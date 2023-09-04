ຜູ້ປະທ້ວງຫລາຍພັນຄົນໃນປະເທດໄນເຈີ (Niger) ໄດ້ຈັດການໂຮມຊຸມນຸມເປັນມື້ທີ 3 ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອະດີດເຈົ້າອະນານິຄົມ ຝຣັ່ງ ຖອນທະຫານອອກ ຕາມການຮ້ອງຂໍຂອງລັດຖະບານທະຫານທີ່ໄດ້ຍຶດອຳນາດໃນເດືອນກໍລະກົດ.
“ລົງໄປພ້ອມກັບຝຣັ່ງ! ຝຣັ່ງ ອອກໄປ”. ພວກປະທ້ວງໄດ້ຮ້ອງຄຳຂວັນຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ເຊິ່ງໄດ້ຍິນຈາກການໂຮມຊຸມນຸມຕ່າງໆ ໃນນະຄອນຫຼວງ ນິອາເມ (Niamey) ນັບຕັ້ງແຕ່ການກໍ່ລັດຖະປະຫານໃນວັນທີ 26 ກໍລະກົດ.
ລັດຖະບານທະຫານຂອງໄນເຈີ ໄດ້ໂຈມຕີຝຣັ່ງດ້ວຍຄຳເວົ້າຄັ້ງໃໝ່ຢ່າງກວ້າງ ຂວາງ, ໂດຍກ່າວຫາປາຣີວ່າ "ແຊກແຊງຢ່າງຈະແຈ້ງ" ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍສະໜັບສະໜູນປະທານາທິບໍດີທີ່ຖືກໂຄ່ນລົ້ມຂອງປະເທດນີ້.
ນັບແຕ່ນັ້ນມາ, ປະຊາຊົນຫຼາຍສິບພັນຄົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະທ້ວງຢູ່ເຂດວົງວຽນ, ໃກ້ກັບຖານທັບທະຫານ ໄນເຈີ ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ທະຫານ ຝຣັ່ງປະຈຳ ການຢູ່.
ຄວາມສຳພັນກັບຝຣັ່ງ, ອະດີດເຈົ້າອານານິຄົມຂອງປະເທດນີ້ ແລະ ເປັນພັນ ທະມິດໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ, ໄດ້ຕົກຕໍ່າລົງຢ່າງວ່ອງໄວ ພາຍຫຼັງທີ່ປາຣີ ຢືນຢັດຢູ່ຄຽງຂ້າງປະທານາທິບໍດີໂມຮາມເມດ ບາຊູມ (Mohamed Bazoum) ທີ່ຖືກໂຄ່ນລົ້ມ ເມື່ອວັນທີ 3 ສິງຫາ, ລັດຖະບານໄດ້ປະກາດຍົກເລີກບັນດາສັນຍາທາງທະຫານກັບຝຣັ່ງ, ເຊິ່ງມີທະ ຫານປະມານ 1,500 ຄົນທີ່ປະຈຳການຢູ່ໃນປະເທດ.
ບັນດາຜູ້ນຳທາງການທະຫານຂອງໄນເຈີຍັງໄດ້ປະກາດ "ຂັບໄລ່" ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຝຣັ່ງ ທ່ານ ຊິລແວັງ ອິດເຕ (Sylvain Itte) ແລະ ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາກຳລັງຖອນການຄຸ້ມຄອງທາງການທູດຂອງທ່ານ. ພວກເຂົາກ່າວວ່າ ການມີໜ້າຂອງທ່ານຖືເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມສະຫງົບຮຽບຮ້ອຍຂອງສາທາລະນະ.
ແຕ່ປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງທ່ານ ເອັມມານູແອລ ມາກຣົງ (Emmanuel Macron) ໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຊົມເຊີຍຜົນງານຂອງທ່ານ ອິດເຕ (Itte) ໃນໄນເຈີ ແລະກ່າວວ່າທ່ານຈະຍັງຄົງຢູ່ໃນປະເທດນີ້ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຖືກກໍານົດເສັ້ນຕາຍໃຫ້ເດີນທາງອອກພາຍໃນ 48 ຊົ່ວໂມງກໍ່ຕາມ.
ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຝຣັ່ງ ອີກຄັ້ງນຶ່ງໄດ້ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການຮັກສາເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງຕົນໄວ້.