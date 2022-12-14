ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງໄທ ຢືນຢັນວ່າ ເຄື່ອງຈັກລຸ້ນໃໝ່ໃຊ້ຜະລິດຢາບ້າ ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນເຖິງ 100 ເທົ່າ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງໄທ ຢືນຢັນວ່າ ເຄື່ອງຈັກລຸ້ນໃໝ່ໃຊ້ຜະລິດຢາບ້າໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນເຖິງ 100 ເທົ່າ ແຕ່ເປັນເຄື່ອງຈັກຊະນິດດຽວກັນ ກັບທີ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດຢາຮັກສາໂຣກ ຈຶ່ງບໍ່ຜິດກົດໝາຍໃນປະເທດໄທ ຊຶ່ງ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານວິໄຊ ໄຊມົງຄົນ ເລຂາທິການ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນແລະປາບປາມຢາເສບຕິດແຫ່ງຊາດໄທ ເປີດເຜີຍວ່າ ເຄື່ອງຈັກລຸ້ນໃໝ່ທີ່ຂະບວນການຄ້າຢາເສບຕິດໃນເຂດລຸມແມ່ນ້ຳຂອງ ໄດ້ນຳໃຊ້ໃນການຜະລິດຢາບ້າໃນປັດຈຸບັນນີ້ ສາມາດຜະລິດຢາບ້າໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນຈາກເດີມເຖິງ 100 ເທົ່າໂຕ ໂດຍເປັນເຄື່ອງຈັກຊະນິດດຽວກັນກັບທີ່ນຳໃຊ້ໃນການຜະລິດຢາຮັກສາໂຣກຊະນິດເມັດທີ່ສາມາດສັ່ງຊື້ໄດ້ທົ່ວໄປ ໂດຍບໍ່ຜິດກົດໝາຍໃນປະເທດໄທ ສະນັ້ນ ບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເວລານີ້ ຄືໄດ້ມີການສັ່ງເຄື່ອງຈັກດັ່ງກ່າວ ໄປໃຫ້ຂະບວນການຄ້າຢາເສບຕິດໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ ໂດຍທີ່ທາງການໄທ ບໍ່ສາມາດອອກຄຳສັ່ງເພື່ອຫ້າມການສົ່ງອອກດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີຍ ດັ່ງທີ່ ທ່ານວິໄຊ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ເຄື່ອງອັດເມັດ ເມື່ອກ່ອນຫັ້ນ ຜະລິດໄດ້ຊົ່ວໂມງນຶ່ງ 2,700 ເມັດ ດຽວນີ້ ໄດ້ 288,000 ເມັດ ເພີ້ມຂຶ້ນ 100 ເທົ່າ ອັນນີ້ ເຮົາມີຫລັກຖານເພາະເມື່ອປີກາຍແລ້ວນີ້ ເຮົາຂະຫຍາຍຜົນຈາກ Case ຫຼືກໍລະນີ ກຸ່ມໜູເສິນຫັ້ນ ກໍພົບວ່າ ມີຫຼັກຖານທີ່ສັ່ງຊື້ເຄື່ອງອັດເມັດຊະນິດ 39 ຫົວຕອກ ຈາກບໍລິສັດໃນປະເທດໄທ ສົ່ງໄປປະເທດເພື່ອນບ້ານທີ່ຊົນກຸ່ມນ້ອຍທີ່ຜະລິດຢາເສບຕິດຢູ່ ເຮົາຈະໄປຈັບກໍບໍ່ໄດ້ ເພາະເຄື່ອງອັດເມັດມັນບໍ່ໄດ້ຜິດກົດໝາຍ ເພາະສະນັ້ນ ມັນຕ້ອງມີການຄວບຄຸມ ຄົນທີ່ຈະຊື້ເຄື່ອງອັດເມັດໄດ້ ຈະຕ້ອງເປັນບໍລິສັດທີ່ຜະລິດຢາເທົ່ານັ້ນ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປບໍ່ຄວນທີ່ຈະໃຫ້ຊື້.”
ສ່ວນທ່ານສົມສັກ ເທບສຸທິນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳໄທ ຖະແຫລງວ່າ ການລັກລອບຄ້າຢາເສບຕິດ ໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍສະ ເພາະແມ່ນຢູ່ໃນເຂດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ຊຶ່ງເປັນຊາຍແດນໃນແມ່ນ້ຳຂອງ ລະຫວ່າງ ມຽນມາ ລາວ ໄທ ນັ້ນ ກໍຖືເປັນເຂດທີ່ມີການຜະລິດຢາເສບຕິດຫຼາຍທີ່ສຸດ ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ຈາກການປາບປາມການຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ເກີນກວ່າ 1 ແສນກໍລິນີ ແລະຈັບຜູ້ຕ້ອງຫາສະເພາະໃນໄທ ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 1 ແສນຄົນໃນຮອບ 1 ປີທີ່ຜ່ານມາ ແລະປະເມີນວ່າ ການຜະລິດຢາເສບຕິດຢູ່ເຂດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ມີມູນຄ່າເຖິງ 1 ແສນລ້ານໂດລາຕໍ່ປີ ເພາະວ່າ ມີການລັກລອບຂົນສົ່ງສານເຄມີໄປໃຫ້ໂຮງງານຜະລິດຢາເສບຕິດ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສານເຄມີ-ໂຊດຽມຊາຍນາຍ ທີ່ໃຊ້ເປັນສ່ວນປະສົມໃນການຜະລິດຢາບ້າ ແລະຢາໄອຊ໌ນັ້ນ.
