ຄວາມສຳພັນ ທີ່ອົບອຸ່ນຂຶ້ນ ລະຫວ່າງ ເກົາຫຼີເໜືອ ກັບຈີນ ອາດບ່ອນທຳລາຍ ການລົງໂທດສາກົນ

ໃນຂະນະທີ່ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງປັກກິ່ງ ແລະພຽງຢາງ ອົບອຸ່ນຂຶ້ນນ້ອຍນຶ່ງນີ້ ໂອ
ກາດທີ່ຈີນ ຈະຫລຸດຜ່ອນການລົງໂທດຂອງຕົນຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອ ແລະຂັດຂວາງການປຸກ
ລະດົມ ເພື່ອ “ກົດດັນສູງສຸດ” ຂອງ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍ ໂນລ ທຣໍາ ໄດ້
ເຮັດໃຫ້ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານ ລະມັດລະວັງ.
ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຟື້ນຟູຄວາມສຳພັນຄືນໃໝ່ກັບຈີນນັ້ນ ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອທ່ານ
ກິມ ຈົງ ອຶນ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມປັກກິ່ງແບບບໍ່ຄາດຝັນ ເພື່ອພົບປະກັບ ປະ ທານປະເທດ
ຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້.
ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານເສດຖະກິດຂອງເກົາຫຼີເໜືອຄາດກັນວ່າ ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານ
ກິມ ຈົງ ອຶນ ອາດໄດ້ຂໍຮ້ອງ ໃຫ້ທ່ານສີ ຫລຸດຜ່ອນການລົງໂທດ ໃນລະ ຫວ່າງການ
ຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານ ແລະຖ້າຫາກທ່ານສີ ຄວາມຈິງແລ້ວ ໄດ້ຕົກລົງ ການເຄື່ອນໄຫວ
ດັ່ງກ່າວ ອາດສ້າງຄວາມສັບຊ້ອນໃຫ້ແກ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງສະຫະລັດ ທີ່ຈະໃຊ້
ຄວາມກົດດັນຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອກ່ອນໜ້າກອງປະຊຸມສຸດຍອດນິວ ເຄລຍກັບປະທານາທິ
ບໍດີທຣໍາ ຊຶ່ງໄດ້ກຳນົດກັນໃນຂັ້ນຕົ້ນວ່າຈະມີຂຶ້ນໃນເດືອນພຶດສະພາຈະມາເຖິງນີ້.
ທ່ານວິລລຽມ ບຣາວນ໌ ນັກປາຖະກະຖາ ຈາກສະຖາບັນການຕ່າງປະເທດຂອງ
ມະຫາວິທະຍາໄລຈອຣຈ໌ທາວ ກ່າວວ່າ “ມັນມີເຫດຜົນດີທີ່ທ່ານກິມ ໄປຫາຈີນເພື່ອ
ຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການບັນເທົາທຸກ.”
ທ່ານບຣາວນ໌ ອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບສະຫະລັດ ຜູ້ທີ່ໄດ້ພົວພັນກັບສະຖາບັນເສດ
ຖະກິດເກົາຫຼີຂອງອາເມຣິກາ ກ່າວວ່າ “ແລະມັນຍັງມີເຫດຜົນທີ່ຈີນຈະໃຫ້ ການບັນ
ເທົາທຸກນ້ອຍນຶ່ງແກ່ຜູ້ກ່ຽວ. ເພາະສະນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າສົງໄສວ່າ ມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງ
ແບບນີ້ ທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນ.”
ອີງຕາມຜູ້ຕາງໜ້າ ສະມາຄົມສິດທິມະນຸດ ຂອງອົບພະຍົບເກົາຫຼີເໜືອ ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ແກ່ຊາວເກົາຫຼີເໜືອທີ່ໂຕນໜີ ຊຶ່ງເປັນ ບ່ອນນຶ່ງ
ຢູ່ໃນຈີນ ທີ່ໄດ້ເຫັນການການຫຼັ່ງໄຫຼ ໃນອັນທີ່ປາກົດວ່າ ມີພວກແມ່ຍິງ ເກົາຫຼີເໜືອ
ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ພາກັນໄປເຖິງຊາຍແດນເມືອງເຮລອງ ຫົວເມືອງຊາຍແດນຈີນ. ແຫຼ່ງ
ຂ່າວແຈ້ງວ່າລາວໄດ້ເຫັນພວກແມ່ຍິງເກົາຫຼີເໜືອຂ້າມຊາຍແດນ ເຂົ້າໄປໃນເມືອງດັ່ງ
ກ່າວ ຂອງຈີນ ເມື່ອວັນທີ 2 ເມສາຜ່ານມາ ພຽງບໍ່ເທົ່ໃດມື້ຫຼັງຈາກການຢ້ຽມຢາມປັກກິ່ງ ຂອງທ່ານກິມ ເພື່ອໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕາມໂຮງງານຜະລິດເຄື່ອງອີເລັກໂທຣນິກຕ່າງໆ.
ວີໂອເອໄດ້ພົບເຫັນວ່າ ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ດັ່ງກ່າວເປັນແຫຼ່ງຂ່າວ
ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ແຕ່ກຸ່ມດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຢືນຢັນກ່ຽວກັບ ລາຍງານ
ຂອງພວກຄົນງານຂ້າມຊາຍແດນເຂົ້າໄປໃນຈີນ ຫຼືໃຫ້ການຢືນຢັນກ່ຽວ ກັບວີດີໂອ
ສັ້ນໆ ທີ່ໄດ້ນຳສະເໜີໂດຍກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດດັ່ງກ່າວ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