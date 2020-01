ພວກ​ກະ​ບົດ​ຢູ່ໃນ​ປະ​ເທດເ​ຄັນ​ຢາ ໄດ້​ສັງ​ຫານ 3 ຄົນ ​ທີ່​ເມືອງ​ກາ​ຣີ​ຊາ ຕັ້ງ​ຢູ່ໃກ້​ກັບ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ​ຕິດ​ກັບ​ປະ​ເທດໂຊ​ມາ​ເລຍ.

ພວກ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຍັງ​ໄດ້​ທຳ​ລາຍ​ເຄື່ອງ​ໂທ​ລະ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ ແລະ​ກົມ​ຕຳຫຼວດ ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ ເມື່ອ​ວັນ​ຈັນ​ມື້ນີ້.

ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ເອ​ພີ ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ກຸ່ມ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ອາ​ລ-ຊາ​ບາບ ເປັນ​ຜູ້​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ສຳ​ລັບ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດັ່ງ​ກ່າວນັ້ນ.

ກຸ່ມ​ອາ​ລ-ຊາ​ບາບ ໄດ້​ເລີ້ມ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຢູ່​ໃນ​ເຄັນ​ຢາ​ມາຫຼາຍ​ຄັ້ງ​ແລ້ວ ທີ່​ລວມ​ທັງ ການ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ໂຮງ​ຮຽນຫຼາຍ​ແຫ່ງ ແລະ​ສູນ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງໆ.

ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາ​ກາດ​ຂອງ​ສ​ະ​ຫະ​ລັດ ທີ່ແນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃສ່ ກຸ່ມ​ດັ່ງ​ກ່າວ ທີ່​ເປັນ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ຂອງກ​ກຸ່ມ​ອາ​ລ-ກາ​ອີ​ດາ ​ກໍ​ໄດ້​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ.

Insurgents in Kenya have killed three people in Garissa county, near the country's border with Somalia.

The militants also damaged a telecommunications mast and a police station in the attack Monday.

The Associated Press reported al-Shabab militants were responsible for the attack.

Al-Shabab has launched several attacks inside Kenya, including assaults on schools and shopping malls.

U.S. airstrikes in Somalia targeting the al-Qaida affiliate have drastically increased during President Donald Trump's administration.