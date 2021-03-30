ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ເອເຊຍ

14 ຄົນ ຖືກຂ້າຕາຍ ຢູ່ໃນການເດີນຂະບວນປະທ້ວງ ໃນມຽນມາ

ພວກໄປໄວ້ອາໄລຍົກມື 3 ນິ້ວຂຶ້ນເພື່ອສະແດງຄວາມເຄົາລົບຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າຮ່ວມການສົ່ງສະການຜູ້ປະທ້ວງຄົນນຶ່ງທີ່ເສຍຊີວິດ ຍ້ອນການທັບມ້າງຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍ່ພວກເດີນຂະບວນປະທ້ວງຄັດຄ້ານການລັດຖະປະຫານຂອງທະຫານ ຢູ່ທີ່ເມືອງ Taunggyi ໃນລັດສານ ຂອງມຽນມາ ໃນວັນທີ 29 ມີນາ, 2021

ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງມຽນມາໄດ້ສັງຫານ 14 ຄົນໃນວັນຈັນວານນີ້ໃນໄລຍະທີ່ມີການປະທ້ວງ ຢູ່ຕາມຕົວເມືອງຕ່າງໆໃນທົ່ວປະເທດ ຫລັງຈາກທ້າຍວັນທ້າຍສັບປະດາທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ ນັບຕັ້ງແຕ່ມີການກໍ່ລັດຖະປະຫານໃນເດືອນກຸມພາເປັນຕົ້ນມາ, ອີງຕາມສະມາຄົມຊ່ວຍເຫລືອນັກໂທດການເມືອງ ຫລື AAPP.

ກຸ່ມດັ່ງກ່າວທີ່ຕິດຕາມເບິ່ງຄວາມຮຸນແຮງໄດ້ເວົ້າວ່າ ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດໃນວັນຈັນວານນີ້ ແມ່ນເຮັດໃຫ້ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດທັງໝົດ ນັບຕັ້ງແຕ່ການກໍ່ລັດຖະ ປະຫານໃນວັນທີ 1 ກຸມພາເປັນຕົ້ນມາ ເພີ້ມຂຶ້ນໄປເປັນຢ່າງໜ້ອຍ 510 ຄົນແລ້ວ.

ການເສຍຊີວິດຂອງແປດຄົນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນວັນຈັນວານນີ້ ແມ່ນຢູ່ທີ່ນະຄອນຢ່າງກຸ້ງ ຊຶ່ງເປັນເມືອງໃຫຍ່ສຸດຂອງມຽນມາ, ອີງຕາມ AAPP.

ການປະທ້ວງໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນວັນຈັນວານນີ້ຢູ່ທົ່ວປະເທດ, ໃນນັ້ນລວມທັງຢູ່ໃນເຂດແຂວງຊາເກງ (Sagaing), ບ່ອນທີ່ຜູ້ໄປໄວ້ອາໄລຫລາຍຮ້ອຍຄົນໄດ້ລຽນແຖວກັນຢູ່ຕາມຖະໜົນເພື່ອໄວ້ອາໄລແກ່ນັກສຶກສາພະຍາບານອາຍຸ 20 ປີ ທີ່ຖືກຍິງ ແລະຖືກຂ້າຕາຍໃນວັນອາທິດຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງໃຫ້ການຊ່ວຍ ເຫລືອແກ່ຜູ້ປະທ້ວງທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຢູ່.

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ ກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບຂອງມຽນມາ ໄດ້ສັງຫານຢ່າງໜ້ອຍ 107 ຄົນ ໃນວັນເສົາຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີ່ລະບອບດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສະແດງຄັ້ງໃຫຍ່ໃຫ້ເຫັນເຖິງອໍານາດເພື່ອສະເຫລີມສະຫລອງວັນ ກຳລັງປະກອບອາວຸດ, ເຊິ່ງເປັນການສະຫຼອງວັນເລີ້ມຕົ້ນຂອງການຕໍ່ຕ້ານຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນຕໍ່ການຍຶດຄອງຂອງຍີ່ປຸ່ນ ໃນສະໄໝສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2. ສະມາຄົມ AAPP ໄດ້ບັນທຶກຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ໃນວັນເສົາຜ່ານມາວ່າມີ 141 ຄົນ.

ທ່ານແອນໂຕນິໂອ ກູແຕເຣສ (Antonio Guterres), ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ "ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນວັນຊາດແຫ່ງກຳລັງປະກອບອາວຸດແມ່ນເປັນໜ້າສະຫຍອງຂວັນຫລາຍ".

ທ່ານກ່າວວ່າ "ມັນເປັນທີ່ຍອມຮັບເອົາບໍ່ໄດ້ແທ້ໆ ທີ່ຈະເຫັນການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ປະຊາຊົນໃນລະດັບສູງເຊັ່ນນັ້ນ. ປະຊາຊົນຈໍານວນຫລວງຫລາຍໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ, ແລະການປະຕິເສດແບບແຂງກະດ້າງເຊັ່ນນັ້ນ ທີ່ບໍ່ຍອມຮັບເອົາຄວາມຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ປ່ອຍນັກໂທດການເມືອງທັງໝົດ ແລະເຮັດໃຫ້ປະເທດກັບຄືນສູ່ການຫັນປ່ຽນແບບມີປະຊາທິປະໄຕຢ່າງຈິງຈັງ".

ພ້ອມກັນນັ້ນ ໃນວັນຈັນວານນີ້, ສະຫະລັດໄດ້ໂຈະສັນຍາການຄ້າກັບມຽນມາ, ເຊິ່ງເອີ້ນ ກັນອີກຊື່ນຶ່ງວ່າພະມ້ານັ້ນ, ຈົນກວ່າຈະມີການຟື້ນຟູປະຊາທິປະໄຕຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວຄືນ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG