ວິທີ ແລະຂັ້ນຕອນຂອງການດໍາເນີນການລົງທຶນໃນລາວ ໃນຖານະຄົນຕ່າງປະເທດ

ສໍາລັບຄົນລາວທີ່ອາໄສຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ແຕ່ມີຄວາມຕ້ອງການເຂົ້າໄປລົງທຶນ ຫຼືສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດໃດນຶ່ງໃນນາມຄົນຕ່າງຊາດຢູ່ໃນລາວ, ແມ່ນມີວິທີການ ແລະຂັ້ນຕອນທີ່ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ເມື່ອທ່ານເອງເປັນຄົນລາວທີ່ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດແລະທ່ານກໍມີຄວາມຕ້ອງການ ທີ່ຈະເຂົ້າໄປດໍາເນີນທຸລະກິດໃດນຶ່ງ ຢູ່ໃນປະເທດລາວ ແຕ່ທ່ານຍັງກັງວົນ ຫຼືບໍ່ເຂົ້າໃຈລະອຽດກ່ຽວກັບວິທີແລະຂັ້ນຕອນ, ທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປຕິດຕາມ ຫຼືພົວ ພັນກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ.
ທ່ານຈະເລີນ ເປັນຊາວອອສເຕຣເລຍ ເຊື້ອສາຍລາວ, ເຂົ້າໄປລົງທຶນຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍການສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດທີ່ປຶກສາກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນຊື່ບໍລິສັດ CaA CO. LTD ຫຼື Chareun & Association CO. ltd, ໃນປີ 2005 ດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນ ເລີ້ມຕົ້ນພຽງ 100,000 ໂດລາເທົ່ານັ້ນ.
ຂັ້ນຕອນທໍາອິດ ກ່ອນຊິເລີ້ມຕົ້ນເປີດບໍລິສັດ, ເພິ່ນໄດ້ໄປພົວພັນ ກັບກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ ໂດຍຂໍໃບອະນຸຍາດເປີດບໍລິສັດ ດ້ວຍຄ່າທໍານຽມພຽງເລັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ.
ຈາກນັ້ນ, ເມື່ອທາງການອອກໃບອະນຸຍາດໃຫ້ ເພິ່ນກໍໄດ້ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຂອງເພິ່ນຂຶ້ນ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນຂັ້ນຕອນນີ້ ເພິ່ນໄດ້ຂໍໜັງສືຈາກກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າເສຍກ່ອນ ຈຶ່ງໄດ້ດໍາເນີນ.
ເມື່ອຂັ້ນຕອນທີ່ກ່າວມາຂັ້ນເທິງສໍາເລັດໝົດແລ້ວ ເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ໄປຂໍໃບຢັ້ງຢືນສະຖານະຈາກກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ, ເຊິ່ງເພິ່ນໄດ້ເລົ່າວ່າ:
“ເຈົ້າຍື່ນເຈດຈໍານົງຂອງມັນ, ມັນມີ application ຢູ່ກະຊວງແຜນການ, Foreign Investment ແມ່ນຫຍັງທໍານອງນີ້ ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ກໍມີ, filing application ເຈດຈໍານົງ ແລ້ວກໍຍື່ນເຂົ້າໄປ. ໄດ້ອະນຸຍາດລົງທຶນແລ້ວ
ບາດນີ້ນິ ຂະແໜງສິ່ງແວດລ້ອມ ຕ້ອງໄດ້ໄປຂໍອະນຸຍາດ ເອີ້ນ Accreditation (ການຮັບຮອງ), ຂໍອະນຸຍາດເຮັດວຽກໂຕນີ້, ໝາຍຄວາມວ່າ ເຈົ້າມີຄວາມສາມາດທາງນີ້ແທ້ບໍ.”
