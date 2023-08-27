ການເກັບເງິນທິບຢູ່ຮ້ານອາຫານ ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆແມ່ນບັນຫາທີ່ກຳລັງມີການໂຕ້ຖຽງກັນຫຼາຍຂຶ້ນໃນ ສະຫະລັດ

ການໃຫ້ເງິນທິບຢູ່ຮ້ານອາຫານເປັນສິ່ງທີ່ປົກກະຕິຢູ່ໃນ ສະຫະລັດ, ເຊິ່ງລູກຄ້າແຕ່ລະຄົນຈະຂຽນປະລິມານໃນໃບບິນທຸກຄັ້ງ. ແຕ່ດຽວນີ້ມັນໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນອຶດອັດ ແລະ ມີການໂຕ້ຖຽງກັນຫຼາຍຂຶ້ນ. ພຸດທະສອນ ຈະນຳລາຍງານມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ຢາກມາຢ້ຽມຢາມ ສະຫະລັດ ຕ້ອງຮູ້ໄວ້ວ່າການໄປກິນເຂົ້າຢູ່ຮ້ານອາຫານ ທ່ານຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ທິບພະນັກງານເສີບຫຼັງຈາກຈ່າຍຄ່າອາຫານແລ້ວ, ເຊິ່ງສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນທີ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບທຳນຽມພາກັນຕົກໃຈ. ປະລິມານຂອງເງິນທິບແມ່ນຖືກພິຈາລະນາຈາກການບໍລິການ, ເຊິ່ງການໃຫ້ທິບສຳລັບການບໍລິການດີຈະເລີ່ມຈາກ 15 ເປີເຊັນ, 18 ແລະ 20 ເປີເຊັນ. ແຕ່ເຖິງແມ່ນການບໍລິການບໍ່ດີ, ເຂົາເຈົ້າກໍແນະນຳໃຫ້ທິບຢ່າງໜ້ອຍ 10 ເປີເຊັນ ຂອງຄ່າອາຫານທັງໝົດ.
ເປັນຫຍັງຈຶ່ງໃຫ້ທິບ? ການໃຫ້ທິບບໍ່ແມ່ນຂໍ້ບັງຄັບຢູ່ໃນ ສະຫະລັດ. ຮ້ານອາຫານຢູ່ໃນ ສະຫະລັດ ມັກຈະຈ້າງພະນັກງານເສີບດ້ວຍເງິນເດືອນທີ່ຕ່ຳກວ່າຄ່າຈ້າງຂັ້ນຕ່ຳໜ້ອຍນຶ່ງ. ເພື່ອທີ່ຈະຫາລາຍໄດ້ເພີ່ມເຕີມ ພວກນັກເສີບທັງຫຼາຍຈະຕ້ອງໄດ້ອາໄສເງິນທິບຈາກລູກຄ້າ.
ນາງ ຄິດທານາ, ນັກສຶກສາທີ່ຫາກໍ່ຮຽນຈົບມະຫາວິທະຍາໄລໃໝ່, ເຊິ່ງລາວເຮັດວຽກພາດທາມຢູ່ຮ້ານອາຫານໃນຂະນະທີ່ລໍຖ້າເຮັດວຽກຢູ່ຫ້ອງການ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບ ການໃຫ້ທິບວ່າ
“ຂ້ານ້ອຍໄດ້ເຮັດວຽກໃນອຸດສາຫະກຳອາຫານຕັ້ງແຕ່ອາຍຸ 16 ປີ ແລະ ຕອນນີ້ຂ້ານ້ອຍກະ 24 ປີແລ້ວ. ຂ້ານ້ອຍຮູ້ວ່າຫຼາຍປະເທດທີ່ບໍ່ແມ່ນ ອາເມຣິກາ ຈະຄາດຫວັງເງິນທິບຈາກລູກຄ້າ. ແຕ່ຢູ່ໃນ ອາເມຣິກາ ເທົ່ານັ້ນຂ້ານ້ອຍຄິດວ່າຄົນຊິເຂົ້າໃຈວ່າພະນັກງານເສີບ, ຄົນເສີບສ່ວນຫຼາຍບໍ່ໄດ້ຖືກຈ້າງດ້ວຍເງິນທີ່ສາມາດປະຄອງຊີວິດໄດ້. ເຂົາເຈົ້າຖືກຈ້າງເຖິງ 13 ຫາ 3 ໂດລາຕໍ່ຊົ່ວໂມງ. ສະນັ້ນລາຍໄດ້ຂອງພະນັກງານເສີບສ່ວນຫຼາຍແມ່ນອີງໃສ່ທິບເທົ່ານັ້ນ.”
ແລ້ວພວກເຮົາຄວນໃຫ້ທິບເທົ່າໃດແທ້? ນາງ ຄິດທານາ ໄດ້ບອກເຫດຜົນ ແລະ ວິທີໃຫ້ທິບພະນັກງານເສີບ.
