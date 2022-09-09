ທາງການໄທ ຈະລຶບລ້າງການຄ້າມະນຸດຂ້າມຊາດໃຫ້ໄດ້ໃນປີ 2027, ແຕ່ 70 ເປີເຊັນຂອງແຮງງານຕ່າງຊາດທັງໝົດໃນປະເທດໄທ ຍັງເປັນແຮງງານທີ່ຜິດກົດໝາຍ ເຊິ່ງລວມເຖິງແຮງງານຈາກລາວນໍາອີກດ້ວຍ, ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລານງານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານສົມສັກ ເທບສຸທິນ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງໄທຖະແຫຼງວ່າ ລັດ ຖະບານໄທໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍຈະດໍາເນີນມາດຕະການປາບປາມ ເພື່ອກວດລ້າງການຄ້າມະນຸດຂ້າມຊາດໃຫ້ໄດ້ໂດຍສົມບູນ ພາຍໃນປີ 2027 ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະ ຖານະຂອງປະເທດໄທ ເລື່ອນລະດັບຈາກ Tier 2 ຂຶ້ນມາຢູ່ໃນລະດັບ Tier 1 ຂອງບັນຊີລາຍຊື່ປະເທດທີ່ດໍາເນີນມາດຕະການປາບປາມການຄ້າມະນຸດຢ່າງຈິງຈັງ (TIP Report) ເຊິ່ງຈັດທໍາໂດຍທາງການສະຫະລັດອາເມຣິການັ້ນ ລັດຖະບານໄທຖືວ່າເປັນວາລະແຫ່ງຊາດທີ່ຈະຕ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງດ້ວຍ ເນື່ອງຈາກວ່າໃນປັດຈຸບັນນີ້ ປະເທດໄທມີສະຖານະເປັນທັງຕົ້ນທາງ-ປາຍທາງ ແລະທາງຜ່ານຂອງການຄ້າມະນຸດຂ້າມຊາດນັ້ນເອງ, ດັ່ງທີ່ທ່ານສົມສັກ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ເນື່ອງຈາກສະພາບພູມສາດ ເສດຖະກິດ ສັງຄົມ ເຮັດໃຫ້ປະເທດໄທ ເປັນປະ ເທດຕົ້ນທາງ ປະເທດທາງຜ່ານ ແລະປະເທດປາຍທາງຂອງການຄ້າມະນຸດ ທີ່ຜ່ານມາ ລັດຖະບານໄທມອງເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງບັນຫາມາໂດຍຕະຫຼອດ ແລະໄດ້ພະຍາຍາມປ້ອງກັນ ແລະແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວຢ່າງເຕັມທີ່ ໂດຍພົນເອກປຣະຢຸດ ຈັນໂອຊາ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ປະກາດໃຫ້ບັນກາການຄ້າມະ ນຸດ ເປັນວາລະແຫ່ງຊາດທີ່ທຸກໜ່ວຍງານຕ້ອງຮ່ວມມືກັນແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວໃຫ້ໝົດໄປຈາກປະເທດໄທ.”
ສ່ວນທ່ານອະດິສອນ ເກິດມົງຄົນ, ຜູ້ປະສານງານເຄືອຂ່າຍດ້ານແຮງງານອົບພະຍົບໃນອາຊຽນເປີດເຜີຍວ່າ ໃນປັດຈຸບັນ ມີແຮງງານພະມ້າ ລາວ ແລະກໍາປູເຈຍ ເກືອບເຖິງ 7 ແສນຄົນໃນປະເທດໄທທີ່ບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບສະວັດດີການດ້ານສຸຂະພາບ ເພາະວ່າເປັນແຮງງານທີ່ລັກລອບເຮັດວຽກຜິດກົດໝາຍ ສ່ວນອີກ 2 ແສນກວ່າຄົນຍັງບໍ່ມີຂໍ້ມູນທີ່ຈະແຈ້ງ ຈຶ່ງມີພຽງ 4 ແສນກວ່າຄົນທີ່ເປັນແຮງງານຖືກກົດໝາຍ ແລະໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງສະວັດດີການດ້ານສຸຂະພາບ ເຊິ່ງກໍເຊັ່ນດຽວກັນກັບປະເທດອື່ນໆໃນອາຊຽນດ້ວຍກັນທີ່ປາກົດວ່າມີແຮງງານອົບພະຍົບກວ່າ 70 ເປີເຊັນ ທີ່ເປັນແຮງງານຜິດກົດໝາຍ, ດັ່ງທີ່ທ່ານອະດິສອນ ໄດ້ໃຫ້ ການຢືນຢັນວ່າ:
“ການເຂົ້າເຖິງເລື້ອງຂອງສະຫວັດດີພາບດ້ານສຸຂະພາບ ຖ້າເຮົາເບິ່ງໂຕເລກຂອງຄົນທີ່ຄວນເຂົ້າເຖິງ ເຮົາຈະພົບວ່າມີຄົນເກືອບ 7 ແສນຄົນທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນລະບົບໃດເລີຍ ມີພຽງປະມານ 4 ແສນຄົນທີ່ຢູ່ໃນລະບົບ ແລະອີກປະມານ 2 ແສນກວ່າຄົນຍັງບໍ່ມີຂໍ້ມູນຈະແຈ້ງ, ສະນັ້ນ ຈະເຫັນໄດ້ວ່າຫຼາຍກວ່າ 70 ເປີເຊັນຂອງແຮງງານຂ້າມຊາດນີ້ ບໍ່ມີລະບົບປະກັນສຸຂະພາບໃດໆເລີຍໃນອາຊຽນເຮົານີ້ ມີແຮງງານທີ່ເປັນແຮງງານຍ້າຍຖິ່ນຫຼາຍກວ່າ 70 ເປີເຊັນ ຄືແຮງງານທີ່ບໍ່ມີຝີມື ບໍ່ມີເອກະສານ ກໍຄືເດີນທາງຂ້າມຊາຍແດນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.”
