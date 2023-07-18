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ບັ​ນ​ຫາ​ຄ່າ​ຄອງ​ຊີບ​ສູງ ແບບບໍ່​ສາ​ມາດ​ຄວບ​ຄຸມ​ໄດ້ເລີຍ ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນລາວ​ເສື່ອມ​ສັດ​ທາ​ ຕໍ່​ກາ​ນນໍາພາ​ຂອງພັກແລະ​ລັດ ຫລາຍ​ຂຶ້ນ

  • ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ
​ຕະ​ຫລາດ​ຂາຍ​ພັກ, ຊີ້ນ ແລະ​ປາ​ສົດ​ແຫ່ງນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງວຽງ​ຈັນ​ທີ່​ສິນ​ຄ້າ​ນັບ​ມື້​ນັບ​ແພງ​ຂຶ້ນ​ຍ້ອນ​ໄພ​ເງິນ​ເຟີ​ສູງ

ບັ​ນ​ຫາ​ຄ່າ​ຄອງ​ຊີບ​ສູງ​ໂດຍ​ທີ່​ທາງ​ການລາວບໍ່​ສາ​ມາດ​ຄວບ​ຄຸມ​ໄດ້ເລີຍ ໃນ​ພາກ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງ​ໄດ້ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນລາວບໍ່​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ ແລະ​ເສື່ອມ​ສັດ​ທາ​ຕໍ່​ກາ​ນນໍາພາ​ຂອງພັກແລະ​ລັດ ຫລາຍ​ຂຶ້ນນັບ​ມື້, ຊົງ​ຣິດ ໂພນ​ເງິນ ມີ​ລາຍ​ງານ​ເລື້ອງນີ້ ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ ຈາກ​ບາງກອກ.

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by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ສືບ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ການດຳ​ເນີນມາດ​ຕະ​ການ ຄວບຄຸມລາຄາສິນຄ້າອຸປະໂພກ ບໍລິໂພກ ທີ່ຂາດປະສິດທິພາບຂອງລັດຖະບານລາວ ທີ່ນອກຈາກຈະກະທົບ ຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວຢ່າງໜັກໜ່ວງເພາະຕ້ອງແບກຫາບ ພາລະຄ່າຄອງຊີບທີ່ສູງຂຶ້ນນັບມື້ ໂດຍປາດ​ສະ​ຈາກ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຈາກທາງການ​ລາວ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວ ຕ້ອງແກ້ໄຂບັນຫາຜົນ​ກະ​ທົບດັ່ງກ່າວດ້ວຍຕົວເອງແລ້ວກໍ​ຍັງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ​ເສື່ອມ​ສັດ​ທາຕໍ່ການນຳພາຂອງພັກ ແລະລັດຖະບານລາວຫຼາຍຂຶ້ນນັບ​ມື້​ອີກ​ດ້ວຍ.

ໃນນີ້ຍັງລວມ​ເຖິງຄວາມບໍ່​ເຊື່ອຫມັ້ນຕໍ່ປະສິດ​ທິ​ພາບ ແລະຄວາມໂປ່ງໃສໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບຂອງລັດຖະບານລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນລາຍຮັບຈາກພາກ​ພະ​ລັງ​ງານໄຟຟ້າ ແລະການອະ​ນຸ​ຍາດໃຫ້ສໍາປະທານຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ທີ່ມີ​ການຮົ່ວໄຫຼຢ່າງ​ຫລວງ​ຫຼາຍນັ້ນ ດັ່ງທີ່ປະ​ຊາ​ຊົນລາວໄດ້ໃຫ້ທັດສະນະວ່າ:

“ເປີດກອງປະຊຸມສະພາກະຟັງວ່າ ເງິນນັ້ນບໍ່ເຂົ້າລະບົບ, ເງິນມັນ​ມີ ເງິນໄຟຟ້າ, ຂາຍໄຟຟ້າ ແຕ່ລະບ່ອນໆຫັ້ນ ກ່ອນ​ຊິ​ເຮັດ ​ເຂົາ​ກໍ​ຕ້ອງ​ເຈ​ລະ​ຈາກ່ອນມີ​ບ່ອນ​ຂາຍເຂົາ​ຈຶ່ງ​ເຮັດ ແຮ່​ທາດ​ໜິ ເບິ່ງທາດເຫລັກ ທາດ​ຫຍັງ​ຕ່າງໆ​ ແຕ່ວ່າເງິນບໍ່ ເຂົ້າລະບົບ ປະ​ຊາ​ຊົນ​ນີ້ ກະ​ບໍ່​ຊ່າງ​ຊິ​ວ່າ ​ຢາກຍອມ​ໂຕນີ້ ຢູ່​ໃສ​ເງິນເຂົາ ພວກ​ຂາຍ​ແຮ່​ທາດແກ່​ໄປ​ແຕ່​ລະ​ມື້ ແຕ່​ລະ​ວັນ ບອກ​ວ່າ​ ເງິນ​ບໍ່​ເຂົ້າ​ລະບົບ. ກ່ອນຊິ​ລົງ​ມື​ເຮັດກະມີໃບສັນຍາຢ່າງ​ຄັກ​ແນ່ ​ຕວາ​ເບາະ. ອຸກ​ໃຈ​ຢູ່ດຽວນີ້ ຂະຫນາດລະ​ດັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນທໍາມະດານີ້ ຍັງໜ້າອາຍເຂົາ​ ແລ້ວຄຶດ​ເບິ່ງ.”

ຍິ່ງ​ໄປ​ກວ່ານັ້ນ ການ​ທີ່ພະນັກງານພາສີຂອງລັດຖະບານ​ ໄດ້ປ່ອຍ​ປະ​ໃຫ້ມີ​ການ​ລັກລອບນຳ​ເຂົ້າ​ສິນຄ້າ​ຈາກ​ຕ່າງປະ​ເທດ ​ໂດຍ​ຜິດ​ກົ​ດ​ໝາຍ​ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງນັ້ນ ນອກຈາກຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິນຄ້າທີ່ຜະລິດໃນລາວ ແລະເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານ ເສຍພາສີອາກອນແລ້ວ ກໍຍັງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ເງິນກີບອ່ອນຄ່າລົງ​ ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ອີກດ້ວຍ ເພາະຄວາມຕ້ອງການເງິນຕາຕ່າງປະເທດເພື່ອການຊໍາລະ ລາ​ຄາ​ສິນ​ຄ້າ ທີ່ນໍາເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍນັ້ນ ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນເຮັດໃຫ້ຕະຫຼາດການຄ້າບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນ ໃນສະ​ຖຽນລະ​ພາບ​ຂອງເງິນກີບ ແລະພາ​ກັນຖືຄອງເງິນຕາເປັນດ້ານຫລັກ ໂດຍຜົນກະທົບທີ່​ຕິດ​ຕາມ​ມາ ກໍ​ຄື​ອັດ​ຕາ​ເງິນ​ເຟີ້ທີ່​ສູງ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ອາ​ຊຽນ ແລະຖ້າຫາກວ່າ ລັດຖະບານລາວ ຍັງບໍ່ ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວໄດ້ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ກໍຍ່ອມຈະເຮັດໃຫ້ ປະຊາຊົນລາວ ບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນ ແລະເສື່ອມ​ສັດ​ທາຕໍ່ການນຳພາຂອງ ພັກແລະລັດຢ່າງຫລີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້ ດັ່ງ​ທີ່​ສະມາຊິກ​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວໃຫ້​ທັດ​ສະ​ນະວ່າ:

