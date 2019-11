ກ​ານ​ສຶກ​ສາ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ເມື່ອ​ຄົນ​ລູບ​ໂຕ​ສັດ, ຄວາມ​ດັນ​ເລືອດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະຫຼຸດ​ລົງ ​ພ້ອມ​ກັບ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ ແລະ ຄວາມ​ກັງ​ວົນ​ໃຈ. ຍ້ອນ​ແນວ​ນັ້ນ ໝາ​ບຳ​ບັດ​ໂຣກ​ຈຶ່ງ​ຖືກ​ພົບ​ເຫັນຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ໂຮງ​ຮຽນ, ສູນ​ໃຫ້​ຄຳ​ປຶກ​ສາ​ຕ່າງໆ ແລະ ແມ່ນ​ກະ​ທັ້ງ​ໃນ​ໂຮງ​ໝໍ. ນັກ​ຂ່າວ​ວີ​ໂອ​ເອ ແຄ​ໂຣ​ລ ເພຍ​ສັນ ມີ​ລາຍ​ງານ ກ່ຽວ​ກັບ ໂຮງ​ໝໍ​ສອງ​ແຫ່ງ​ທີ່​ໃຊ້​ໝາ​ບຳ​ບັດ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ຄົນ​ໄຂ້​ ໃນຊ່ວງ​ໄລ​ຍະການ​ປິ່ນ​ປົວສຸ​ຂະ​ພາບ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ເຊິ່ງ ພຸດ​ທະ​ສອນ ຈະ​ນຳ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.



ນີ້​ແມ່ນທ້າວ ແທັ​ສ, ໝາ​ພັນ ອ​ອ​ສ​ເຕ​ຣ​ລຽນ ເຊ​ເຜີດ ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ໂຮງ​ໝໍ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ມິ​ສ​ຊູ​ຣີ.

ທ້າວ ບ​ຣູ​ສ ມິ​ລ​ເລີ, ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ລາວ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈຫຼາຍ ແລະ ລາວ​ກໍ​ມັກ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈຫຼາຍ.”

ແທັ​ສ ແມ່ນ​ໝາ​ບຳ​ບັດ ທີ່​ສະ​ໜອງ​ຄວາມ​ອົບອຸ່ນ ແລະ ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ດ້ານ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ.

ທ່ານ ເຄວິນ ກວິນ ຈາກຄະ​ນະ​ເບິ່ງ​ແຍງສຸ​ຂະ​ພາບ ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ ມິ​ສ​ຊູ​ຣີ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ​ຄົນ​ໄຂ້​ບາງ​ຄົນ​ຮູ້​ສຶກ​ໂດດ​ດ່ຽວ. ເຂົາ​ເຈົ້າອອກ​ມາ​ທີ່ນີ້, ມັນ​ໂດດ​ດ່ຽວ, ມັນ​ໜ້າ​ເບື່ອ. ແລະ ໝາ​ກໍ​ແມ່ນ​ສັດ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຫວັງ​ຢາກ​ພົບ. ແລະ ເມື່ອ​ມັນ​ມາ​ຢາມ, ທົ່ວ​ໂຮງ​ໝໍ​ແມ່​ນ​ຈະ​ມີ​ຊີ​ວິດ​ຊີ​ວາ​ຂຶ້ນ.”

ທ່ານ ເພ​ຕັນ ວາ​ລ​ເດ​ຣັນ, ​ຄົນ​ໄຂ້ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຕື່ມ​ເຕັ້ນຫຼາຍ​ເພາະ​ວ່າ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ໄດ້​ເຫັນ​ໂຕ​ໝາ​ດົນຫຼາຍແລ້ວ, ສະ​ນັ້ນ, ມັນ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າມີ​ຄວາມ​ສຸກ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ໄດ້​ຄິດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ເຈັບ​ປວດ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ໄດ້​ຄິດ​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ແນວ​ອື່ນ​ເກີດ​ຂຶ້ນບໍ່.”

ໝາ​ບຳ​ບັດ​ແມ່ນ​ຢູ່​ທຸກ​ຈຸດ​ທີ່​ໂຮງ​ໝໍ ຈອນ​ສ໌ ຮັອບ​ກິນ​ສ໌, ລວມ​ທັງ​ຕຶກ​ຜູ້​ປ່ວຍ​ໜັກ. ແຕ່​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ ກ່ຽວ​ກັບ ວິ​ທີ​ທີ່​ມັນ​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ຄົນ​ໄຂ້ ​ແມ່ນ​ຍັງ​ບໍ່​ພຽງ​ພໍ. ທ່ານ​ນາງ ເມ​ແກັນ ໂຮ​ຊີ, ນັກ​ຈິດ​ຕະ​ວິ​ທະ​ຍາ​ຢູ່​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍ​າ​ໄລ ຮັອບ​ກິນ​ສ໌ ໄດ້​ລິ​ເລີ່ມ​ການ​ສຶກ​ສາ​ເພື່ອ​ເບິ່ງວ່າ ມັນ​ໄດ້​ຊ່ວຍ​ພັດ​ທະ​ນາ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ຂອງ​ຄົນ​ໄຂ້ຫຼືບໍ່.”

