ໂຕກຽວ ຈັດການ ລົງຄະແນນສຽງ ເລືອກຕັ້ງ

ບັນດາຜູ້ລົງຄະແນນສຽງໃນນະຄອນຫຼວງ ໂຕກຽວ ພາກັນໄປຍັງສະຖານທີ່ປ່ອນບັດໃນ

ການເລືອກຕັ້ງທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ ໃນວັນອາທິດມື້ນີ້.

ຜູ້ປົກຄອງນະຄອນຫຼວງຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ກຳລັງພະຍາຍາມຫາທາງຂະຫຍາຍການສະໜັບ

ສະໜູນຮາກຖານຂອງທ່ານນາງ.

ທ່ານນາງ Yuriko Koike ຖືກລາຍງານວ່າ ມີຄວາມສົນໃຈໃນການວາງທ່າ ທີ່ຄັດຄ້ານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີທ່ານ ຊິນໂຊ ອາເບະ. ທ່ານ ອາເບະ ໄດ້ປະເຊີນກັບການກ່າວຫາວ່າ

ທ່ານໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຫຼິ້ນພັກຫຼິ້ນພວກ ຕໍ່ໝູ່ຄົນໜຶ່ງໃນຂໍ້ຕົກລົງທຸລະກິດ, ແລະ

ພັກປະຊາທິ ປະໄຕເສລີນິຍົມຂອງທ່ານ ກໍຍັງມີບັນຫາໃນຂ່າວນອງນັນອີກດ້ວຍ.

ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງ ໂຕກຽວ ໃນຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ສ້າງກຳລັງໃຈສຳລັບການຢັ່ງຫາງ

ສຽງແຫ່ງຊາດ. ໃນຜົນປະໂຫຍດໃນການລົງຄະ ແນນສຽງຂອງວັນອາທິດມື້ນີ້ ແມ່ນ 127

ບ່ອນນັ່ງຂອງໂຕກຽວ ໃນສະພາແຫ່ງຊາດ.

ທ່ານນາງ Koike ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 64 ປີນີ້, ເຄີຍເປັນສະມາຊິກພັກ LDP ຂອງນາຍົກລັດຖະ

ມົນຕີ ຈົນກວ່າເພິ່ນໄດ້ລາອອກເມື່ອບໍ່ດົມມານີ້ ເພື່ອຕັ້ງພັກຂອງທ່ານນາງຂຶ້ນມາເອງ, ຊື່

ວ່າ Tomin no Kai ເຊິ່ງໝາຍຄວາມໝາຍວ່າ ປະຊາຊົນ ໂຕກຽວ ມາກ່ອນໝູ່.

ທ່ານນາງແມ່ນຜູ້ປົກຄອງນະຄອນຫຼວງທີ່ເປັນແມ່ຍິງຄົນທຳອິດ ແລະໄດ້ຮັບຄະແນນນິຍົມ

ຢູ່ປະມານ 60 ເປີເຊັນ.

Tokyo voters are going to the polls Sunday in an election that could have national ramifications.



The governor of Japan's capital is looking to strengthen her base of support.



Yuriko Koike is reported to be interested in positioning herself to challenge Prime Minister Shinzo Abe. Abe is facing allegations he showed favoritism to a friend in a business deal, and his Liberal Democratic Party has also been mired in scandal.



The result of the Tokyo election in the past has set the tone for the national polls.At stake in the vote Sunday are 127 Tokyo Assembly seats.



Koike, who is 64, was a member of the prime minister's LDP party until she quit recently to form her own party - Tomin First no Kai which means Tokyo Residents First.



She is the capital's first female governor and has approval ratings of about 60 percent.