ສະຫະລັດ ຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງແນເປົ້າໝາຍ ໃສ່ທະນາຄານ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການໝູນເງິນທີ່ຜິດກົດໝາຍ ສຳລັບພຽງຢາງ ເພື່ອເພີ້ມການກົດດັນໃນການລົງໂທດຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອ ໃຫ້ໜັກທີ່ສຸດ, ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງນັກຊ່ຽວຊານທີ່ ໄດ້ກ່າວໄວ້.
ຄະນະນັກຊ່ຽວຊານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ນຳລາຍງານສະບັບນຶ່ງອອກເຜີຍແຜ່ ຊຶ່ງໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດຕ່າງໆກ່ຽວກັບການທີ່ປະເທດດັ່ງກ່າວຫລົບຫລີກການລົງໂທດ ດ້ວຍກົນລະຍຸດເຊັ່ນການມອບສົ່ງສິນຄ້າທີ່ຕ້ອງຫ້າມ ຢ່າງຜິດກົດໝາຍແບບເຮືອຕໍ່ເຮືອ ແລະການປະຕິບັດງານໂດຍ ພວກບໍລິສັດຕາງໜ້າໃນຕ່າງປະເທດ ໂດຍພະແນກການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານເກົາຫຼີເໜືອ.
ລາຍງານດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ລະບຸເຖິງທະນາຄານຕ່າງປະເທດ “ໄດ້ອຳນວຍຄວາມ ສະດວກໃນການໂອນເງິນຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ໃນການຊື້ຜະລິດຕະພັນນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ທີ່ສົ່ງຕໍ່ແບບເຮືອຕໍ່ເຮືອທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະການຊື້ຖ່ານຫີນແບບເຮືອຕໍ່ເຮືອ ທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນນັ້ນ.” ລາຍງານຍັງໄດ້ລະບຸຕໍ່ໄປວ່າ “ການລົງໂທດທາງດ້ານການເງິນຍັງສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ຂີ້ຮ້າຍທີ່ສຸດ ແລະຍັງມີການຫຼົບຫລີກມາດຕະການລົງໂທດຢູ່ຕໍ່ມາ.”
ລາຍງານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ນຳອອກເຜີຍແຜ່ ໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້ ຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມສຸດຍອດທີ່ນະຄອນຮາໂນ່ຍພັງທະລາຍລົງ ບ່ອນທີ່ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ກິມ ຈົງ ອຶນ ບໍ່ສາມາດບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງປົດອາວຸດນິວເຄລຍໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ໂດຍທີ່ວໍຊີງຕັນປະຕິເສດບໍ່ຍອມຮັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງພຽງຢາງ ທີ່ໃຫ້ຍົກເລີກການລົງໂທດທັງໝົດ ແລະພຽງຢາງ ປະຕິເສດຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວໍຊີງຕັນ ທີ່ຢາກໃຫ້ເກົາຫຼີເໜືອຍົກເລີກໂຄງການອາວຸດນິວເຄລຍທັງໝົດນັ້ນ.
ໃນຂະນະທີ່ ພວກຊ່ຽວຊານ ໄດ້ບອກກັບ ວີໂອເອ ພະແນກເກົາຫຼີ ທີ່ວ່າ ການລົງໂທດແມ່ນດຳເນີນໄປດ້ວຍດີ ໃນເກົາຫຼີເໜືອ, ພວກເຂົາເຈົ້າ ແນະນຳວ່າໃຫ້ລົງໂທດໜັກກວ່າເກົ່າ, ໃຫ້ທຳການລົງໂທດແບບສະເພາະເຈາະຈົງ, ໃຫ້ເພີ້ມການລົງໂທດແບບມີປະສິດທິຜົນ ຊຶ່ງມັນຈະສາມາດກົດດັນໃຫ້ເກົາຫຼີເໜືອ ປົດ ອາວຸດນິວເຄລຍ.
ທ່ານ Joshua Stanton ທະນາຍຄວາມທີ່ມີສຳນັກງານທີ່ວໍຊີງຕັນ ດີຊີ ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ຮ່າງການລົງໂທດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ປີ 2016, ຄິດວ່າ ການລົງໂທດທັງຫຼາຍນີ້ ແມ່ນ “ບໍ່ພຽງພໍ” ແລະ “ບໍ່ລົງໂທດແບບຖືກຕ້ອງເໝາະສົມ.” ທ່ານໄດ້ແນະນຳວ່າສະຫະລັດ ຄວນຈະສະເພາະເຈາະຈົງ ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ບັນດາທະນາຄານຈີນ ທັງຫຼາຍ ທີ່ທຳການໂອນເງິນທີ່ຜິດກົດໝາຍ ໃຫ້ເກົາຫຼີເໜືອ.
“ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາ ທີ່ບໍ່ໄດ້ກົດດັນທະນາຄານຢ່າງພຽງພໍນັ້ນ ທີ່ຖືກອງທຶນສຳລັບຫຼາຍໆໜ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານເກົາຫຼີເໜືອ,” ຊຶ່ງທ່ານ Stanton ໄດ້ກ່າວໄວ້ແລະທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວຕໍ່ວ່າ “ຈົນກວ່າວ່າ ພວກເຮົາຈະຈິງຈັງ ກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້, ພວກເຮົາຈະບໍ່ບັນລຸເຖິງການກົດດັນທີ່ສູງສຸດ. ຂ້າພະເຈົ້າ ຈະຮູ້ດີຕອນທີ່ພວກເຮົາພວກເຮົາກົດດັນ ໃຫ້ສູງທີ່ສຸດ ກໍແມ່ນຕອນທີ່ກະຊວງການເງິນ ເລີ້ມອອກການລົງໂທດ ທີ່ສຳຄັນທາງພົນລະເຮືອນ ຕໍ່ຕ້ານຈີນ ແລະພວກທະນາຄານຂອງບັນດາປະເທດທີ 3 ທັງຫຼາຍ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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