດ ທີ່ຖືກ
ເຂັ່ນຂ້າ ກ່ອນສົງຄາມເກົາຫຼີອີກ.
ມື້ນີ້ ເກາະເຈຈູ ແມ່ນຮູ້ກັນວ່າ ເປັນຮາວາຍຂອງເກົາຫຼີ ຊຶ່ງແມ່ນສະຖານທີ່ມໍລະດົກໂລກ
ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍດອກກາໂນລາ ສີເຫຼືອງເຮືອງເຮື່ອ ຕອນທີ່ມັນບານເຕັມທົ່ງ, ນ້ຳທະເລທີ່
ໃສເປັນສີຟ້າຂຽວ, ນ້ຳຕົກຕາດຫຼາຍແຫ່ງ ແລະທຳມະຊາດທີ່ສວຍງາມແບບຜືນປ່າ ຄືກັນ
ກັບ ໜ້າຜາ Seongsan Ilchulbong ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຫີນໜາມໜໍ່ ທີ່ກໍ່ຕົວກັນຈາກພູໄຟ
ພົ້ນຂຶ້ນມາກາງທະເລ.
ເຖິງຢ່າງນັ້ນກໍຕາມ ໃນປີ 1948 ເກາະເຈຈູ ແມ່ນເປັນສະຖານທີ່ກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ ຂອງພວກເຄື່ອນໄຫວທີ່ສະໜັບສະໜຸນພວກຄອມມຸຍນິດ ຕໍ່ສູ້ກັບສະຫະລັດ ແລະພັນທະມິດ ລັດຖະບານເກົາຫຼີໃຕ້ ທີ່ໄດ້ແຜ່ລາມເຂົ້າໃນການແບ່ງແຍກດິນແດນ.
ພວກປະທ້ວງທີ່ສະໜັບສະໜຸນພວກຄອມມຸຍນິດ ໄດ້ຮວມຕົວກັນຕໍ່ຕ້ານການເລືອກຕັ້ງ ໃນວັນທີ 10 ພຶດສະພາ 1948 ທີ່ຈະຍືນຢັນການແບ່ງແຍກດິນແດນຂອງປະເທດຄອມມຸຍນິດເກົາຫຼີ ແລະປະເທດທຶນນິຍົມເກົາຫຼີໃຕ້. ໃນວັນທີ 3 ເມສາ 1948 ການໂຈມຕີຂອງພວກກະບົດຕໍ່ຄ້າຍຕຳຫຼວດ ໄດ້ສັງຫານພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະຈູດເຜົາສູນກາງການປ່ອນບັດ ຂອງການເລືອກຕັ້ງທີ່ຈະມີຂຶ້ນໃນຊ່ວງນັ້ນ.
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