ຢ່າງໃດກໍດີ, ທັງໝົດທີ່ເພິ່ນກ່າວມາ ແມ່ນການດໍາເນີນງານພາຍໃຕ້ສະຖານະຖານະທີ່ເພິ່ນເປັນນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ, ໂດຍເພິ່ນໄດ້ຂໍວີຊານັກລົງທຶນຈາກຫ້ອງການກວດກາຄົນເຂົ້າເມືອງ, ເຊິ່ງເສຍຄ່າວີຊາ ລະຫວ່າງ 200 ຫາ 300 ໂດລາຕໍ່ປີ, ໃນນັ້ນ ສາມາດເດີນທາງເຂົ້າອອກໄດ້ຕະຫຼອດ ໃນລາຄາດຽວ ພຽງແຕ່ໄດ້ຕໍ່ໃນທຸກໆປີ.
ສໍາລັບການເສຍພາສີ ຫຼືອາກອນ ແລະເອກະສານຕ່າງໆ, ທ່ານຈະເລີນບອກວ່າ ຢູ່ໃນກໍລະນີຂອງເພິ່ນ ແມ່ນຢູ່ໃນມາດຕະຖານດຽວກັນ ກັບພົນລະເມືອງລາວ ໂດຍເສຍພາສີສໍາລັບລາຍຮັບ 10 ເປີເຊັນ. ປັດຈຸບັນ, ແມ່ນໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍຫຼຸດລົງມາເຫຼືອພຽງ 7 ເປີເຊັນ.
“ໂຕນີ້ ນິ ແມ່ນຄືສົມມຸດວ່າ ເຈົ້າມີລາຍຮັບ ເຈົ້າແຈ້ງລາຍຮັບທັງໝົດກ່ອນເສຍພາສີ ສົມມຸດວ່າ 100,000 ໂດລາເນາະ, ເຮົາຕ້ອງໄປເສຍພາສີໃຫ້ລັດ 10,000 ໂດລາ. ບາດທ້າຍປີມາ ເສຍອາກອນກໍາໄລ, ເຈົ້າຕ້ອງເສຍ, ເຈົ້າຕ້ອງເສຍອາກອນລາຍໄດ້ຂອງພະນັກງານອີກ. ເຮົາເຮັດໂຄງການໂຕໃດໂຕ ນຶ່ງ ສົມມຸດວ່າເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າພາກ ມັນມີມູນຄ່າ 200,000 ໂດລາ ເຮົາໄດ້ລາຍຮັບມາເຮົາກໍໄປແຈ້ງ ໄປເສຍພາສີ 10 ເປີເຊັນ, ດຽວນີ້ຫຼຸດລົງມາໃຫ້ 7 ເປີເຊັນແລ້ວ.”
ທ່ານຈະເລີນ ຍັງບອກອີກວ່າ ການລົງທຶນຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນສະດວກສະບາຍຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າເກົ່າແລ້ວ, ໂດຍສະເພາະຂັ້ນຕອນໃນການປະກອບເອກະສານ ແມ່ນສັ້ນ ແລະກະທັດຮັດກວ່າເກົ່າ, ທຶນຮອນກໍບໍ່ໄດ້ສູງຫຼາຍ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ເພິ່ນຍັງໄດ້ກ່າວໃນນາມນັກລົງທຶນວ່າ ຢາກໃຫ້ມີການລົງທຶນຈາກນັກລົງທຶນທີ່ມາຈາກປະເທດຢູໂຣບ, ຫຼືບັນດາປະເທດ ທີ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາແລ້ວເຂົ້າມາແດ່ ເພາະການດໍາເນີນງານຂອງພວກເຂົາ ມັນກ້າວໜ້າຫຼາຍ.
ຖ້າຫາກຜູ້ໃດສົນໃຈ ຫຼືບໍ່ເຂົ້າໃຈລາຍລະອຽດ ກໍສາມາດສອບຖາມຂໍ້ມູນນໍາເພິ່ນໄດ້ ໂດຍຜ່ານເວັບໄຊທ໌ ຂອງບໍລິສັດເພິ່ນເອງ.