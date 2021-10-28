ນາຍພົນສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ການທົດລອງອາວຸດທີ່ໄວກວ່າສຽງຂອງຈີນ ‘ໄດ້ດຶງເອົາຄວາມສົນໃຈຂອງພວກເຮົາທັງໝົດ’

ຄວາມພະຍາຍາມຂອງຈີນທີ່ຈະແຊງໜ້າສະຫະລັດ ໃຫ້ກາຍເປັນມະຫາອຳນາດ ຂອງໂລກທາງດ້ານທະຫານນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ທຳຄວາມກ້າວໜ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ອີງຕາມການທົດລອງລະບົບອາວຸດຕ່າງໆທີ່ໄວກວ່າສຽງ ຫຼື hypersonic ໃນເດືອນກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານລະດັບສູງຂອງສະຫະລັດໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ມີການທົດລອງລະບົບທີ່ມີຄວາມໄວສູງຂອງປັກກິ່ງ ເມື່ອວັນທີ 27 ກໍລະກົດ ທີ່ໄດ້ໂຄຈອນອ້ອມໂລກ ເພື່ອຫລີກເວັ້ນລະບົບປ້ອງກັນຂອງສະຫະລັດໄດ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ໂດຍເອີ້ນສະພາບການດັ່ງກ່າວນັ້ນວ່າ “ໜ້າເປັນຫ່ວງແທ້ໆ”.
ນາຍພົນ ມາກ ມີລລີ ຫົວໜ້າເສນາທິການຮ່ວມສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ລາຍ ການໂທລະພາບຂອງ Bloomberg ໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນແມ່ນເຫດການທີ່ສຳຄັນຍິ່ງຂອງການທົດລອງລະບົບອາວຸດທີ່ໄວກວ່າສຽງ.”
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າ ມັນເປັນຊ່ວງເວລາແບບດຽວກັນກັບ Sputnik ຫລືບໍ່ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຄຶດວ່າ ມັນກໍຊ່ຳໆກັນກັບອັ້ນນັ້ນແຫຼະ” ໂດຍເອີ່ຍເຖິງກາກສົ່ງດາວທຽມຂອງຣັດເຊຍໜ່ວຍທຳອິດຂອງໂລກຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນໃນຊຸມປີ 1950 ຊຶ່ງໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານອະວະກາດ ທີ່ໄດ້ຄອບງຳປະເທດທັງສອງມາໄດ້ຫຼາຍທົດສະວັດ. ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ມັນໄດ້ດຶງເອົາຄວາມສົນໃຈຂອງພວກເຮົາທັງໝົດ.”
ຈົນເຖິງເວລານີ້ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ຍັງໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະກ່າວຢ່າງ ເປີດເຜີຍກ່ຽວກັບການທົດລອງອາວຸດຕ່າງໆຂອງຈີນ ຊຶ່ງໄດ້ຖືກລາຍງານຄັ້ງທຳອິດໂດຍໜັງສືພິມ Financial Times ທີ່ໄດ້ອ້າງວ່າ ມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບທັງຫຼາຍແປກໃຈ.
ໜັງສືພິມດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ລາຍງານອີກວ່າ ໃນຂະນະທີ່ອາວຸດຂອງຈີນ ໄດ້ພາດເປົ້າໝາຍຂອງມັນໃນບໍ່ເທົ່າໃດກິໂລແມັດ ການທົດລອງນັ້ນເປັນຂີດໝາຍ ຄັ້ງທຳອິດທີ່ປະເທດໃດນຶ່ງກໍຕາມ ໄດ້ສົ່ງອາວຸດທີ່ໄວກວ່າສຽງໂຄຈອນອ້ອມໂລກໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ.
ເປັນເວລາຫຼາຍປີແລ້ວ ທີ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານສະຫະລັດ ໄດ້ເຕືອນກ່ຽວ ກັບອັນຕະລາຍດ້ານອາວຸດ hypersonic ຕ່າງໆ ຊຶ່ງມັນສາມາດເດີນທາງໄວກວ່າສຽງເຖິງ 5 ເທົ່າ ແລະມີຄວາມອາດສາມາດບັນທຸກນິວເຄລຍນຳດ້ວຍ.
ໃນປີ 2018 ນາຍພົນ ຈອນ ຮາຍເທັນ ຮອງຫົວໜ້າເສນາທິການຮ່ວມ ໄດ້ກ່າວເຕືອນວ່າ ການປ້ອງກັນທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງສະຫະບັດຕໍ່ອາວຸດ hypersonic ທັງຫຼາຍ ກໍແມ່ນວ່າ ຕ້ອງມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະໂຈມຕີດ້ວຍສັກກະຍະພາບແບບດຽວກັນນັ້ນໄດ້.
ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານສະຫະລັດ ກໍໄດ້ກຳນົດໃຫ້ການພັດທະນາອາວຸດທີ່ໄວກວ່າສຽງເປັນບູລິມະສິດ ໂດຍສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າຫຼັງຈາກການທົດລອງຂອງຣັດເຊຍ ໃນດ້ານອາວຸດໄວກວ່າສຽງທີ່ສາມາດບັນທຸກນິວເຄລຍ ແລະເຫີນຕົວໄປແບບງຽບໆ ໃນປີ 2018.
ເມື່ອອາທິດແລ້ວນີ້ ກອງທັບບົກແລະກອງທັບເຮືອຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ປະກາດການທົດລອງອາວຸດທີ່ໄວກວ່າສຽງຫຼາຍຊະນິດ ໂດຍອະທິບາຍວ່າ ພວກມັນປະສົບຜົນສຳເລັດ.
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