ກ່ອນໜ້ານີ້ ທາງການສະຖານທູດລາວປະຈໍານະຄອນຫຼວງກົວລາລໍາເປີ ປະ ເທດມາເລເຊຍ ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຈາກກະຊວງແຮງງານຂອງມາເລເຊຍວ່າ ມີແຮງງານລາວຫຼາຍກວ່າ 2,000 ຄົນທີ່ລັກລອບເຮັດວຽກໂດຍຜິດກົດໝາຍໃນມາເລເຊຍ ແລະຈາກການສອບສວນຍັງພົບດ້ວຍວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຕົກເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກຂະບວນການຄ້າມະນຸດຂ້າມຊາດ ເຊິ່ງຖືກບັງຄັບໃຫ້ເປັນກໍາມະກອນເຮືອປະມົງຢູ່ໃນເຂດທະເລຂອງມາເລເຊຍ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ ແລະການຄຸ້ມຄອງສະວັດດີການຕາມກົດໝາຍແຮງງານແຕ່ຢ່າງໃດ.
ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກະຊວງແຮງງານໄທເປີດເຜີຍວ່າ ມີແຮງງານລາວທີ່ເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໃນໄທຈໍານວນ 213,203 ຄົນ ແລະນາຍຈ້າງໃນໄທຍັງຕ້ອງການທີ່ຈະຈ້າງແຮງງານເພີ້ມອີກກວ່າ 4 ແສນຄົນໃນປັດຈຸ ບັນ ເຊິ່ງລັດຖະບານໄທອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາເຂົ້າແຮງງານໄດ້ໂດຍຜ່ານບໍລິສັດຈັດຫາງານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານລາວເທົ່ານັ້ນ ແລະແຮງງານຕ້ອງໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນກັນໄວຣັສໂຄວິດ-19 ຈໍານວນ 2 ເຂັມ ແລະກັກບໍລິເວນ 7 ມື້, ສ່ວນແຮງງານທີ່ໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນ 1 ເຂັມນັ້ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ສັກເຂັມທີ 2 ແລະກັກບໍລິເວນ 14 ມື້ ໂດຍນາຍຈ້າງໃນໄທຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ທັງຄ່າກວດຫາໂຄວິດ-19 ແລະຄ່າປະກັນສຸຂະພາບຂອງແຮງງານລາວທີ່ຈະເຂົ້າມາເຮັດວຽກໃນໄທດັ່ງກ່າວ.
ທັງນີ້ ໂດຍການລະບາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ແຮງງານລາວທີ່ລັກລອບເຮັດວຽກໂດຍຜິດກົດໝາຍໃນໄທ ແລະຖືກເລີກຈ້າງນັ້ນ ຕ້ອງພາກັນກັບຄືນມາ ລາວຫຼາຍກວ່າ 439,000 ຄົນໃນປີ 2020 ຫາປີ 2021 ແລະຄາດວ່າຍັງເຫຼືອແຮງງານລາວອີກ ຫຼາຍກວ່າ 15,500 ຄົນທີ່ຍັງລັກລອບເຮັດວຽກໂດຍຜິດກົດໝາຍຢູ່ໃນໄທມາເລື້ອຍໆ ເພາະຄ່າຈ້າງສູງກວ່າລາວເກີນກວ່າ 5 ເທົ່າກໍຄື 350 ບາດ ຫຼື 192,500 ກີບຕໍ່ມື້ ໃນຂະນະທີ່ຄ່າຈ້າງຂັ້ນຕໍ່າຢູ່ລາວ ບໍ່ເຖິງ 37,000 ກີບຕໍ່ມື້, ສ່ວນການແກ້ບັນຫາຫວ່າງງານທີ່ຮຸນແຮງຂຶ້ນນັບມື້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຮງງານລາວທີ່ຖືກເລີກຈ້າງເພາະຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນໄທນັ້ນ ທາງການລາວກໍສາມາດສ້າງການຮອງຮັບໄດ້ພຽງ 45,500 ຄົນເທົ່ານັ້ນ.