ທ່ານ​ນາງ ເມ​ແກັນ ໂຮ​ຊີ ປະ​ລິນ​ຍາ​ເອກ ຈາກ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ການ​ແພດ ຈອນ​ສ໌ ຮັອບ​ກິນ​ສ໌ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ການ​ທົບ​ທວນບົດ​ຂຽນ​ແຕ່​ກ່ອນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ພົບ​ວ່າ ຄົນ​ໄຂ້​ຜູ້​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ຄື​ໂຮງ​ໝໍ, ສະ​ຖານ​ພະ​ຍາ​ບານ ແລະ ສະ​ຖານ​ທີ່​ກ່ຽວ​ກັບ​ຈິດ​ຕະ​ວິ​ທະ​ຍາ ແມ່ນໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຈາກ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ສັດ​ບຳ​ບັດ​ທີ່​ລວມ​ມີ​ອາ​ລົມ​ດີ​ຂຶ້ນ, ຄວາມ​ເຈັບ​ປວດຫຼຸດ​ລົງ, ລະ​ດັບ​ການ​ເຕັ້ນ​ຂອງ​ຫົວ​ໃຈ​ ແລະ ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ການ​ເຕັ້ນ​ຂອງ​ຫົວ​ໃຈດີ​ຂຶ້ນ ແລະ ເວົ້າ​ໂດຍ​ລວມ, ມີ​ການ​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ດີ​ຂຶ້ນ.”

ຄົນ​ໄຂ້​ຄົນ​ນຶ່ງ​ໄດ້​ຂຽນ​ກ່ຽວ​ກັບ ມອ​ລ​ລີ, ໝາ​ບຳ​ບັດ​ທີ່​ໄດ້​ມາ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ລາວ ໃນ​ວັນ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ມາ​ຢຸດ​ແວ່​ໂຮງ​ໝໍ.

​ນາງ ມາ​ລີ​ນາ ເຄ​ຊີ, ເຈົ້າ​ຂອງ​ໝາ​ບຳ​ບັດ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ຕອນ​ທີ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຖືກຟ້າວນຳ​ສົ່ງ​ໄປ​ໂຮງ​ໝໍ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ແລ້ວນີ້, ໝາ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ມັນ​ສັບ​ສົນ, ລາວ​ໄດ້ຮ້ອງ​ໃຫ້​ເປັນ​ເວ​ລາ​ເຈັດ​ມື້.”

ມອ​ລ​ລີ ແມ່ນ​ໝາ​ຂອງນາງ ມາ​ລີ​ນາ ເຄ​ຊີ.

ທ່ານ​ນາງ ມາ​ລີ​ນາ ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ທຳ​ການ​ຝຶກ​ຊ້ອມ​ປະ​ມານສາມ​ປີ, ທັງ​ສອງ​ຢູ່​ໃນ​ຫ້ອງ​ຮຽນນຳ​ກັນ ແລະ ຕໍ່​ມາ​ກໍ​ມີ​ແຕ່ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄົນ​ດຽວ. ແລະ ລາວ​ກໍ​ໄດ້​ຜ່ານ​ການ​ສອບ​ເສັງ​ຂອງ​ລາວ​ໃນ​ເດືອນ​ເມ​ສາ.”

ທ່ານ​ນາງ ມາ​ລີ​ນາ​ ເວົ້າ​ວ່າຄົນ​ໄຂ້ຫຼາຍ​ຄົນ​ໄດ້​ບອກ ມອ​ລ​ລີ ສິ່ງ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າບໍ່​ໄດ້​ບອກ​ພະ​ຍາ​ບານ ຫຼື ແພດ​ໝໍ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ຕາ​ໃຫຍ່​ສີ​ຕັບ​ໝູ​ພວກ​ນັ້ນ​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ​ຈະ​ໄດ້​ໄປ​ກະ​ຕຸ້ນ​ອົງ​ປະ​ກອບ​ອັນ​ນຶ່ງ ຂອງຄວາມ​ໄວ້ວາງ​ໃຈ.

Studies show when people pet an animal, their blood pressure goes down along with stress and anxiety. That's why therapy dogs are increasingly found in schools, counseling centers and even in hospitals. VOA's Carol Pearson reports on two hospitals that use therapy dogs to help patients on their medical journey.



This is Taz, an Australian Shepherd who works at the University of Missouri Hospital.



"He gets a lot of attention -- haha --and he loves the attention.



Taz is a therapy dog who provides comfort and emotional support.



"I think sometimes patients feel isolated. They get out here, it's lonely, it's boring. And the dogs are something to look forward to, and when they visit, the whole unit comes alive."



"I was just really excited because I havenʼt seen a dog in a really long time, so, it made me happy. I didnʼt think about my pain, I didnʼt think about what else was gonna happen."



Therapy dogs are in every unit at Johns Hopkins Hospital, including intensive care.But actual research about how they impact patients is lacking. Megan Hosey, a psychologist at Hopkins, has initiated a study to see if they improve patients' wellbeing.



"Our review of previous literature found that patients who are in settings like hospitals, nursing homes and psychiatric facilities have benefits from working with therapy animals that include improved mood, reductions in pain, improvements in heart rate and heart rate variability and, just in general, better engagement with their medical care."



This patient wrote about Molly, the therapy dog who visited her the day we stopped by the hospital.



"When I was rushed to the hospital last Thursday, my dog was so confused, he cried for seven days."



"We went through training for about three years, both in classes, and then alone by myself. And she passed her test in April."



Casey says patients tell Molly things they haven't told their nurses or doctors.Those big brown eyes seem to inspire an element of trust.