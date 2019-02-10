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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ສະ​ຫະ​ລັດ ຢຸດ​ໂຄງ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ ກັບ​ບໍ​ລິ​ສັດ ​ຫົວ​ເຫວີຍ ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ

ບັນ​ດາ​ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຍ່າງ​ຜ່ານ ບ່ອນວາງ​ສະ​ແດງ​​ຂອງ ​ບໍ​ລິ​ສັດຫົວ​ເຫວີຍ ທີ່​ເມືອງ​ລາ​ສ ເວ​ກັ​ສ ໃນ​ປີ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ນຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ລະ​ດັບ​ສູງຂອງ​ໂລກ, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​
ຍາໄລຄາລິຟໍເນຍ ເບີຄລີ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນສະຫະລັດ ນັ້ນ, ໄດ້ຢຸດໂຄງການຄົ້ນຄວ້າໃໝ່ກັບ
ບໍລິສັດ ຫົວເຫວີຍ ເທັກໂນໂລຈີ, ເຊິ່ງແມ່ນບໍລິສັດໂທລະຄົມມະນາຄົມຍັກໃຫຍ່ຂອງ
ຈີນ.

​ການ​ຢຸ​ດ​ຊົ່ວ​ຄາວ​ຂອງມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ຊຶ່ງ​ໄດ້​ມີ​ຜົນ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້ໃນ​ວັນ​ທີ 30
ເດືອນມັງກອນທີ່ຜ່ານມານັ້ນ, ໄດ້ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກກະຊວງຍຸຕິທຳ ສະຫະລັດໄດ້ຮ່າງຂໍ້
ກ່າວຫາທາງອາຍາຕໍ່ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວນັ້ນ ແລະ ບໍລິສັດໃນເຄືອຂອງເຂົາເຈົ້າສອງແຫ່ງ
ສັນວັນກ່ອນໜ້ານີ້. ກະຊວງດັ່ງກ່າວໄດ້ປະກາດການຟ້ອງຮ້ອງ 13 ກະທົງຕໍ່ບໍລິສັດ
ຫົວເຫີວຍ, ກ່າວຫາເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບ ການລັກເອົາຄວາມລັບທາງການຄ້າ, ກີດກັ້ນ
ຂະບວນການຍຸຕິທຳ, ລະເມີດມາດຕະການລົງໂທດທາງເສດຖະກິດ ແລະ ສໍ້ໂກງທາງ
ເທັກໂນໂລຈີຂໍ້ມູນ.

ຮອງອະ​ທິ​ການ​ບໍ​ດີ​ສຳ​ລັບ​ການຄົ້ນ​ຄວ້າ ທ່ານ​ແຣນ​ດີ ແຄັດ​ສ໌ ໄດ້​ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ຈົດ​ໝາຍທີ່​
ໄດ້ຖະແຫຼງຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກຫ້ອງການຂອງອະທິການບໍດີວ່າ ທາງມະຫາວິທະຍາ
ໄລຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ກຽດຄວາມໝາຍໝັ້ນທີ່ມີຢູ່ກັບບໍລິສັດ ຫົວເຫວີຍ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ທຶນສຳລັບ
ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າໃນປັດຈຸບັນ.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ການ​ເງິນ ​ຫົວ​ເຫວີຍ ທ່າ​ນ​ນາງ ​ເມັງ ຫວານ​ຊູ ໄດ້ຖືກ​ກັກ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ໃນ​ປະ​ເທດ
ການາດາ ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ເດືອນທັນວາເປັນຕົ້ນມາ ສຳລັບການກ່າວຫາຫຼອກລວງທະ
ນາຄານ ສະຫະລັດ ໃຫ້ອອກທຶນສຳລັບຊ່ວບເຫຼືອທີ່ພົວພັນກັບອີຣ່ານ ໃນການລ່ວງ
ລະເມີດມາດຕະການລົງໂທດ ສະຫະລັດ. ການສົ່ງໂຕຂອງທ່ານນາງມາ ສະຫະລັດ
ກຳລັງຢູ່ໃນໄລຍະການລໍຖ້າຢູ່.

ການ​ຈັບທ່ານ​ນາງ ​ເມັງ ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ສັງ​ເກດ​ການ​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່​ງ​ຕັ້ງ​ຄຳ​ຖາມ​ວ່າ
ການກັກຂັງທ່ານນາງ ໄດ້ພະຍາຍາມກົດດັນ ຈີນ ໃນສົງຄາມການຄ້າທີ່ກຳລັງດຳເນີນ
ຢູ່ກັບ ສະຫະລັດ ຫຼືບໍ່. ທ່ານນາງເປັນລູກສາວຂອງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດນັ້ນ, ເປັນຄວາມສຳ
ພັນທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານນາງເປັນຜູ້ທີ່ບໍລິຫານບໍລິສັດທີ່ມີອິດທິພົນທີ່ສຸກໃນ ຈີນ.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ດຽວ​ກັນ ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ ເບີຄລີ ແລະ ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ທີ່
ນຳໜ້າຂອງ ສະຫະລັດ ອື່ນໆໄດ້ຖີ້ມອຸບປະກອນໂທລະຄົມມະນາຄົມ ທີ່ເຮັດໂດຍ
ຫົວເຫວີຍ ແລະ ບໍລິສັດອື່ນໆຂອງ ຈີນ ເພື່ອປ້ອງກັນການສູນເສຍທຶນລັດຖະບານກາງ
ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດສະບັບໃໝ່.

ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ​ບັນ​ດາບໍ​ລິ​ສັດໂທ​ລະ​ຄົມ​ມະ​
ນາຄົມ ຈີນ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງອຸບປະກອນທີ່ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານ ຈີນ ສາມາດສອດ
ແນມຜູ້ໃຊ້ໃນປະເທດອື່ນ ຮ່ວມທັງບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າຕາເວັນຕົກ ທີ່ເຮັດວຽກ ກ່ຽວກັບ
ວັດຕະນະກຳດ້ານເທັກໂນໂລຈີຕ່າງໆ.

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