ສິງກະໂປ ກະກຽມ ກອງປະຊຸມ ສຸດຍອດ ລະຫວ່າງ ປ. ທຣໍາ ແລະ ທ່ານກິມ

ພວກນັກຂ່າວຫຼາຍພັນຄົນ ມີກຳນົດທີ່ຈະໄປເຖິງສິງກະໂປ ຊຶ່ງເປັນປະເທດນ້ອຍໆໃນ
ອາທິດໜ້ານີ້ ໃນຂະນະທີ່ການກະກຽມຍັງດຳເນີນຕໍ່ໄປກ່ຽວກັບການຈັດກອງປະຊຸມ
ສຸດຍອດ ລະຫວ່າງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ແລະ ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ
ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶຶນ. ນັກຂ່າວວີໂອເອ ບິລ ກາລໂລ ມີລາຍງານເພີ້ມຕື່ມຈາກສິງກະໂປ
ກ່ຽວກັບວ່າເປັນຫຍັງ ປະເທດເກາະດອນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ນອກຝັ່ງທະເລຂອງມາເລເຊຍ ຈຶ່ງຖືກ
ເລືອກໃຫ້ເປັນບ່ອນຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳເອົາລາຍ
ລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ສິງກະໂປ ຍິນດີຕ້ອນຮັບ.
ປະເທດເກາະດອນນ້ອຍໆດັ່ງກ່າວມີປະຊາກອນຢູ່ຫ້າລ້ານຄົນ.
ມີເງິນເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.
ແລະມີບ່ອນທີ່ສວຍສົດງົດງາມຕ່າງໆ ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.
ນັກຂ່າວວິລລຽມ ກາລໂລ ກ່າວວ່າ “ສິງກະໂປອາດເປັນບ່ອນທີ່ມີຜູ້ຄົນມາຈາກຫຼາຍໆ
ແຫ່ງ ແຕ່ຢູ່ທີ່ນີ້ ກໍບໍ່ໄດ້ມີຄວາມຫລູຫລາ ເປັນພິເສດແຕ່ຢ່າງໃດ ແລະມີຮ້ານຄ້າທີ່ສະອາດງາມ ຊຶ່ງໃນທາງນຶ່ງນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ມີທ່າທາງວ່າຈະຖືກໃຊ້ເປັນສາກໂທລະພາບ
ຊີວິດຈິງ ສຳລັບກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ລະຫວ່າງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ແລະຜູ້
ນຳກິມ ຈົງ ອຶນ.”
ກອງປະຊຸມນີ້ ເກືອບບໍ່ເກີດຂຶ້ນ.
ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ຍົກເລີກກອງປະຊຸມສຸດຍອດຊົ່ວໄລຍະນຶ່ງ
ກ່ອນທີ່ຈະກ່າວວ່າ ຈະພົບປະກັນຄືນອີກຕາມໝາຍກຳນົດ.
ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການກະກຽມຢູ່ທີ່ນີ້ ເປັນການທ້າທາຍຢ່າງໃຫຍ່.
ທ່າມກາງບັນຫາຕ່າງໆໃນການຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດນັ້ນ ຄວາມຈິງຢ່າງນຶ່ງທີ່ເຮັດ
ໃຫ້ມີການຄາດເດົາໄດ້ນັ້ນກໍຄື ການເມືອງຂອງສິງກະໂປ.
ທ່ານວິລລຽມ ກ່າວວ່າ “ການປະທ້ວງຂອງປະຊາຊົນບໍ່ຄ່ອຍມີຢູ່ທີ່ນີ້. ຄວາມຈິງແລ້ວ ລັດຖະບານບໍ່ໃຫ້ມີການປະທ້ວງໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ. ນັ້ນອາດເປັນ ເຫດຜົນ
ອັນສຳຄັນ ທີ່ຜູ້ນຳຂອງໂລກທັງສອງ ມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງແຮງກ້າ.”
ນອກນັ້ນ ສິງກະໂປຍັງເປັນບ່ອນທີ່ມີຄວາມປອດໄພ ເພາະຖືກເບິ່ງກັນວ່າ ເປັນດິນ
ແດນທີ່ເປັນກາງ.
ສິງກະໂປມີການທູດ ແລະຈົນເຖິງເທົ້າຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ມີການພົວພັນທາງດ້ານເສດ
ຖະກິດຢ່າງແຂງຂັນ ກັບທັງ ສະຫະລັດ ແລະເກົາຫຼີເໜືອ.
ທ່ານລິມ ໄຕ ເວ ສາດສະດາຈານຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຂອງສິງກະໂປ ກ່າວ
ວ່າ “ສິງກະໂປມີປະສົບການຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການຈັດກອງປະຊຸມທີ່ສຳຄັນ ແລະການພົບປະຂອງບັນດາຜູ້ນຳ. ບັນດາອະດີດປະທານາທິບໍດີກໍເຄີຍໄດ້ມາທີ່ນີ້. ອາ
ຊຽນໄດ້ມີກອງປະຊຸມຫຼາຍໆຄັ້ງຢູ່ທີ່ນີ້ ຮວມທັງກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນຫວ່າງ
ມໍ່ໆມານີ້. ເພາະສະນັ້ນ ສິງກະໂປຈຶ່ງມີປະສົບການຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນ ການຈັດພິທີ
ແບບນີ້.”
ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ສິງກະໂປໄດ້ຕ້ອນຮັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດ ແລະແຂກ
ຜູ້ມີກຽດຫຼາຍສິບຄົນ ໃນກອງປະຊຸມປະຈຳປີຊັງກຣີ-ລາ.
ການທີ່ກາຍເປັນຈຸດສົນໃຈແມ່ນດີສຳລັບເສດຖະກິດທ້ອງຖິ່ນ. ແຕ່ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດ
ເຫັນການຂາຍເສື້ອຍືດ ທີ່ມີຮູບທ່ານທຣໍາ ກັບທ່ານກິມ ຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງ ຢູ່ໃນ
ບ່ອນທີ່ມີກົດລະບຽບເຄັ່ງຄັດທີ່ສຸດ.
ແທນທີ່ຈະແມ່ນຂາຍເຄື່ອງຂອງເຫຼົ່ານັ້ນ ກັບແມ່ນຂາຍເຄື່ອງດື່ມຄັອກເທລສ໌.
ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ແລະທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ມີຢູ່ໃນລາຍການເຄື່ອງດື່ມຄັອກເທລສ໌
ທ່ານສະແຕນ ສຣີ ກາແນັສ ເຈົ້າຂອງຮ້ານແອັສໂກບາຣ ບິສໂຕຣ ກ່າວວ່າ “ນີ້ແມ່ນ
ທ່ານທຣໍາ. ທຣໍາແມ່ນເຄື່ອງດື່ມເບີເບິນຄັອກເທລສ໌. ເບີເບີນແມ່ນເຫຼົ້າ ຫາໄດ້ງ່າຍ
ທີ່ສຸດຢູ່ໃນສະຫະລັດ. ແລະນີ້ແມ່ນທ່ານກິມ ຊຶ່ງແມ່ນເຫຼົ້າເຮັດມາຈາກມັນດ້າງ
ເກົາຫຼີ.”
ບາດັ່ງກ່າວນີ້ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດທຸລະກິດຂອງສິງກະໂປ.
ມີການລໍຖ້າການເຮັດທຸລະກິດຢ່າງໃຫຍ່ ເວລາບັນດານັກຂ່າວສາກົນເປັນຈຳ ນວນ
ຫຼວງຫຼາຍ ພາກັນມາເຖິງ.
ສິງກະໂປພວມພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ອາດເປັນນຶ່ງໃນບັນດາປະເທດທີ່ນ້ອຍສຸດຢູ່ໃນໂລກ
ແຕ່ກໍຮູ້ຈັກກຳສະຖານະການກ່ຽວກັບເລື້ອງຕ່າງໆໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.
Thousands of journalists are set to descend on the tiny city-state of Singapore over the next week, as preparations continue for the summit between U.S. President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong Un. VOA's Bill Gallo is in Singapore and has more on why the island off the coast of Malaysia is a logical choice for hosting the event.]]
Welcome, to Singapore
A tiny city-state with five million people,
A lot of money,
And no shortage of beautiful spaces.
"Singapore may be cosmopolitan, but it's not exactly opulent here. And it's got all the spontaneity of a pristine shopping mall. Which in a way makes it an unlikely setting for a reality TV show-worthy summit between Donald Trump and Kim Jong Un."
The meeting almost didn't happen.
Last month, Trump briefly canceled the summit before saying it was back on.
That's made preparations on this end pretty challenging.
Amid all the summit drama, one factor that's provided some predictability is Singapore's politics.
"Public protests are rare here in Singapore. In fact, the government doesn't allow unauthorized protests. That could be a key factor for two world leaders who provoke strong feelings."
Singapore is also safe because it's seen as neutral territory.
It has diplomatic, and until recently, strong economic ties with both the United States and North Korea.
"It has a lot of experience holding major conferences and gatherings of leaders. Past presidents have come here before. ASEAN has a lot of meetings here, including the recent ASEAN summit. So it's very experienced at having this kind of event."
Last week, it hosted dozens of defense officials and other dignitaries for the annual Shangri-La Dialogue.
All the attention is good for the local economy. But you won't find street vendors selling Trump-Kim t-shirts in this tightly regulated city.
Instead, cocktails.
Donald Trump and Kim Jong Un-themed cocktails.
"This is the Trump. Trump is a bourbon-based cocktail. Bourbon being the most common liquor you find in the States. And this one is the Kim, which is a soju-based drink."
This bar in the city's business district...
...waiting to do big business once the hordes of international journalists arrive.
Singapore proving that it may be one of the world's smallest countries but it knows how to handle the spotlight.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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