ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທ ຊອກຫາຈຸດຢືນຮ່ວມ ກັບປະທານາທິບໍດີທຣໍາ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທ ທ່ານປຣະຍຸດ ຈັນໂອຊາ ໄດ້ພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ
ທຣໍາ ໃນອາທິດນິ້ ໃນຂະນະທີ່ປະເທດທັງສອງ ຊອກຫາຊ່ອງທາງຟື້ນຟູຄວາມສຳພັນ ທີ່ໄດ້ຊຸດໂຊມລົງ ນັບແຕ່ອະດີດນາຍພົນທ່ານນີ້ໄດ້ຂັບໄລ່ລັດຖະບານທີ່ຖືກເລືອກຕັ້ງ
ແບບປະຊາທິປະໄຕ ໃນການເຮັດລັດຖະປະຫານທະຫານ ໃນປີ 2014.
ທ່ານປຣະຍຸດ ອະດີດຜູ້ບັນຊາການ ກອງທັບລາດຊະອານາຈັກໄທກ່າວຕໍ່ວີໂອເອພະ
ແນກພາສາໄທ ລະຫວ່າງການໃຫ້ສຳພາດພິເສດວ່າ “ໃນໄລຍະສາມປີທີ່ຜ່ານມານີ້
ໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວໃນທາງບວກ ເພາະສະຫະລັດ ໄດ້ມອງເຫັນວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມອງເຫັນເຖິງແມ່ນພວກເຮົາໄດ້ເຂົ້າມາກຳອຳນາດຢ່າງໃດ.”
ທ່ານປຣະຍຸດ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານທຣໍາເປັນເທື່ອທຳອິດ ບໍ່ເທົ່າໃດມື້ຫລັງຈາກສານໄທ
ໄດ້ຕັດສິນລັບຫລັງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທີ່ທ່ານໄດ້ໂຄ່ນລົ້ມ ລົງຈາກຕຳແໜ່ງ ທ່ານ
ນາງຍິ່ງລັກ ຊິນນະວັດ ໃຫ້ຕິດຄຸກຫ້າປີ ໃນຄວາມຜິດຖານປະລະໜ້າທີ່ທີ່ພົວພັນກັບ
ໂຄງການຊື້ເຂົ້າລາຄາແພງ ທີ່ປະສົບກັບຄວາມລົ້ມແຫລວເພື່ອຊ່ວຍພວກຊາວນາ.
ບັນດາກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ແລະສະຫະລັດ ໄດ້ຕ້ອງຕິການແຊກແຊງຂອງພວກ
ທະຫານໄທ ໂດຍກ່າວວ່າ ເຮັດໃຫ້ສະພາບການ ດ້ານສິດທິມະນຸດຊຸດໂຊມ ແລະສະ
ຖາບັນປະຊາທິປະໄຕ ເຊັນວ່າເສລີພາບດ້ານຂ່າວສານດັ່ງທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໂດຍ
ການມິດງຽບຂອງນັກຂ່າວທີ່ມີຊື່ສຽງທ່ານ Pravit Rojanaphruk.
ທ່ານປຣະຍຸດໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າ ການປະຕິບັດດັ່ງກ່າວແມ່ນຈຳເປັນເພື່ອຮັກສາໄວ້ ຊຶ່ງ
ຄວາມທຸ່ນທ່ຽງຂອງປະເທດ.
ການເຮັດລັດຖະປະຫານໄດ້ມີຂຶ້ນຫລັງຈາກປະຊາຊົນບໍ່ພໍໃຈ ກ່ຽວກັບຂ່າວນອງນັນ
ຂອງລັດຖະບານທ່ານນາງຍິ່ງລັກ ຊຶ່ງການປະທ້ວງ ໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ເດືອນທີ່ຫົກຢູ່ຕາມ
ຖະໜົນຫົນທາງ. ການເມືອງໄທໄດ້ຄອບງໍາມາເປັນເວລາກວ່າທົດສະວັດ ໂດຍການ
ຕໍ່ສູ້ທາງການເມືອງ ລະຫວ່າງພວກຜູ້ນຳຊົນຊັ້ນສູງຂອງປະເທດໄທ ຮວມທັງທະຫານ ແລະພວກທີ່ຮັ່ງມີໃນບາງກອກ ແລະຄອບຄົວຂອງຊິນນະວັດ ທີ່ຮວມທັງອ້າຍຂອງ
ທ່ານນາງຍິ່ງລັກ ອະດີີດນາຍົກລັດຖະມັນຕີ ທັກສິນ ຊິນນະວັດ.
ທ່ານປຣະຍຸດເປັນນາຍົກຄົນທຳອິດຂອງປະເທດໄທ ທີ່ມາຢ້ຽມຢາມທຳນຽບຂາວໃນ
ຮອບ 12 ປີ ແລະທ່ານທຣໍາ ໄດ້ເຊື້ອເຊີນທ່ານປຣະຍຸດໃນທ້າຍເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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