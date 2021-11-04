ໄທເປີດຊາຍແດນຄືນ​ ເພື່ອຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ແຕ່ກໍຍັງຄົງໄດ້ລະມັດລະວັງຢູ່

ປະເທດໄທເປີດຊາຍແດນຄືນແລ້ວໃນອາທິດນີ້ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເດີນທາງທີ່ໄດ້ຮັບການ ສັກຢາວັກຊີນແລ້ວເຂົ້າປະເທດເປັນເທື່ອທໍາອິດໃນຮອບ 18 ເດືອນຜ່ານມາ, ເນື່ອງຈາກປະເທດດັ່ງກ່າວ ພະຍາຍາມກະຕຸ້ນສົ່ງເສີມເສດຖະກິດທີ່ຍັງຄົງອ່ອນແອຢູ່ ຍ້ອນການລະບາດຂອງພະຍາດຄັ້ງໃຫຍ່ນັ້ນ.
ນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກຫຼາຍກວ່າ 60 ປະເທດ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາວ່າ “ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ” ແມ່ນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດໃນຂົງເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ແຫ່ງນັ້ນໄດ້ ໂດຍບໍ່ມີການກັກໂຕ.
ທ່ານພິພັທ ຣັຕຊະກິດປຣາການ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງທ່ອງທ່ຽວ ແລະກິລາ ກ່າວວ່າ ປະເທດໄທໄດ້ກຽມພ້ອມເພື່ອກັບມາເປີດປະເທດອີກຄັ້ງນຶ່ງ ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າໄປ ໂດຍການເປີດຊ່ອງທາງການທ່ອງທ່ຽວເຊັ່ນວ່າ ໂຄງການ ພູເກັດແຊນບັອກສ (Phuket Sandbox). ທ່ານກ່າວວ່າ ການເປີດຊາຍແດນ ແມ່ນຄໍ້າປະກັນວ່າປະເທດໄທຍັງຄົງຢູ່ໃນ “ວົງການແຂ່ງຂັນ” ຢູ່ ເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ, ແລະກ່າວອີກວ່າ ຂໍ້ກໍາໜົດໃຫ້ກັກໂຕ ຈະເປັນການຂັດຂວາງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໜີໄປບ່ອນອື່ນ.
ປະເທດໄທ ແມ່ນເພິ່ງພາອາໄສດ້ານການທ່ອງທ່ຽວຢ່າງຫລວງຫຼາຍ, ເຊິ່ງກ່ອນ ເກີດການລະບາດໜັກຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ນັ້ນ ແມ່ນກວາມເອົາປະມານ 1 ສ່ວນ 5 ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຫລື GDP ຂອງປະເທດ, ແລະກວາມເອົາ 20 ເປີເຊັນຂອງການສະໜອງວຽກເຮັດງານທໍາທັງໝົດໃຫ້ແກ່ຄົນ, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງກອງທຶນສາກົນ ຫລື IMF.
ແຕ່ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະເຈົ້າຂອງທຸລະກິດທັງຫຼາຍຍັງຄົງຕ້ອງໄດ້ລະມັດລະວັງໃນການເປີດປະເທດຄືນອີກໃນຄັ້ງນີ້.
ທ່ານປຣະວິດ ໂຣຈະນະພຣຶກ, ນັກຂ່າວຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ກັບໜັງສືພິມຂ່າວສົດ ພາສາອັງກິດ ຊຶ່ງເປັນຂ່າວທາງເວັບໄຊທ໌ຕັ້ງຢູ່ໃນບາງກອກກ່າວວ່າ ການເປີດ ປະເທດຄືນອີກສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມແຫຼວຕໍ່ຄວາມກ້າວໜ້າໃນການຕໍ່ສູ້ກັບໂຣກລະບາດຄັ້ງໃຫຍ່ຂອງປະເທດໄທ.
ນອກຈາກນີ້, ການເປີດປະເທດຄືນຂອງໄທ ຍັງເກີດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານຍັງດໍາເນີນໄປຢູ່ໃນບາງກອກ. ພວກປະທ້ວງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິຮູບໂດຍເປົ້າໝາຍແນໃສ່ບົດບາດຂອງສະຖາບັນຂອງກະສັດ ແລະການຕ້ອງຕິລັດຖະບານໃນການບໍລິຫານຈັດການກັບໂຣກລະບາດຄັ້ງໃຫຍ່. ຫຼາຍໆຄົນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງໄທ ທ່ານປຣະຍຸດ ຈັນໂອຊາ ລາອອກ. ແຕ່ທ່ານໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ.
ຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານການແພດກ່າວວ່າ ໃນເມື່ອກ່ອນ ໄທດໍາເນີນການໄດ້ດີໃນການຕ້ານການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ແຕ່ຈໍານວນຜູ້ຕິດເຊື້ອທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນໃນເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕ້ອງຕົກໃຈ, ເຊິ່ງໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ທາງການຕ້ອງຕັ້ງຂໍ້ຈໍາກັດຫຼາຍດ້ານ, ປິດເມືອງ ແລະຫ້າມຄົນອອກຈາກບ້ານເຮືອນເກີນເວລາກຳໜົດ ໃຫ້ເປັນເວລາຕັ້ງຫຼາຍເດືອນ. ໃນຊ່ວງໄລຍະຂອງການລະບາດຄັ້ງທີ 3, ປະເທດໄທພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອຫຼາຍກວ່າ 20,000 ຄົນຕໍ່ມື້.
ບັນດານັກທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງໄດ້ທໍາການກວດຫາໂຄວິດ-19 ເມື່ອເວລາມາເຖິງ ແລະລໍຖ້າຜົນກວດໃນໂຮງແຮມທີ່ຈອງໄວ້ລ່ວງໜ້ານັ້ນ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ຖ້າຜົນກວດອອກມາເປັນລົບ, ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດເດີນທາງໄປສະຖານທີ່ຕ່າງໆຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະໃນທົ່ວປະເທດໄດ້. ສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ ແມ່ນຍັງຄົງຕ້ອງຖືກກັກບໍລິເວນເປັນເວລາ 7 ມື້ໃນໂຮງແຮມທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດແລ້ວ.
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