ສ່ວນທ່ານ ເຈີເຣີມີ ດັກກລາສ ຜູ້ຕາງໜ້າ UNODC ໃນເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະປາຊີຟິກ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ສານໂຊດຽມຊາຍນາຍ 1 ກິໂລກຣາມ ສາມາດເປັນສ່ວນປະສົມ ໃນການຜະລິດຢາບ້າ ໄດ້ເຖິງ 22,000 ເມັດ ແລະຢາໄອຊ໌ 440 ກຣາມ ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າສານເຄມີດັ່ງກ່າວ ຍັງບໍ່ເປັນສານຕ້ອງຫ້າມໃນທັງ 6 ປະເທດໃນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ຈຶ່ງເປັນການຍາກທີ່ຈະຄວບຄຸມ ແລະ ສະ ກັດກັ້ນການລັກລອບຂົນສົ່ງສານ ເຄມີດັ່ງກ່າວໄປຕອບສະໜອງໃຫ້ກັບໂຮງງານຜະລິດຢາເສບຕິດໃນເຂດສາມຫຼ່ຽມຄຳນັ້ນເອງ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ການປາບປາມການຄ້າຢາເສບຕິດຢ່າງເຂັ້ມງວດ ໃນປະເທດໄທ ຍັງໄດ້ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຂະບວນການຄ້າຢາເສບຕິດຂ້າມຊາດໄດ້ຫັນໄປນຳໃຊ້ ປະເທດລາວ ເປັນເສັ້ນທາງຜ່ານຂອງການຂົນສົ່ງສານເຄມີ ແລະຢາເສບຕິດຈາກເຂດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ໄປຕ່າງປະເທດເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ ໂດຍສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ສາມາດຈັດຕັ້ງໄດ້ດັ່ງກ່າວ ກໍເພາະວ່າ ແກ່ງຄ້າຢາເສບຕິດໃນລາວນັ້ນ ໄດ້ກາຍເປັນເຄືອຂ່າຍດຽວກັນກັບໃນມຽນມາ ແລ້ວ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນແຂວງບໍ່ແກ້ວນັ້ນ ກໍຄື ເຂດເຊື່ອມຕໍ່ສຳຄັນທີ່ສຸດລະຫວ່າງລາວ ກັບມຽນມາ ແລະໄທ ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງກະວິນວະດີ ສຸກະພົງເທວະສະກຸນ ຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງ UNODC ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ:
“ໃນການເຊື່ອມໂຍງກັນນີ້ ສິ່ງນຶ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນແທ້ ໃນປີກາຍນີ້ ກໍແມ່ນການລັ່ງໄຫລຂອງຢາເສບຕິດເພີ້ມຂຶ້ນໂດຍຜ່ານເຂົ້າແລະອອກ ສປປ ລາວ ແລ້ວພວກເຮົາໄດ້ເຫັນອີກເທື່ອນຶ່ງ ກໍແມ່ນວ່າ ພວກກຸ່ມອາຊະຍາກຳໄດ້ສືບຕໍ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ ສປປ ລາວ ສຳລັບທາງຜ່ານຂອງຢາເສບຕິດແມັຕແອມແຟັດຕາມີນ ແລະຢາອື່ນໆ ດັ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ເຫັນ ກໍຄືການຢຶດຢາເສບຕິດຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບມຽນມາ ແລະໄທ ແລະພວກເຮົາຍັງເຫັນການຢຶດຢາໄດ້ທີ່ໄຊຍະບູລີ ແລະວຽງຈັນ ສະນັ້ນທ່ານເຫັນໄດ້ວ່າ ສປປ ລາວ ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ເປັນທາງຜ່ານຕໍ່ໄປໄທ.”
ສ່ວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດລາວ ວ່າ ດ້ວຍການປາບປາມການຄ້າຢາເສບຕິດນັບ ແຕ່ເດືອນກໍລະກົດ 2021 ເປັນຕົ້ນມາ ຍັງດຳເນີນໄປພາຍໃຕ້ສະພາວະຂາດແຄນງົບປະມານຢ່າງໜັກໜ່ວງ ເຮັດໃຫ້ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດການໄດ້ຢ່າງເທົ່າທັນກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງຂະບວນການຄ້າຢາເສບຕິດຂ້າມຊາດ ແລະເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດງານຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີປະ ສິດທິພາບຕ່ຳດ້ວຍ.
ໂດຍກົມໃຫຍ່ຕຳຫຼວດ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໄດ້ຂຶ້ນບັນຊີລາຍຊື່ຂອງນັກຄ້າຢາເສບຕິດທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍໃນການຕິດຕາມຈັບກຸມ 2,399 ຄົນ ພ້ອມກັນນີ້ ກໍຍັງໄດ້ອອກໝາຍຈັບຜູ້ຕ້ອງຫາໃນຄະດີຄ້າຢາເສບຕິດເພີ້ມຂຶ້ນອີກ 100 ກວ່າຄົນສ່ວນການຮ່ວມລາດຕະເວນໃນແນວນ້ຳຂອງ ລະຫວ່າງທາງການຕຳຫຼວດຈີນ ມຽນມາ ລາວ ແລະໄທ ໃນ 1 ປີທີ່ຜ່ານມານັ້ນ ສາມາດປາບປາມການລັກລອບຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ 8,235 ກໍລະນີ ຈັບຜູ້ຕ້ອງຫາໄດ້ 8,043 ຄົນ ຢຶດຢາບ້າກັບຢາໄອຊ໌ ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 171 ໂຕນ ພ້ອມທັງອາວຸດແລະອຸປະກອນສື່ສານທັນສະໄໝເກີນກວ່າ 2 ໝື່ນລາຍການ ໂດຍໃນນີ້ ເກີນກວ່າ 90 ເປີເຊັນ ເປັນການຈັບກຸມຢູ່ໃນເຂດສາມຫຼ່ຽມຄຳລະຫວ່າງ ລາວ ມຽນມາ ແລະ ໄທ.