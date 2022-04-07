ສະຫະລັດ ຈະເນລະເທດຄົນລາວ 6 ຄົນ ທີ່ບໍ່ມີສັນຊາດອາເມຣິກັນໄປລາວໃນທ້າຍເດືອນນີ້ ດັ່ງທີ່ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດຄຳພັນ ອັ່ນລາວັນໃຫ້ສຳພາດໃນບໍ່ເທົ່າໃດວັນ ກ່ອນເພິ່ນຈະອອກເດີນທາງກັບໄປລາວໃນມື້ນີ້ວ່າ:
ທ່ານກ່າວອີກວ່າຈຳນວນ 6 ຄົນນີ້ ແມ່ນຍົກມາຈາກບັນຊີທີ່ຈະຖືກເນລະເທດໃນປີ 2021 ທີ່ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ແລະນອນຢູ່ໃນຈຳນວນປະມານ 4,500 ຄົນ ໃນບັນຊີ ຂອງຄົນລໍຖ້າເນລະເທດໄປລາວນັ້ນ. ອີງຕາມບົດລາຍງານປະຈຳປີຂອງຫ້ອງການຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະພາສີຂອງສະຫະລັດ ທີ່ຂຽນຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນຂອງສະຫະລັດແລ້ວ ໃນປີກາຍນີ້ມີພຽງ 59,011 ຄົນບໍ່ແມ່ນສັນຊາດອາເມຣິກັນທີ່ຖືກເນລະເທດອອກໄປຈາກສະຫະລັດ ຊຶ່ງເປັນຈຳນວນທີ່ຫລຸດລົງຫລາຍທີ່ສຸດໃນຮອບສອງທົດສະວັດກວ່າມານີ້ ຊຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການເນລະເທດຄົນອອກຈາກສະຫະລັດມີການຊັກຊ້າໃນປີຜ່ານມາ. ທັງນີ້ກໍເປັນຍ້ອນວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານໄບເດັນທີ່ຫັນໄປສຸມໃສ່ບັນຫາທີ່ຮີບດ່ວນກວ່າເຊັ່ນພວກທີ່ຂ້າມຊາຍແດນເຂົ້າມາສະຫະລັດແລະພວກທີ່ເປັນໄພຂົ່ມ ຂູ່ຢ່າງແຮງ ຕໍ່ຄວາມສະຫງົບຂອງປະຊາຊົນ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ.
ສ່ວນທາງຝ່າຍລາວນັ້ນ ທ່ານຄຳພັນເວົ້າວ່າໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືດີສົມຄວນ ແຕ່ການພິຈາລະນາຮັບເອົາຄົນໄປກໍຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາດົນແດ່ເພາະຕັ້ງໄດ້ຜ່ານການພິສູດສັນຊາດທີ່ມີຫລາຍຂັ້ນ ດັ່ງທີ່ທ່ານໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ:
ນັບແຕ່ 1998 ຫາ 2020 ສະຫະລັດໄດ້ເນລະເທດ 230 ຄົນ ທີ່ມາຈາກລາວ ຊຶ່ງລວມທັງຊົນເຜົ່າລາວ, ເຜົ່າ ມົ້ງ, ເຜົ່າຢ້າວ ແລະເຜົ່າອື່ນໆ ຊຶ່ງໃນນີ້ລວມທັງພວກ ທີ່ເຄີຍກະທໍາຜິດທາງອາຍາໃນອະດີດ ແລະປັດ ຈຸບັນ ອີງຕາມຖະຖິຕິໃນເວັບໄຊທ໌ເວັບຂອງກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນຂອງສະຫະລັດ.
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