“ອັດຕາ​ເງິນ​ເຟີ້​ສູງ​ເຖິງ 40 ເປີ​ເຊັນ ເປັນອັນ​ດັບທີ 1 ຂອງ​ອາ​ຊຽນ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ຫວຽດນາມ ພຽງແຕ່ 2.4, ມາ​ເລ​ເຊຍ 3.3, ກຳປູ​ເຈຍ 1.1 ​ແຕ່​ປະຊາຊົນເຮົາ ກໍ​ບໍ່​ຄ່ອຍສິໃສ່ໃຈປານໃດດອກ ແຕ່ສິ່ງທີ່ເຂົາ​ເຈົ້າສົນໃຈ ຫຼາຍກ່ວາໝູ່ ແມ່ນ​ແນວ​ໃດຊີ​ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່ຂອງເຂົາ​ເຈົ້າ ຈະກັບຄືນສູ່ສະພາວະປົກກະຕິ ຈຶ່ງສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານ ມີມາດຕະການຢ່າງຈິງຈັງອີ່​ຫລີ ໃນເວລານັ້ນ ປະຊາຊົນພວກ​ເຮົາຈະຈົດຈໍາຜົນງານບັນ​ດາ​ທ່ານ ຖ້າບໍ່ດັ່ງ​ນັ້ນ ຄວາມຮູ້ສຶກ ສັດທາເຫຼົ່ານີ້ ກໍອາດຈະຈືດ​ຈາງໄປ.”

ທັງ​ນີ້ການຕົກຕໍ່າຂອງຄ່າເງິນກີບ ເປັນຜົນຈາກການທີ່ລາວໄດ້ມີການນໍາເຂົ້າ ສິນຄ້າຫລາຍ ກວ່າການສົ່ງອອກສິນຄ້າໄປຕ່າງປະເທດ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດ ບັນຫາເງິນເຟີ້ຕາມມາ ຢ່າງຫລີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້ ທັງ​ຍັງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ດັດ​ຊະ​ນີ​ລາ​ຄາ
​ການ​ຊົມ​ໃຊ້​ສິນ​ຄ້າເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ນັບ​ມື້​ອີກ​ດ້ວຍ ໂດຍ​ໃນ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ ດັດ​ຊະ​ນີ​ລາ​ຄາ​ການ​ຊົມ​ໃຊ້​ສິນ​ຄ້າ​ໃນ​ລາວ ​ສູງ​ເຖິງ 185.91 ເປີ​ເຊັນ ທຽບ​ໃສ່​ໄລ​ຍະ​ດຽວ​ກັນ​ໃນ​ປີ 2022.

ສ່ວນໃນຊ່ວງ 5 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023 ການຄ້າຕ່າງປະເທດຂອງລາວ ມີມູນຄ່າ 5,694 ລ້ານໂດລາ ໃນນີ້ເປັນການສົ່ງອອກໃນມູນຄ່າ 3,063 ລ້ານໂດລາ ແລະການນຳເຂົ້າສິນຄ້າໃນມູນຄ່າ 2,586 ລ້ານໂດລາ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາວ ໄດ້ດຸນການຄ້າໃນມູນຄ່າ 477 ລ້ານໂດລາ ໂດຍບໍ່ຮວມການສົ່ງອອກໄຟຟ້າ ແຕ່ຢ່າງໃດ ເພາະເປັນລາຍ​ຮັບ ທີ່ຈະຕ້ອງຊຳ​ລະໜີ້ເງິນກູ້ຕ່າງປະເທດ ຂອງບັນດາບໍລິສັດທີ່ລົງທຶນສ້າງເຂື່ອນໃນລາວ.

ສ່ວນການຄ້າລະຫວ່າງລາວກັບໄທ ໃນ 5 ເດືອນ ປີ 2023 ມີມູນຄ່າລວມ 298,665 ລ້ານບາດ ແລະ​ລາວ​ຍັງເປັນຝ່າຍຂາດດຸນການຄ້າຕໍ່ໄທ ໃນມູນຄ່າ 41,999 ລ້ານບາດ.

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