“ລາຍໄດ້ແມ່ນບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ, ບາງມື້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຫຼາຍ ບາງມື້ກະໄດ້້ໜ້ອຍດຽວ ຂຶ້ນກັບຄົນເຂົ້າມາກິນຢູ່ໃນຮ້ານ. ແຕ່ມີສິ່ງທີ່ຂ້ານ້ອຍຢາກຊີ້ໃຫ້ເຫັນແມ່ນ ຫຼາຍຄົນປະເມີນຄ່າພະນັກງານເສີບຕໍ່າຫຼາຍໃນຈຳນວນວຽກທີ່ເຂົາເຈົ້າເຮັດ. ແລະ ເຫດຜົນທີ່ຂ້ານ້ອຍເວົ້າແນວນັ້ນກໍເພາະວ່າ ການເສີບອາຫານແມ່ນມີ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຫຼາຍຢ່າງ. ສະນັ້ນມັນອາດເປັນການຟ້າວເສີບອາຫານ ໄປໃຫ້ໂຕະຕ່າງໆ. ຮັບປະກັນວ່າຕົນເອງມີຄວາມຮູ້ຖືກຈຸດ ເມື່ອເວົ້າເຖິງການ ແພ້ອາຫານຂອງລູກຄ້າບາງຄົນ. ພະນັກງານເສີບຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບມືກັບຄວາມຮົກ ເຮື້ອຢູ່ເທິງໂຕະ. ຄົນເສີບປົກກະຕິຈະເປັນຄົນທຳອິດທີ່ໄປອະນາໄມໂຕ້ະ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອລູກຄ້າ. ສະນັ້ນໃນທັດສະນະຂອງຂ້ານ້ອຍ, ຖ້າເຈົ້າໄດ້ຮັບການບໍລິ ການທີ່ດີຈາກພະນັກງານເສີບ ຄຳແນະນຳຂອງຂ້ານ້ອຍແມ່ນໃຫ້ຈື່ວ່າໃຫ້ເງິນ ທິບເຂົາເຈົ້າດີແນ່, ຂ້ານ້ອຍຢາກເວົ້າປະມານ 18 ຫາ 20 ເປີເຊັນ.”
ໃນລະຫວ່າງໂຣກລະບາດໂຄວິດ-19, ປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ ໄດ້ພາກັນຊ່ວຍເຫຼືອພາກສ່ວນທຸກລະກິດຂະໜາດນ້ອຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະຮ້ານອາຫານ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ພາກັນສັ່ງອາຫານ ແລະ ໃຫ້ເງິນທິບເປັນຢ່າງດີສຳລັບການບໍລິການຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ກິດຈະການຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ລອດ ແລະ ໃຫ້ພວກພະນັກງານເສີບສາມາດຢູ່ລອດໄດ້.
ແຕ່ຫຼັງຈາກໂຄວິດ-19 ຖືກຍົກເລີກຈາກພາວະສຸກເສີນແລ້ວ, ຮ້ານອາຫານຕ່າງໆແມ່ນຍັງຫວັງເງິນທິບຈາກລູກຄ່າຢູ່ ແມ່ນກະທັ້ງທີ່ການຂາຍກາເຟ ຫຼື ອາຫານຕ່າງໆຢູ່ໜ້າຄາວເຕີເຂົາເຈົ້າກໍໄດ້ຂໍເກັບເງິນທິບເຊັ່ນກັນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການບໍລິການຢູ່ໂຕະອາຫານເລີຍກໍຕາມ. ດັ່ງນັ້ນມັນຈຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼາຍຄົນໂຕ້ຖຽງກັນໃນສື່ສັງຄົມ ແລະ ວ່າມັນບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນທີ່ເຂົາເຈົ້າຮຽກຮ້ອງເງິນທິບແມ່ນກະທັ້ງທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
ນາງ ຄິດທານາ ກ່າວວ່າ “ເມື່ອເວົ້າເຖິງຮ້ານກາເຟ ຫຼື ຮ້ານຂາຍແຮມເບີເກີ, ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວຄົນທີ່ຢູ່ບ່ອນຈ່າຍເງິນ ຂ້ານ້ອຍຮູ້ສຶກວ່າມັນຈຳເປັນທີ່ຈະໃຫ້ ທິບຢູ່ຮ້ານພວກນັ້ນ ແນ່ນອນເຈົ້າໃຫ້ກະໄດ້ຖ້າເຈົ້າມັກຄົນນັ້ນແທ້ໆ, ຄົນເຮັດ ກາເຟ, ພະນັກງານເກັບເງິນທີ່ເຈົ້າລົມນຳ. ໂດຍສ່ວນຕົວແລ້ວ ບາງເທື່ອ ຂ້ອຍບໍ່ຢາກຈ່າຍເງິນ 9 ໂດລາຊື້ນໍ້າ ບາງເທື່ອຂ້ອຍຢາກຈ່າຍແຕ່ 7 ໂດລາ ຫຼື 6 ໂດລາມັນກະບໍ່ເປັນຫຍັງ.”
ປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ ຫຼາຍຄົນໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າ ວັດທະນະທຳການເກັບເງິນທິບຄວນຖືກຍົກເລີກໄດ້ແລ້ວ ແລະ ມັນຄວນເປັນໜ້າທີ່ຂອງຮ້ານອາຫານທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຈ້າງພະນັກງານຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ແທນທີ່ຈະໃຫ້ລູກຄ້າເປັນຜູ້ແບກຫາບພາລະດັ່ງກ່າວ. ນອກຈາກຮ້ານອາຫານ, ສະຖານທີ່ບໍລິການອື່ນໆກໍມີການເກັບເງິນທິບຄືກັນເຊັ່ນຮ້ານຕັດຜົມ, ລົດຕັກຊີ, Uber.
ໃນຂະນະທີ່ປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ ຈຳນວນຫຼາຍບໍ່ມັກການເກັບເງິນທິບນີ້, ການປະຕິບັດດັ່ງກ່າວແມ່ນເບິ່ງຄືວ່າຈະບໍ່ຖືກຫ້າມຢູ່ບ່ອນໃດໆໃນ ສະຫະລັດ ໃນໄວໆນີ້.