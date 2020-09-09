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ໄທ ຈະພັດທະນາຕົນເອງ ໃຫ້ກາຍເປັນສູນກາງ ການຄ້າພະລັງງານໄຟຟ້າ ໃນອາຊຽນ

ຕາຂ່າຍສາຍສົ່ງກະແສໄຟຟ້າຢູ່ໃນເຂດນຶ່ງຂອງລາວ

ລັດຖະບານໄທ ວາງແຜນພັດທະນາໃຫ້ໄທເປັນສູນກາງການຄ້າພະລັງງານໄຟຟ້າໃນອາຊຽນ ດ້ວຍການວາງ ແນວສາຍສົ່ງກະແສໄຟຟ້າ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງຈາກລາວຜ່ານໄທໄປປະເທດທີສະມາຊິກອາຊຽນດ້ວຍກັນ, ຊົງລິດ ໂພນເງິນມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ມາຈາກບາງກອກ.

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ເຊີນຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບໄທຈະຫັນເອົາຕົນເອງໃຫ້ກາຍເປັນສູນກາງຕາຂ່າຍສົ່ງໄຟຟ້າຂອງອາຊຽນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານ ກຸລິສ ສົມບັດສີຣິ, ປະລັດກະຊວງພະລັງງານຂອງໄທ ຖະແຫລງວ່າ ລັດຖະບານໄທໄດ້ວາງແຜນການ ຈະພັດທະນາປະເທດໄທໃຫ້ກາຍເປັນສູນການຄ້າ ແລະເຊື່ອມຕໍ່ດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງກຸ່ມອາຊຽນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ໃນປີ 2025 ໂດຍການວາງແນວສາຍສົ່ງກະແສໄຟຟ້າແຮງສູງ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຈາກລາວໄປ ຫາ ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນດ້ວຍກັນ ໂດຍເລີ່ມຈາກການສົ່ງກະແສໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 300 ຫາ 400 ເມກາວັດຈາກລາວຜ່ານໄປໄທເຖິງມາເລເຊຍແລະສິງກະໂປ ໂດຍຈະມີການລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນໃນໂອກາດກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີພະລັງງານອາຊຽນໃນທ້າຍປີ 2020 ນີ້ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ກຸລິສ ຢືນຢັນວ່າ:
“ຄວາມເຊື່ອມໂຍງໂຄງຂ່າຍໄຟຟ້າອາຊຽນ (ASEAN Power Grid) ກໍຄືຊື້ໄຟຟ້າຈາກ ສປປ ລາວ, ເຊິ່ງເປັນໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າຕົກສົ່ງຜ່ານປະເທດໄທ ໄປຍັງປະເທດມາເລເຊຍຈາກ 100 ເມກາວັດ ເປັນ 300 ເມກາວັດໃນປີນີ້ນະ ໃນກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີພະລັງງານໃນເດືອນພະຈິກນີ້ ເຮົາຈະຂະຫຍາຍໄປເຖິງສິງກະໂປອີກດ້ວຍ ຈາກ 300 ເມກາວັດນີ້ ກໍຈະເພີ້ມອີກ 100 ເມກາວັດ ໄປຍັງສິງກະໂປ ກໍຈະຂະຫຍາຍກໍາລັງສົ່ງຈາກ 115 ກິໂລວັດ ເປັນຢ່າງນ້ອຍໆ ກໍ 230-500 ກິໂລວັດ.

ທາງດ້ານ ທ່ານຄໍາມະນີ ອິນທິລາດ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະບໍ່ແຮ່ ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ນອກຈາກມາເລເຊຍ ແລະສິງກະໂປແລ້ວ ລັດຖະບານ​ຫວຽດ​ນາມກໍຕົກ​ລົງຈະ​ຊື້​ໄຟ​ຟ້າ​ຈາກ​ລາວ​ເຖິງ 5,000 ເມ​ກາ​ວັດພາຍໃນ​ປີ 2025 ລັດຖະບານລາວໄດ້ຂໍໃຫ້ມີການເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 7,000-9,000 ເມ​ກາ​ວັດ. ສ່ວນລັດຖະບານກຳປູເຈຍຈະຊື້ໄຟຟ້າຈາກລາວ 1,700 ເມ​ກາ​ວັດ ແຕ່ຈະຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນໃນການວາງສາຍສົ່ງກະແສໄຟຟ້າແຮງສູງເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ຈາກພາກໃຕ້ຂອງລາວໄປພາກເໜືອຂອງກຳປູເຈຍ.

ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ກຳ​ປູ​ເຈຍ​ຊື້​ກະ​ແສ​ໄຟ​ຟ້າ​ຈາກ​ລາວ​ໃນ​ປະ​ລິ​ມານ 200 ເມ​ກາ​ວັດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ເນື່ອງ​ຈາກວ່າ​ມີ​ຂໍ້​ຈຳ​ກັດ​ດ້ານ​ສາຍ​ສົ່ງ​ໄຟ​ຟ້າ​ແຮງສູງ​ດັ່ງ​ກ່າວ. ​ແຕ່ຖ້າຫາກ​ວ່າລັດ​ຖະ​ບາຍ​ຍີ່​ປຸ່ນໄດ້ຕົກລົງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອດັ່ງກ່າວ ມັນກໍຈະເຮັດໃຫ້ລາວໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການສົ່ງອອກກະແສໄຟຟ້າຫລາຍຂື້ນເພາະລັດຖະບານລາວຍັງໄດ້ເຈລະຈາເພື່ອຂໍໃຫ້ລັດຖະບານມຽນມາຊື້ໄຟຟ້າຈາກລາວເຊັ່ນກັນ.

ທັງນີ້ ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ຜະ​ລິດພະ​ລັງ​ງານ​ໄຟ​ຟ້າ​ໃນ​ລາວ​ໄດ້ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ນັບ​ມື້ ໂດຍໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນນີ້​ລາວມີແຫລ່ງ​ຜະ​ລິດພະ​ລັງ​ງານ​ໄຟ​ຟ້າແລ້ວເຖິງ 73 ແຫ່ງ, ​ມີ​ກຳ​ລັງ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ລວມ 9,531 ເມກາ​ວັດ ໃນ​ນີ້ໄດ້​ສົ່ງ​ອອກ​ໄປ​ໄທ​ແລ້ວເຖິງ 5,620ເມກາ​ວັດ ແລະ ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນເປັນ 7,000 ເມກາ​ວັດ​ ໃນ​ປີ 2022 ສ່ວນ​ທີ່​ເຫລືອກໍ​ຈະ​ສົ່ງ​ຂາຍ​ໃຫ້​ກຳ​ປູ​ເຈຍ ແລະ​ຫວຽດ​ນາມ ດັ່ງທີ່ທ່ານຄໍາມະນີ ອິນທິລາດ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະບໍ່ແຮ່ ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ:

ປັດຈຸບັນນີ້ພວກເຮົາຂາຍໄຟອອກສູ່ງປະເທດ ໄທ ທີ່ມີສັນຍາຊື້ຂາຍໄຟຮຽບຮ້ອຍແລ້ວແມ່ນ 8 ໂຄງການ ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າເຖິງ 5,620 ເມກະວັດ ແລ້ວກະຍັງຈະສົ່ງອອກເພີ່ມໃນປີ 2021-2022 ນີ້ກະຄາດວ່າຈະເຕັມ 7,000 ເມກາວັດ ແລະ ກຳປູເຈຍ ພວກເຮົາໄດ້ເຊັນສັນຍາກັນມາ ຮອດປັດຈຸບັນນີ້ກໍປະມານ 3,200 ເມກາວັດ. ສຳລັບກັບຫວຽດນາມ ປັດຈຸບັນນີ້ ທາງລັດຖະບານຫວຽດນາມ ກະໄດ້ເຊັນຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະຊື້ໄຟຟ້າຈາກ ສປປ ລາວ 1,000 ກວ່າ ເມກາວັດ.

ທ່ານຄໍາມະນີ ຢືນຢັນອີກວ່າ ລັດຖະບານຫວຽດນາມຕ້ອງການທີ່ຈະເລັ່ງການຮັບຊື້ກະແສໄຟຟ້າຈາກລາວໃຫ້ໄວ ຂຶ້ນ ແຕ່ມີຂໍ້ຈຳກັດດ້ານລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງທີ່ຍັງບໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບລາວຢູ່ ຊຶ່ງເຊັ່ນດຽວກັນກັບ ກຳປູເຈຍທີ່ຕ້ອງການຊື້ໄຟຟ້າຈາກລາວໃນປະລິມານ 3,200 ເມກາວັດ. ຫາກແຕ່ການຊື້ໄຟຟ້າຈະເກີດຂຶ້ນນັ້ນ ກໍຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອຈາກລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນດັ່ງກ່າວ.

