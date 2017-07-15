ໄທ ປະເຊີນກັບ ການຕັດສິນໃຈ ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ກ່ຽວກັບ ຊະຕາກຳ ຊົນເຜົ່າ ວີເກີ້

ປະເທດໄທ ກຳລັງປະເຊີນໜ້າ ກັບສະພາບທີ່ກືນບໍ່ເຂົ້າຄາຍບໍ່ອອກ ອີກຄັ້ງນຶ່ງກ່ຽວ
ກັບຊະຕາກຳຂອງພວກຊົນກຸ່ມນ້ອຍເຜົ່າ Uighur 60 ກວ່າຄົນ ທີ່ຢາກຂໍລີ້ໄພທ່າມ
ກາງທີ່ມີລາຍງານວ່າຈີນໄດ້ກົດດັນໃຫ້ສົ່ງກຸ່ມດັ່ງກ່າວກັບຄືນປະເທດ.
ຜູ້ຊາຍແລະແມ່ຍິງ 62 ຄົນໄດ້ຖືກກັກຂັງໄວ້ຢູ່ຕາມສູນຄຸມຂັງຕ່າງໆແມ່ນຈຸສຸດທ້າຍ
ຂອງຊາວ Uighur ຈຳນວນ 350 ຄົນທີ່ໄດ້ຖືກພົບເຫັນໂດຍພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນທາງ
ພາກໃຕ້ຂອງປະເທດໄທ ເມື່ອປີ 2014 ທີ່ຢາກເດີີນທາງໄປປະເທດເທີກີ.
ປະເທດໄທເປັນຈຸດໝາຍທີ່ສຳຄັນຂອງຊາວ Uighur ຊຶ່ງເປັນຊົນກຸ່ມນ້ອຍຊາວມຸສລິມ
ເທີກີ ທີ່ມີຕົ້ນກຳເນີດ ຢູ່ໃນແຂວງ Xinjiang ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງ ປະເທດຈີນ.
ບັນດາກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດກ່າວວ່າ ຄວາມບໍ່ສະຫງົບຢູ່ໃນແຂວງ Xinjiang ໃນ
ຫວ່າງບໍ່ເທົ່າໃດປີທີ່ຜ່ານມານີ້ ໄດ້ຕິດຕາມມາຈາກລັດຖະບານກາງຈີນ ທີ່ທັບມ້າງ
ຕ້ານປະຊາຄົມມຸສລິມ.
ບັນດາກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ກ່າວຫາປັກກິ່ງວ່າ ຈຳແນກກີດກັນ ຕໍ່ພວກຊົນກຸ່ມ
ນ້ອຍ ແລະຕໍ່ອັນທີ່ເຂົາເຈົ້າຮ້ອງວ່າ “ການກົດຂີ່ທາງສາສະໜາ ທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະການ
ປາບປາມທີ່ເພີ່ມທະວີຂຶ້ນທາງດ້ານວັດທະນາທຳ.”
ປັກກິ່ງກ່າວຫາປະຊາຄົມ Uighur ວ່າ ມີຄວາມສຳພັນກັບພວກແບ່ງແຍກດິນແດນ
ແລະອົງການກໍ່ການຮ້າຍຕ່າງໆ ເຊັນວ່າກຸ່ມລັດອິສລາມ.
ຊາວ Uighurs ຫລາຍຮ້ອຍຄົນ ໄດ້ເດີນທາງຢ່າງລັບໆຜ່ານເອເຊຍອາຄະເນ ໃນ
ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອເດີນທາງໄປເທີກີທີ່ໄດ້ຮັບເອົາຊາວ Uighur ເປັນຈຳນວນ
ຫຼວງຫຼາຍແລ້ວນັ້ນ.
ລັດຖະບານທະຫານປະເທດໄທ ເຂົ້າກຳອຳນາດໃນເດືອນພຶດສະພາ ປີ 2014 ແລະ
ໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບການຖືກໂດດດ່ຽວ ຈາກປະເທດຕາເວັນຕົກແລະສາກົນ ກ່ຽວກັບ
ການໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານ ທີ່ຖືກເລືອກຕັ້ງມາ. ທ່ານທິດທິນັນ ພົງສຸດທີຣັກ ນັກລັດ
ຖະສາດ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຸລາລົງກອນ ກ່າວວ່າ ເຫດການດັ່ງກ່າວນີ້ ເຮັດໃຫ້
ປະເທດໄທ ມີຄວາມໃກ້ຊິດຫຼາຍຂຶ້ນ ກັບຈີນ.
ໃນປີ 2015 ປັກກິ່ງໄດ້ກົດດັນເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ປະເທດໄທ ເພື່ອໃຫ້ສົ່ງຊາວ Uighur ກັບຄືນ
ໄປຈີນ. ໃນຂະນະດຽວກັນ ບັນດານັກການທູດເທີກີຍັງໄດ້ຢືນຢັດໃຫ້ສົ່ງພວກເຂົາເຈົ້າ
ໄປເທີກີ.
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