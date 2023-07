ການກັບຄືນປະເທດ ຂອງທ່ານທັກສິນ ພ້ອມທີ່ຈະເພີ້ມຄວາມຮ້ອນແຮງ ທາງການເມືອງ ຢູ່ໄທ

ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ​ໄທ ທັກສິນ ຊິນນະວັດ ຜູ້ຫລົບໜີຄະດີ ຈະສິ້ນສຸດການລີ້ໄພຢູ່ຕ່າງປະເທດເປັນ​ເວ​ລາ 15 ປີ ໂດຍການກັບຄືນໄປປະເທດ ໃນເດືອນໜ້ານີ້ ຊຶ່ງລູກສາວຂອງມະຫາເສດຖີພັນລ້ານ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ ໂດຍເຮັດໃຫ້ຄວາມຮ້ອນແຮງ ທາງການເມືອງເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ພັກຂອງຄອບຄົວທ່ານ ກຳລັງພະຍາຍາມທີ່ຈະຈັດຕັ້ງລັດຖະບານຊຸດໃໝ່.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີພົນລະເຮືອນຂອງໄທ ພຽງຄົນດຽວທີ່ໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງຕິດຕໍ່ກັນ ທ່ານທັກສິນ ໄດ້ຖືກໂຄ່ນລົ້ມ ໃນການກໍ່ລັດຖະປະຫານ ເມື່ອປີ 2006 ແລະຕໍ່ຈາກນັ້ນ ກໍໄດ້ຫລົບໜີໄປຕ່າງປະເທດ ໃນອີກສອງປີຕໍ່ມາ ເພື່ອຫລີກເວັ້ນການຖືກຄຸມຂັງໃນຂໍ້ຫາສໍ້ລາດບັງຫຼວງຖ້າຖືກພົບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິິດ ຊຶ່ງທ່ານກ່າວວ່າ ມີຈຸດ​ປະ​ສົງທາງດ້ານການເມືອງ.

ແຕ່ທ່ານທັກສິນ ໄວ 74 ປີ ຍັງຄົງເປັນຜູ້ນຳທີ່ມີອິດທິພົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງພັກເພື່ອໄທ.

ພັກດັ່ງກ່າວ ໄດ້​ຮັບ​ຄະ​ແນນເປັນອັນດັບສອງ ໃນການເລືອກຕັ້ງເມື່ອເດືອນພຶດສະພາ ແຕ່ດຽວນີ້ ແມ່ນຢູ່ໃນທ່າທີດີທີ່ສຸດທີ່ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງລັດຖະບານ ຫຼັງຈາກທີ່ພັກກ້າວໄກ ທີ່ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະການເລືອກຕັ້ງ ຖືກກີດກັນບໍ່ໃຫ້ນຳພາຄະນະລັດຖະບານ ໂດຍບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງນັ້ນ ຊຶ່ງເປັນພັນທະມິດກັບກອງທັບ.

ການກັບຄືນມາຂອງທ່ານທັກສິນ ເປັນໄປໄດ້ສູງວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ພວກຫົວອະນຸລັກນິຍົມ ທີ່ຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ກະສັດ ຄຽດແຄ້ນ ຜູ້ທີ່ກ່າວຫາມະຫາເສດຖີພັນລ້ານໃນດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ໃນການສ້າງຄວາມແຕກແຍກໃນຣາຊະອານາຈັກ ດ້ວຍການເມືອງທີ່ໃຊ້ເງິນ ແລະການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.