ສ່ວນ​ທະ​ນາ​ຄານ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເອ​ເຊຍ (ADB) ລາຍ​ງານ​ວ່າ​ການ​ຜະ​ລິດ​ໄຟ​ຟ້າ​ໃນ​ລາວ​ຈະ​ຂະຫຍາຍໂຕ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ 7.5 ເປີ​ເຊັນ ໃນ​ປີ 2020 ທຽບ​ໃສ່​ປີ 2019 ຊຶ່ງ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ໄຟ​ຟ້າ​ຂອງ​ລາວ ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ ​ການ​ສົ່ງ​ໄຟ​ຟ້າ​ໄປ​ຂາຍ​ໃຫ້​ໄທ​ນັ້ນ​ຈະ​ປັບ​ໂຕ​ສູງ​ຂຶ້ນກວ່າ 20 ເປີ​ເຊັນ ທັງ​ຍັງ​ຈະ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ອີກ​ໃນ​ປີ​ຕໍ່​ໄປ ເພາະ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໄທ ໄດ້​ຕົກ​ລົງ​ຮັບ​ຊື້​ໄຟ​ຟ້າ​ຈາກ​ລາວ 9,000 ເມ​ກາ​ວັດ ​ໃນ​ຊ່ວງ​ປີ 2019 ຫາ 2044 ທັງຍັງຄາດວ່າ ຈະ​ມີແຫລ່ງ​ຜະ​ລິດພະ​ລັງ​ງານ​ໄຟ​ຟ້າ ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ເປັນ 100 ໂຄງ​ການ. ມີ​ກຳ​ລັງ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ລວມ​ເຖິງ 13,000 ເມກາ​ວັດ ​ທີ່ຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໄດ້ເຖິງ ​67,000 ລ້ານກິໂລວັດ/ໂມງ ໃນປີ 2021.

ສ່ວນການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າໃນລາວນັ້ນ ກໍຍັງມີທ່າອ່ຽງເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຫຼັງຈາກການເປີດການເດີນລົດໄຟລາວ - ຈີນໃນທ້າຍປີ 2021, ກໍຄາດວ່າຈະເຮັດໃຫ້ການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າໃນລາວແມ່ນເພີ້ມຂຶ້ນເຖິງສອງເທົ່າ ກໍຄືຈາກ 1,800 ເມກາວັດ ໃນປັດຈຸບບັນເປັນ 3,600 ເມກາວັດ ໃນປີ 2022 ນັ້ນເອງ. ໂດຍທາງ​ລັດ ​ຖະ​ບານ​ຫວຽດ​ນາມກໍ​ຕ້ອງ​ການຈະ​ເລັ່ງ​ການ​ຮັບ​ຊື້​ກະ​ແສ​ໄຟ​ຟ້າຈາກ​ລາວໃຫ້​ໄວ​ຂຶ້ນ ແຕ່​ກໍມີ​ຂໍ້​ຈຳ​ກັດ​ດ້ານ​ລະ​ບົບ​ສາຍ​ສົ່ງ​ໄຟ​ຟ້າ​ແຮງ​ສູງ ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັບ​ລາວ ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ​ກັບ​ກຳ​ປູ​ເຈຍ ທີ່​ຕ້ອງ​ການຊື້​ກະ​ແສ​ໄຟ​ຟ້າ​ຈາກ​ລ​າວ​ໃນ​ປະ​ລິ​ມານ​ລວມ 3,200 ເມກາ​ວັດ ຫາກ​ແຕ່​ວ່າການ​ຊື້​ກະ​ແສ​ໄຟ​ຟ້າ​ຈາກ​ລາວ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ນີ້​ ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໄດ້​ຢ່າງເ​ປັນ​ຮູບ​ປະ​ທຳ ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດເທົ່າ​ນັ້ນ ຊຶ່ງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກຳ​ປູ​ເຈຍ ໄດ້​ຂໍການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອຈາກລັດ​ຖະ​ບາຍ​ຍີ່​ປຸ່ນ.

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