ນາຍົກ ໄທ ໂຈະກົດໝາຍ ແຮງງານຕ່າງດ້າວ ໄວ້ຊົ່ວຄາວ ຫຼັງຈາກການປະທ້ວງ

ລັດຖະບານທະຫານຂອງ ໄທ ໄດ້ຖືກບັງຄັບ ໃຫ້ກຳນົດໄລຍະເວລາ 6 ເດືອນ ກ່ອນທີ່ຈະ
ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍແຮງງານຕ່າງດ້າວສະບັບໃໝ່ ພ້ອມດ້ວຍການລົງໂທດ
ທີ່ຮຸນແຮງ, ຫຼັງຈາກມີການປະທ້ວງ ແລະ ຕື່ນຕົກໃຈໃນພວກກຳມະກອນ ແລະ ຜູ້ຈ້າງ
ງານ.
ແຮງງານຕ່າງດ້າວມີບົດບາດທີ່ສຳຄັນຫຼາຍ ໃນເສດຖະກິດ ໄທ, ໂດຍມີກຳມະກອນຫຼາຍ
ເຖິງ 2 ລ້ານ 7 ແສນຄົນ ຈາກປະເທດທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງເຊັ່ນ ມຽນມາ, ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ ທີ່
ເຮັດວຽກ ໃນຂະແໜງການປະມົງ, ກໍ່ສ້າງ, ກະສິກຳ ແລະ ໂຮງງານແປຮູບ.
ແຕ່ດຳລັດຂອງລັດຖະບານ ສະບັບວັນທີ 23 ມິຖຸນາທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີຂຶ້ນ ດ້ວຍການປຶກສາ
ຫາລືລ່ວງໜ້າກັບພວກກຳມະກອນ, ສະຫະພັນການຄ້າ ຫຼືຜູ້ວ່າຈ້າງ ໃນເວລາພຽງໜ້ອຍ
ດຽວ, ເຊິ່ງພາໃຫ້ມີການຟ້າວ ເດີນທາງກັບປະເທດ ຂອງພວກກຳມະກອນ ແລະ ເຮັດໃຫ້
ຄິວລົດເມ ແລະ ດ່ານກວດຄົນເຂົ້າເມືອງຊາຍແດນ ມີຄົນໜາແໜ້ນ.
ດຳລັດດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງ ໄທ ທີ່ຈະຄວບຄຸມ
ແຮງງານ ທີ່ບໍ່ຖືກກົດລະບຽບຢູ່ໃນປະເທດ, ໄດ້ກຳນົດການລົງໂທດທີ່ຮຸນແຮງ, ລວມທັງ
ຈັບເຂົ້າຄຸກ ແລະ ປັບໄໝພວກກຳ ມະກອນທີ່ບໍ່ມີໜັງສື ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍເຖິງ
2,700 ໂດລາ. ຄ່າແຮງງານຕໍ່າສຸດສຳລັບພວກແຮງງານຕ່າງດ້າວແມ່ນປະມານ 200
ໂດລາຕໍ່ເດືອນ.
ພວກຜູ້ຈ້າງງານກໍໄດ້ຕົກເປັນເປົ້າໝາຍເຊັ່ນກັນໂດຍຕັ້ງຄ່າປັບໄໝຫຼາຍກວ່າ 23,000
ໂດລາ ສຳລັບການພົບເຫັນແຮງງານຜິດກົດໝາຍແຕ່ ລະຄົນ ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ
ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
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