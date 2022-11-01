ສະມາຊິກສະພາຝ່າຍຄ້ານ ໄດ້ຕ້ອງຕິລັດຖະບານອອສເຕຣເລຍກ່ຽວກັບການຮັບເອົາພວກແມ່ຍິງແລະເດັກນ້ອຍລວມ 17 ຄົນ ຈາກສູນອົບພະຍົບອາລ-ໂຣຈ (al-Roj) ຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດ ຊີເຣຍ, ຟີລ ເມີເຊີ ມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ ຈາກນະຄອນຊິດນີ, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ພວກເຂົາເປັນເມຍ, ລູກຊາຍ ແລະລູກສາວຂອງພວກຫົວຮຸນແຮງກຸ່ມລັດອິສລາມທີ່ຖືກຂັງຄຸກຫຼືເສຍຊີວິດແລ້ວ. ພວກເຂົາໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີ ຢູ່ທີ່ສູນກັກກັນໃນພາກ ເໜືອຂອງຊີເຣຍ. ແມ່ຍິງແຕ່ລະຄົນໄດ້ຮັບການປະເມີນໂດຍໜ່ວຍສືບລັບຂອງ ອອສເຕຣເລຍ ແລະບາງຄົນອາດຈະຕ້ອງປະເຊີນ ຂໍ້ຫາພົວພັນກັບການກໍ່ການຮ້າຍ. ຄາດການວ່າ ບັນດາແມ່ຍິງເຫຼົ່ານັ້ນ ອາດຈະເຫັນດີປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງ, ເຊິ່ງມີການຈໍາກັດການເຄື່ອນໄຫວ ແລະກິດຈະກໍາຕ່າງໆສ່ວນໂຕ.
ສະມາຊິກສະພາຝ່າຍຄ້ານໃນອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ມີການໂຕ້ຖຽງວ່າ ບັນດາແມ່ ຍິງເຫຼົ່ານັ້ນ ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດໄດ້.
ວ່າການແທນລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ທ່ານນາງແຄເຣັນ ແອນດຣີວສ໌ (Karen Andrews) ກ່າວຕໍ່ອົງການອອກອາກາດຂອງອອສເຕຣເລຍໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ການສົ່ງບັນດາແມ່ຍິງເຫຼົ່ານັ້ນ ກັບຄືນປະເທດ ແມ່ນການກະທໍາທີ່ຜິດພາດ ເຊິ່ງທ່ານນາງແອນດຣິວສ໌ ກ່າວວ່າ:
“ມັນມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍທີ່ຈະສົ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ອອສເຕຣເລຍໄປສູນດັ່ງກ່າວ ເພື່ອນໍາເອົາບັນດາແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍເຫຼົ່ານັ້ນອອກມາ. ນອກນັ້ນ ຍັງມີຂໍ້ຄິດຫຼາຍ ອັັນທີ່ຈະນໍາໄປສູ່ຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ຖ້າຫາກວ່າ ແລະເມື່ອໃດທີ່ບັນ ດາແມ່ຍິງ ພ້ອມທັງເດັກນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້ ມາຮອດປະເທດອອສເຕຣເລຍ, ເຊິ່ງລວມທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເຂົ້າໃນນັ້ນອີກດ້ວຍ.”
ທ້າວຄາມາລ ດາບບູສຊີ (Kamalle Babboussy), ເຊິ່ງເປັນພໍ່ ແລະພໍ່ເຖົ້າຂອງນຶ່ງໃນບັນດາແມ່ຍິງເຫຼົ່ານັ້ນ ທີ່ບິນໄປນະຄອນຊິດນີ ໃນທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.
ລາວບອກກັບນັກຂ່າວໃນວັນເສົາແລ້ວນີ້ວ່າ ນາງມາຣຽມ ເຊິ່ງເປັນລູກສາວ ໄດ້ຖືກສາມີຂອງລາວຫຼອກ ໃຫ້ເດີນທາງໄປປະເທດຊີເຣຍ, ແລະນາງເອງກໍບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນພົວພັນໃດໆກັບພວກຫົວຮຸນແຮງຈັດ ແລະທ້າວຄາມາລ ດາບບູສຊີ ກ່າວວ່າ:
“ພວກຜູ້ຊາຍໄປທີ່ນັ້ນ ແລ້ວກໍພາພວກແມ່ຍິງໄປນໍາເຂົາ. ຜູ້ຊາຍເຫຼົ່ານັ້ນ ມີທັງຜູ້ທີ່ເສຍຊີວິດແລ້ວ ແລະກໍຖືກຂັງຄຸກ, ເຊິ່ງບັນດາແມ່ຍິງເຫຼົ່ານັ້ນ ກໍຖືກຖິ້ມໄວ້ເບື້ອງຫຼັງ. ມັນບໍ່ມີຫຼັກຖານໃດໆເລີຍທີ່ຈະກ່າວວ່າ ລູກສາວຂອງຂ້ອຍ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມອົງການຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນ.”
ແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍຊາວອອສເຕຣເລຍອີກຈຸນຶ່ງປະມານ 40 ຄົນ ຈາກສູນທີ່ຄວບຄຸມໂດຍຊາວເຄີດຢູ່ໃນປະເທດຊີເຣຍ ສາມາດຖືກນຳກັບຄືນມາປະເທດໃນອີກບໍ່ເທົ່າໃດເດືອນຂ້າງໜ້າ.
ມັນເປັນການເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບສະຫະລັດ, ອັງກິດ ແລະການາດາ, ເຊີ່ງໄດ້ຮັບເອົາພົນລະເມືອງຂອງຕົນຈາກປະເທດຊີເຣຍ, ພ້ອມກັບບັນດາປະ ເທດຕ່າງໆເຊັ່ນ ຝຣັ່ງ, ເຢຍຣະມັນ ແລະ ຣັດເຊຍ.
ໃນປີ 2019, ອອສເຕຣເລຍຍັງໄດ້ດໍາເນີນພາລະກິດລັບ ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍກໍາພ້າ ຊາວອອສເຕຣເລຍ 8 ຄົນ, ລວມທັງຍິງໄວລຸ້ນຖືພາຄົນນຶ່ງ ຈາກສູນດັ່ງກ່າວ.